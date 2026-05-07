சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர் சுட்டுக்கொலை: அதிர வைக்கும் பின்னணி, சினிமாவை மிஞ்சும் காட்சிகள்

Chandranath Rath Murder: சுவேந்து அதிகாரியின் நெருங்கிய உதவியாளராக மாறுவதற்கு முன்பு, சந்திரநாத் ரத் இந்திய விமானப்படையில் பணியாற்றியிருந்தார். ரஹாரா ராமகிருஷ்ண மிஷனில் தனது படிப்பை முடித்த பிறகு, அவர் ஏறக்குறைய இருபது ஆண்டுகள் விமானப்படையில் கழித்தார்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 7, 2026, 10:21 AM IST
கொல்கத்தா: மேற்கு வங்கத்தில் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவந்து ஒரு வாரம் கூட ஆகாத நிலையில், அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் ஒன்று நடந்துள்ளது. பாஜக முதல்வர் வேட்பாளரான சுவேந்து அதிகாரியின் தனிப்பட்ட உதவியாளர் (PA) சந்திரநாத் ரத் நேற்று இரவு சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இந்த கொலை ஒரு முன்கூட்டியே திட்டமிடப்பட்ட கொலை என்றும், கொலையாளிகள் இரண்டு மூன்று நாட்களாக அப்பகுதியை இதற்காக முன்னாய்வு செய்து வந்தனர் என்றும் அவர் குற்றம் சாட்டினார். இந்த சம்பவம் மேற்கு வங்கத்தையே அதிர்ச்சி அலையில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் துப்பாக்கிச் சூடு

மேற்கு வங்கத்தின் வடக்கு 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தில் உள்ள மத்யம் கிராமத்தில், புதன்கிழமை இரவு, அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர்கள் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து, 41 வயதான ரத்தை மிக அருகில் வைத்துச் சுட்டுக் கொன்றனர். தாக்குதலுக்குப் பிறகு ரத் அனுமதிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைக்கு வெளியே செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சுவேந்து அதிகாரி, இந்தச் சம்பவம் ஒரு இரக்கமற்ற கொலை என்று கூறினார்.

"இந்தச் சம்பவம் நெஞ்சைப் பிளக்கும் வகையில் உள்ளது. நாங்கள் இச்சம்பவத்தைக் கடுமையாகக் கண்டிக்கிறோம்," என்று அவர் தெரிவித்தார். இவ்விவகாரம் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தப்படும் என்று மேற்கு வங்க காவல்துறை தலைமை இயக்குனர் சித்தநாத் குப்தா தன்னிடம் உறுதியளித்ததாக அதிகாரி தெரிவித்தார். "தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட விதம், கொலையாளிகள் முன்னரே அப்பகுதியை முன்னாய்வு செய்திருந்ததை தெளிவாக உணர்த்துகிறது" என்று அவர் குற்றம் சாட்டினார்.

மேற்கு வங்க பாஜகவின் முன்னாள் தலைவரும் மத்திய அமைச்சருமான சுகந்த மஜும்தார், ரத்தின் குடும்பத்தினருடன் தொலைபேசியில் பேசியதாக அவர் குறிப்பிட்டார். "இது கடந்த 15 ஆண்டுகால சட்டவிரோத அராஜக ஆட்சி சூழலின் விளைவாகும். இங்குள்ள ரவுடிகளை ஒழித்துக்கட்டும் பணியை பாஜக தொடங்கும்," சுவேந்து அதிகாரி கூறினார்.

சந்திரநாத் ரத்தை கொலை செய்ய பல நாள் திட்டம்

மேற்கு வங்க அரசியலில் சுவேந்து அதிகாரியின் வளர்ச்சிக்கு அடித்தளமாக அமைந்த அரசியல் களமான, பூர்பா மேதினிப்பூர் மாவட்டத்தின் சாந்திப்பூரைச் சேர்ந்தவர் சந்திரநாத் ரத். சந்திரநாத் ரத்தை கொலை செய்ய பல நாட்கள் திட்டம் தீட்டப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. முதற்கட்ட தகவல்களின்படி, தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் சந்திரநாத் ரத் பயணித்த மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ காரைப் பின்தொடர்ந்து வந்து, அதை வழிமறித்து நிறுத்தினர். பின்னர், காரின் எதிர்ப்புறத்திலிருந்து, மேலே ஏற்றப்பட்டிருந்த ஜன்னல் கண்ணாடியின் வழியாக அவரைச் சுட்டுவிட்டு, அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர். சந்திரநாத் ரத் காரின் முன்பக்கப் பயணி இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தார். துப்பாக்கித் தோட்டாக்கள் துளைத்ததால் முன்பக்கப் பயணி இருக்கையின் ஜன்னல் கண்ணாடி நொறுங்கியிருந்ததையும், இருக்கையில் ரத்தக் கறைகள் படிந்திருந்ததையும் காண முடிந்தது.

சினிமா பாணியில் நடந்த கொலை

சந்திரநாத் ரத் பயணித்த காரை, தோஹாரியா சந்திப்பு அருகே ஒரு சிறிய நான்கு சக்கர வாகனம் வழிமறித்து நிறுத்தியதாகவும், அதன் பிறகு, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த ஒரு நபர் காரை நெருங்கி, மிக அருகில் வைத்துச் சுடத் தொடங்கியதாகவும் சம்பவத்தை நேரில் கண்டவர்கள் தெரிவித்தனர். நான்கு சக்கர வாகனத்தில் வந்தவர்கள் பின்னர் அந்த வாகனத்தை அங்கேயே விட்டுவிட்டு, இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பிச் சென்றனர். தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் நான்கு இருசக்கர வாகனங்களில் வந்திருந்ததாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இரவு சுமார் 10.30 மணியளவில், சந்திரநாத் ரத் மத்யம்கிராமில் உள்ள தனது இல்லத்திற்குத் திரும்பிக் கொண்டிருந்தபோது இந்தத் தாக்குதல் நடந்தது. அப்போது அவர் தனது வீட்டிலிருந்து சுமார் 200 மீட்டர் தொலைவில் இருந்தார்.

சந்திரநாத் ரத்தின் ஓட்டுநரும் துப்பாக்கிக் காயங்களுடன் கொல்கத்தா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவரது நிலைமை கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. தாக்குதலுக்கு பின் சந்திரநாத் ரத் அருகிலுள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனைக்கு அவசரமாகக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவர் வந்தடையும்போதே இறந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் அறிவித்தனர்.

"பாதிக்கப்பட்டவரின் மார்பில் பல துப்பாக்கிக் காயங்கள் இருந்தன, அதில் ஒன்று அவரது இதயத்தைத் துளைத்திருந்தது, மற்றொன்று அவரது வயிற்றுப் பகுதியில் இருந்தது. அவர் இறந்துவிட்ட நிலையில் கொண்டுவரப்பட்டார். அவரை மீண்டும் உயிர் பெறச் செய்ய எந்த வாய்ப்பும் கிடைக்கவில்லை," என்று மருத்துவமனை மருத்துவர் ஒருவர் கூறினார்.

காரில் போலி நம்பர் பிளேட்

மத்யம்கிராம் அருகே சம்பவம் நடந்த இடத்திலிருந்து, சுடப்பட்ட தோட்டாக்களுடன், உயிருள்ள தோட்டாக்களும் மீட்கப்பட்டதாக வங்காளத்தின் டிஜிபி சித் நாத் குப்தா கூறினார். "குற்றத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட நான்கு சக்கர வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அதன் நம்பர் பிளேட் போலியானது மற்றும் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது" என்று அவர் கூறினார். 

இது ஒரு திட்டமிடப்பட்ட தாக்குதல் என்றும் பதவி விலகும் எதிர்க்கட்சித் தலைவரின் தனி உதவியாளரைக் கொன்றதன் மூலம், தாக்குதல் நடத்தியவர்கள் அரசியல் ரீதியான ஒரு செய்தியை அனுப்ப விரும்புகிறார்கள் என்றும் பலர் கருதுகின்றனர்.

சந்திரநாத் ரத் ஒரு முன்னாள் விமானப்படை வீரர்

சுவேந்து அதிகாரியின் நெருங்கிய உதவியாளராக மாறுவதற்கு முன்பு, சந்திரநாத் ரத் இந்திய விமானப்படையில் பணியாற்றியிருந்தார். ரஹாரா ராமகிருஷ்ண மிஷனில் தனது படிப்பை முடித்த பிறகு, அவர் ஏறக்குறைய இரண்டு தசாப்தங்கள் (இருபது ஆண்டுகள்) விமானப்படையில் கழித்தார். சந்திரநாத் ரத் ஒரு காலத்தில் ஆன்மீக வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள நினைத்ததாகவும், தனது மாணவர் பருவத்தில் ராமகிருஷ்ண மிஷனின் விழுமியங்களால் ஆழமாக ஈர்க்கப்பட்டதாகவும் அவரது குடும்பத்தினருக்கு நெருக்கமானவர்கள் தெரிவித்தனர்.

விமானப்படையிலிருந்து விருப்ப ஓய்வு பெற்ற பிறகு, அவர் சிறிது காலம் தனியார் நிறுவனத் துறையில் (corporate sector) பணியாற்றினார். பின்னர் படிப்படியாக அரசியல் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் நிர்வாகப் பொறுப்புகளை நோக்கி நகர்ந்தார். சுவேந்து அதிகாரியின் மிக நெருங்கிய வட்டாரத்தில் அவர் பல ஆண்டுகளாக ஒரு அங்கமாகத் திகழ்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

சுவேந்து அதிகாரியின் குடும்பத்தைப் போலவே, சந்திரநாத் ரத்தின் குடும்பமும் முன்னதாக மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் (TMC) கட்சியுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தது. சந்திரநாத் ரத்தின் தாயார் ஹசி ரத், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சிக்காலத்தில் பூர்பா மேதினிப்பூரில் உள்ள ஒரு உள்ளூர் பஞ்சாயத்து அமைப்பில் பொறுப்பு வகித்தார். பின்னர் 2020-ஆம் ஆண்டில் அதிகாரியுடன் இணைந்து அவரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்தார்.

மம்தா பானர்ஜி அரசாங்கத்தில் சுவேந்து அதிகாரியே அமைச்சராகப் பணியாற்றிய காலகட்டமான 2019-ஆம் ஆண்டின் வாக்கில், சந்திரநாத் ரத் சுவேந்து அதிகாரியின் அதிகாரப்பூர்வக் குழுவில் முறையாக இணைந்ததாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. மேற்கு வங்கத்தில் புதிய அரசு பதவி ஏற்கவுள்ள நிலையில், புதிதாக ஆட்சி அமைக்கவுள்ள கட்சியில் முக்கிய நபர் ஒருவர் இப்படி படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

யார் இந்த சந்திரநாத் ரத்?

பெயர் சந்திரநாத் ரத்
வயது 41
சொந்த ஊர் பூர்பா மேதினிப்பூர் மாவட்டத்தின் சாந்திப்பூரைச் சேர்ந்தவர்
தற்போதைய பதவி சுவேந்து அதிகாரியின் உதவியாளர்
படிப்பு ரஹாரா ராமகிருஷ்ண மிஷன்
வேலை இந்திய விமானப்படையில் சுமார் 10 ஆண்டுகள்

