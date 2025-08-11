English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தெருநாய் பிரச்சனையினால் வாடுபவர்களுக்கு நற்செய்தி... உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

நாடு முழுவதும், தெரு நாய் பிரச்சனை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதில் குழந்தைகளும், முதியோரும் தான் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ரேபிஸ் நோய் தாக்கத்தாலும் பலர் இறக்கின்றனர். இந்நிலையில் தெருநாய்கள் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் கடுமையான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

Written by - Vidya Gopalakrishnan | Last Updated : Aug 11, 2025, 02:37 PM IST
  • நாய்களைப் பிடிப்பதை யாராவது தடுத்தால், நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம்: உச்ச நீதிமன்றம்.
  • வெறிநாய்க்கடிக்கு இரையானவர்களை மீண்டும் கொண்டு வர முடியுமா?
  • நாய்களின் அச்சுறுத்தல் குறித்து கவலை தெரிவித்த உச்ச நீதிமன்றம்.

நாடு முழுவதும், சமீபகாலங்களாக, பல்வேறு மாநிலங்களில் தெரு நாய் பிரச்னை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதில் குழந்தைகளும், முதியோரும் தான் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். ரேபிஸ் நோய் தாக்கத்தாலும் பலர் இறக்கின்றனர். இந்நிலையில் தெருநாய்கள் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் கடுமையான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. தெரு நாய்களை நாய் காப்பகங்களில் வளர்க்க வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது. நகரத்தின் தெருக்கள் மற்றும் பாதைகளை தெருநாய்கள் இல்லாததாக மாற்ற டெல்லி அரசு / எம்சிடி / என்டிஎம்சி / என்சிஆர்-யில் உள்ள சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. தெருநாய்களை அழைத்து வந்து இந்த நாய்களை நாய் காப்பகங்களில் வளர்க்க வேண்டும்.

டெல்லி மாநகராட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ தரவுகளின்படி, இந்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் ஜூன் வரை தேசிய தலைநகரில் மொத்தம் 49 ரேபிஸ் வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக செய்தி நிறுவனம் PTI கடந்த மாதம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில் தலைநகரில் 35,198 நாய் கடி சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன.

நாய்களைப் பிடிப்பதை யாராவது தடுத்தால், நாங்கள் நடவடிக்கை எடுப்போம்: உச்ச நீதிமன்றம்

எந்தவொரு நபரோ அல்லது அமைப்போ இதில் தடைகளை ஏற்படுத்தினால், நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. நீதிமன்றம் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும். டெல்லி என்சிஆரின் அனைத்து அதிகாரிகளும் உடனடியாக நாய் காப்பகங்களை கட்டி அதன் உள்கட்டமைப்பு குறித்து எட்டு வாரங்களில் நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் கூறியது. நாய்களை கருத்தடை செய்ய போதுமானோர் அங்கு நிறுத்தப்பட வேண்டும். நாய்களை பொது இடங்களில் விடக்கூடாது. சிசிடிவி கேமராக்கள் கண்காணிக்கப்பட வேண்டும்.

விலங்கு உரிமை ஆர்வலர்கள் பெற்ற தடை உத்தரவு 

தெருநாய்களை வேறு இடத்திற்கு மாற்றுவதற்காக டெல்லியில் ஒரு இடம் அடையாளம் காணப்பட்ட நிலையில், விலங்கு உரிமை ஆர்வலர்கள் தடை உத்தரவைப் பெற்ற பிறகு அந்தத் திட்டம் நிறுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. இது குறித்து "இந்த விலங்கு ஆர்வலர்கள் அனைவரும், வெறிநாய்க்கடிக்கு இரையானவர்களை மீண்டும் கொண்டு வர முடியுமா? தெருக்களை தெருநாய்கள் இல்லாததாக மாற்ற வேண்டும்," என்று கூறிய  உச்ச நீதிமன்ற பெஞ்ச், தெருநாய்களைத் தத்தெடுக்கவும் அனுமதிக்காது என்றும் கூறியது.

நாய்களின் அச்சுறுத்தல் குறித்து கவலை தெரிவித்த உச்ச நீதிமன்றம் 

சின்னஞ்சிறு குழந்தைகளை தெருநாய்கள் கடிக்கும் சம்பவங்கள் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் கவலை தெரிவித்தது. பச்சிளம் குழந்தைகள்/சிறு குழந்தைகள் வெறிநாய்க்கு இரையாகி விடக்கூடாது என்று நீதிமன்றம் கூறியது. நீதிமன்றத்தின் இந்த அறிவுறுத்தல்களை கண்டிப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும். தெருநாய்கள் பயமின்றி மக்கள் சுதந்திரமாக வெளியில் நடமாடுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

நாய் காப்பகங்களில் வளர்க்கப்படும் நாய்களை விடுவிக்கக்கூடாது

தெருக்களில் இருந்து எத்தனை தெருநாய்கள் பிடிக்கப்பட்டுள்ளன என்பது குறித்த தினசரி பதிவை வைத்திருக்குமாறு MCD/NDMC/நொய்டா, குருகிராம், காசியாபாத் ஆகிய சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இருப்பினும், பிடிபட்ட எந்த தெருநாயும் மீண்டும் விடுவிக்கப்படக்கூடாது என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இது குறித்த தகவல் கிடைத்தால், நாங்கள் கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்போம். நாய் கடி/வெறி நோய் தொடர்பான  தகவல்கள் தெரிவிக்கப்படும் வகையில், ஒரு வாரத்திற்குள் ஒரு ஹெல்ப்லைன் தொடங்கப்பட வேண்டும்.

