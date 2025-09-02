தெரு நாய்களால்...பிரபலமான நீதிபதி! நன்றிகடன் உள்ளதாக நீதிபதி நகைச்சுவை!

SC Judge Grateful to stray dogs: உச்சநீதிமன்ற மூத்த நீதிபதி விக்ரம் நாத், “தெருநாய் வழக்கு எனக்கு உலகம் முழுவதும் பெயரையும், சிவில் சமுதாயத்தில் பெரும் அங்கீகாரத்தையும் தந்துள்ளது” என தெரிவித்துள்ளார்.
நகைச்சுவை உணர்வுடன் நீதிமன்றத்திலும், வெளியிலும் பேசுவதில் பெயர் பெற்ற அவர், சமீபத்தில் கேரளா திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற மனிதர்–காட்டு மோதல் மாநாட்டில் (NALSA) இதை கூறினார்.
ஆகஸ்ட் 22 அன்று நீதிபதி விக்ரம் நாத் தலைமையிலான மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு, ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி வெளியான உத்தரவை மாற்றியது. அதில், டெல்லி மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் பிடிக்கப்பட்ட தெருநாய்களை தங்குமிடங்களில் வைத்துக் கொண்டு, அவற்றை வெளியிடக்கூடாது எனத் தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த உத்தரவு “மிகக் கடுமையானது” எனக் கருதப்பட்டதால், புதிய அமர்வு அதைத் தளர்த்தியது.
புதிய உத்தரவின்படி, தெருநாய்களை ஸ்டெரிலைஸ் செய்து, தடுப்பூசி போட்டு, அவற்றைப் பிடிக்கப்பட்ட அதே இடத்திற்கே மீண்டும் விடலாம் என கூறப்பட்டது. ஆனால் குருத்துநோய் (Rabies) தொற்றுள்ள நாய்கள் அல்லது மிகக் கடுமையான தாக்குதல் இயல்பு கொண்ட நாய்களுக்கு இந்த உத்தரவு பொருந்தாது எனவும் தெளிவுபடுத்தப்பட்டது.
இந்த வழக்கு குறித்து பேசிய நீதிபதி விக்ரம், “நான் சட்டத் துறையினரிடையே மட்டுமே அறியப்பட்டேன். ஆனால் இப்போது, இந்த தெருநாய் வழக்கின் மூலம், உலகம் முழுவதும் சமூகத்தில் பரிச்சயமாகி விட்டேன். எனக்கு இந்த வழக்கை ஒதுக்கி வைத்தமைக்கு தலைமை நீதிபதி பி.ஆர்.கவாய் அவர்களுக்கு நன்றி. நாய்களை நேசிப்பவர்கள் மட்டுமல்ல, நாய்களும் எனக்கு வாழ்த்துகள் தெரிவிக்கிறார்கள்” என நகைச்சுவையுடன் குறிப்பிட்டார்.
2027-இல் தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்கும் வாய்ப்பு உள்ள நீதிபதி விக்ரம் நாத், இந்த வழக்கு தனது வாழ்க்கையில் ஒரு தனித்துவமான இடத்தை பெற்றதாகவும் தெரிவித்தார்.
சுருக்கமாக:
- உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி விக்ரம் நாத் – தெருநாய் வழக்கால் உலகம் முழுவதும் பிரபலமானார்.
- “நாய்களுக்கும் நன்றிக்கடன் பட்டுள்ளேன்” என நகைச்சுவையுடன் பேசி வைரலானார்.
- கேரளா, திருவனந்தபுரத்தில் நடந்த NALSA மாநாட்டில் கருத்து தெரிவித்தார்.
- ஆகஸ்ட் 22 – மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு, ஆகஸ்ட் 11 உத்தரவை மாற்றியது.
- பழைய உத்தரவு: பிடிக்கப்பட்ட நாய்களை விடக்கூடாது என்ற கடுமையான தடை.
- புதிய உத்தரவு: தெருநாய்களை ஸ்டெரிலைஸ் செய்து, தடுப்பூசி போட்டு, மீண்டும் அதே இடத்தில் விடலாம்.
- Rabies தொற்றுள்ள அல்லது மிகக் கொடூரமாக நடக்கும் நாய்கள் – விதிவிலக்கு.
- விக்ரம் நாத் – “சட்டத் துறையிலிருந்து உலக சமூகத்தில் பெயர் பெற்றேன்” எனக் கூறினார்.
- 2027-ல் இந்திய தலைமை நீதிபதி ஆகும் வாய்ப்பு உள்ளது.
