/முதல்வர் விஜய் - பிரதமர் மோடி சந்திப்பு.. 10 நிமிடம் மீட்டிங்கில் பேசியது என்ன? முழு விவரம்

CM Vijay PM Modi Meet: டெல்லியில் பிரதமர் மோடியை தமிழக முதல்வர் விஜய் சந்தித்து பேசியுள்ளார். தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பின், முதல்முறையாக பிரதமர் மோடியை விஜய் சந்தித்து பேசியுள்ளார். 10 நிமிடங்கள் நடந்த இந்த சந்திப்பில் மீனவர்கள் கைது, தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடல், தமிழ்நாடு கேரளா, புதுச்சேரி இணை ஆற்றுப்படுகை உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து முதல்வர விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
CM Vijay PM Modi Meet: தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, அரசு முறை பயணமாக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் இன்று (மே 27) டெல்லிக்கு பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். இன்று காலை 10 மணிக்கு தனி விமானம் மூலம் சென்னையில் இருந்து டெல்லிக்கு சென்றார். டெல்லியில் இன்று மதியம் சென்ற விஜய், நேரடியாக தமிழ்நாடு அரசு இல்லத்திற்கு சென்றார்.
அங்கு அவருக்கு அரசு மரியாதை அளிக்கப்பட்டது. அதனை அவர் ஏற்றுக் கொண்டு, பின்னர் மாலை 5 மணியளவில் பிரதமர் மோடியை முதல்வர் விஜய் சந்தித்தார். டெல்லியில் புதியதாக கட்டப்பட்ட பிரதமர் அலுவலகத்தில் இந்த சந்திப்பு நடந்துள்ளது. சுமார் 30 நிமிடங்கள் பிரதமர் மோடியிடம் விஜய் பேசியுள்ளார். இந்த சந்திப்பில் தமிழ்நாடு நலன் தொடர்பாக பல்வேறு கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை பிரதமர் மோடியிடம் விஜய் அளித்தார்.
தமிழக முதல்வராக மே 10ஆம் தேதி விஜய் பதவியேற்றார். அவருடன் 9 அமைச்சர்களும் பதவியேற்றனர். பின்னர், ஒரு வாரம் கழித்து அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது. அமைச்சரவையில் கூட்டணி கட்சிகளுக்கு பங்கு கொடுக்கப்பட்டது. விஜய்யின் அமைச்சரவையில் 35 பேர் அங்கும் வகிக்கின்றனர். காங்கிரஸ் 2, ஐயூஎம்எல், விசிகவுக்கு தலா ஒரு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது.
விஜய் முதல்வராக பொறுப்பேற்றது, தமிழகத்தின் முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி, நாதக ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, எம்.பி. துரை வைகோ, திராவிட கழகத்தின கி.வீரமணி, பாமக தலைவர் அன்புமணி உள்ளிட்டோரை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார். பொதுவாக முதலமைச்சராக பதவியேற்ற பின், டெல்லிக்கு சென்ற பிரதமரை சந்திப்பது வழக்கம். அந்த வகையில், தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்ற விஜய் கடந்த வாரமே டெல்லிக்கு செல்வதாக இருந்தது.
ஆனால், மோடி வெளிநாடு பயணம் மேற்கொண்டிருந்த நிலையில், விஜய்யால் செல்ல முடியாவில்லை. இந்த நிலையில், தமிழக முதல்வர் விஜய் இன்று காலை 10 மணிக்கு சென்னையில் இருந்து புறப்பட்டு டெல்லி சென்றார். மதிய உணவு இடைவெளிக்கு பிறகு பிரதமர் மோடியை மாலை 5 மணியளவில் விஜய் சந்தித்து பேசினார். கிட்டதட்ட 10 நிமிடங்கள் இந்த சந்திப்பு நடந்தது. இந்த சந்திப்பில் விஜய் வைத்த கோரிக்கை என்னென்ன என்பது குறித்து தமிழக அரசு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழக அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, இந்த சந்திப்பின்போது, மாநில வாழ்த்துப்பாடலான தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து, தமிழ்நாட்டில் நடைபெறும் அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளின் தொடக்கத்திலேயே எப்போதும் பாடப்பட்டு வருகிறது என்றும், உள்துறை அமைச்சகத்தால் இவ்வாண்டு ஜனவரி மாதத்தில் வெளியிடப்பட்ட குறிப்பாணையைத் தொடர்ந்து, சில குறிப்பிட்ட அரசு நிகழ்ச்சிகளில், தேசியப் பாடல் முதலாவதாகப் பாடப்பட்டு வருகிறது என்றும், இந்நிலையில், அரசு நிகழ்ச்சிகளின் தொடக்கத்தில் மாநில வாழ்த்துப்பாடலைப் பாடுவதற்கு உள்துறை அமைச்சகத்தால் உரிய தெளிவுரையினை வழங்குமாறு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டார்.
மேம்பட்ட நடுத்தர போர் விமான (AMCA) வடிவமைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு மையம் மற்றும் வான்வழி அமைப்பு மையம் (CABS) ஆகியவற்றை தமிழ்நாட்டில் அமைப்பது குறித்து கடந்த சில ஆண்டுகளாக பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்துடன் (DRDO) ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்ற நிலையில், வான்வழி அமைப்பு மையத்தினை (CABS) தமிழ்நாட்டில் அமைக்குமாறு முதலமைச்சர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்.
காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாது அணைத் திட்டத்திற்கான பூமி பூஜையை நடத்தவுள்ளதாக மாண்புமிகு கர்நாடக மாநில துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் அறிவித்திருப்பது காவிரி நடுவர் மன்றத்தின் (CWDT) இறுதித் தீர்ப்பிற்கும், மாண்பமை உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பிற்கும் முற்றிலும் முரணானது என்றும், இந்த அறிவிப்பு தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளிடையே பெருங்கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மாண்புமிகு இந்தியப் பிரதமர் அவர்கள் தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய இணை ஆற்றுப்படுகை மாநிலங்களின் ஒப்புதல் இல்லாமல் மேற்காணும் திட்டத்தினை அனுமதிக்கக் கூடாது என ஜல் சக்தி அமைச்சகத்திற்கும், மத்திய நீர்வள ஆணையத்திற்கும் அறிவுறுத்துமாறு முதலமைச்சர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்.
மேலும், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்படுவதும், துன்புறுத்தப்படுவதும் மிகக் கவலைக்கிடமான அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளது என்றும், 2026 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 12 கைது சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளன என்றும், தற்போது 58 மீனவர்கள் இலங்கையில் காவலில் உள்ளனர் என்றும், 266 படகுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன என்றும் தெரிவித்து, மீனவர்களையும் அவர்களது படகுகளையும் உடனடியாக விடுவிக்க இலங்கை அரசை, இந்திய அரசு வலியுறுத்த வேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள், பிரதமர் மோடியை கேட்டுக் கொண்டார் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.