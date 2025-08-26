வந்தாரா மீதான குற்றச்சாட்டு! சிக்கலில் ஆனந்த் அம்பானி? நீதிமன்றம் உத்தரவு!

ரிலையன்ஸ் அறக்கட்டளையின் கீழ், முகேஷ் அம்பானியின் மகன் ஆனந்த் அம்பானியால் குஜராத்தின் ஜாம்நகரில் நிர்வகிக்கப்பட்டு வரும் Vantara விலங்குகள் மீட்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மையம், சமீப காலமாக பல்வேறு சர்ச்சைகளில் சிக்கியுள்ளது. இந்நிலையில், இந்த மையம் தொடர்பான முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகளை விசாரிக்க, உச்ச நீதிமன்றம், ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி தலைமையில் ஒரு சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவை அமைத்து அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.
வன்தாரா மீதான குற்றச்சாட்டுகள் என்ன?
வன்தாரா மையம் மீது, பொதுநல மனுக்கள் மூலம் பல்வேறு கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து, குறிப்பாக யானைகள், சட்டவிரோதமாக வன்தாராவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டதாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சட்டம், 1972-ன் விதிகளை மீறி, பல விலங்குகள், குறிப்பாக யானைகள், கோயில்கள் மற்றும் தனியார் உரிமையாளர்களிடமிருந்து கட்டாயப்படுத்திப் பறிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அழிந்து வரும் உயிரினங்களின் சர்வதேச வர்த்தகம் தொடர்பான ஒப்பந்தத்தின் விதிகளை மீறி, வெளிநாடுகளில் இருந்து விலங்குகள் கடத்தப்பட்டதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இந்த விலங்குகள் இடமாற்றத்தின் பின்னணியில், விலங்குகள் வர்த்தகம், பணமோசடி மற்றும் நிதி முறைகேடுகள் நடந்திருக்கலாம் என்றும் சந்தேகிக்கப்படுகிறது. வன்தாராவில் உள்ள விலங்குகளுக்கு முறையான கால்நடை மருத்துவ பராமரிப்பு மற்றும் நலன் உறுதி செய்யப்படவில்லை என்றும், அதன் காரணமாக விலங்குகள் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், வன்தாராவின் காலநிலை மற்றும் அது ஒரு தொழிற்பேட்டைக்கு அருகில் அமைந்திருப்பதும் விலங்குகளுக்கு உகந்ததல்ல என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில், மகாராஷ்டிராவின் கோலாப்பூர் பகுதியை சேர்ந்த மாதேவி என்ற 36 வயது யானை, உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் வன்தாராவுக்கு மாற்றப்பட்டது. இதை எதிர்த்து, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் போராட்டம் நடத்தியது, இந்த விவகாரத்தை தேசிய அளவில் கவனத்திற்கு கொண்டு வந்தது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவு
இந்த குற்றச்சாட்டுகள், பெரும்பாலும் செய்தி அறிக்கைகள், சமூக ஊடகப் பதிவுகள் மற்றும் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்களின் புகார்களின் அடிப்படையிலேயே இருந்தன. இருப்பினும், சட்டப்பூர்வ அமைப்புகள் இந்த விஷயத்தில் முறையாக செயல்படவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டின் தீவிரத்தன்மையை கருத்தில் கொண்டு, நீதியின் நலனுக்காக ஒரு சுயாதீனமான உண்மை கண்டறியும் விசாரணைக்கு உத்தரவிடுவதாக, நீதிபதிகள் பங்கஜ் மித்தல் மற்றும் பிரசன்னா பி வரலே அடங்கிய அமர்வு தெரிவித்தது. இந்த சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு ஓய்வுபெற்ற உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ஜஸ்டிஸ் ஜஸ்தி செலமேஸ்வர் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குழுவில், உத்தரகாண்ட் மற்றும் தெலங்கானா உயர் நீதிமன்றங்களின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி ராகவேந்திர சௌகான், முன்னாள் மும்பை காவல்துறை ஆணையர் ஹேமந்த் நக்ரலே மற்றும் மூத்த இந்திய வருவாய் பணி அதிகாரி அனிஷ் குப்தா ஆகியோர் உறுப்பினர்களாக செயல்படுவார்கள்.
SIT-யின் விசாரணை வரம்பு என்ன?
இந்த SIT, கீழ்க்காணும் அனைத்து விஷயங்களையும் விரிவாக விசாரித்து, செப்டம்பர் 12 ஆம் தேதிக்குள் தனது அறிக்கையை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
- இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து விலங்குகள், குறிப்பாக யானைகள், பெறப்பட்டதன் பின்னணி.
- வனவிலங்கு (பாதுகாப்பு) சட்டம், CITES ஒப்பந்தம், மற்றும் இறக்குமதி/ஏற்றுமதி சட்டங்கள் முறையாக பின்பற்றப்பட்டனவா என்பது குறித்த ஆய்வு.
- விலங்குகளின் பராமரிப்பு, கால்நடை மருத்துவம், மற்றும் நலன் ஆகியவற்றின் தரம்.
- தனிப்பட்ட உயிரியல் பூங்கா அல்லது சேகரிப்புக்காக விலங்குகள் வைக்கப்பட்டனவா என்பது குறித்த விசாரணை.
- நீர் மற்றும் கார்பன் வரவுகளை தவறாக பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள்.
