  • சிக்கன் தந்தூரிக்கு தடை! Non Veg பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி உத்தரவு.. ஏன் தெரியுமா?

சிக்கன் தந்தூரிக்கு தடை! Non Veg பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி உத்தரவு.. ஏன் தெரியுமா?

Delhi Tandoor Ban: தலைநகர் டெல்லியில் தந்தூரி தயாரிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், அசைவ பிரியர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். 

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Dec 15, 2025, 06:31 PM IST
  • அசைவ பிரியர்களுக்கு ஷாக் உத்தரவு
  • காற்று மாசுபாடு அதிகரிப்பு
  • தந்தூரிக்கு தடை போட்ட மாநில அரசு

சிக்கன் தந்தூரிக்கு தடை! Non Veg பிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி உத்தரவு.. எங்கு தெரியுமா?

Delhi Tandoor Ban To Tackle Pollution: அசைவ பிரியர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த உணவுகளில் ஒன்று சிக்கன் தந்தூரி. இளைஞர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பலரும் சிக்கன் தந்தூரியை விரும்பி சாப்பிடுவார்கள். இப்படிப்பட்ட தந்தூரியை தயாரிக்கவே தலைநகர் டெல்லியில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இது அசைவ பிரியர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்துள்ளது. இருப்பினும், ஒரு விதத்தில் தந்தூரி சமைக்க தடை விதித்திருப்பது காற்று மாசுபாட்டை குறைக்கும். 

டெல்லியில் சிக்கன் தந்தூரிக்கு தடை

 தலைநகர் டெல்லியில் காற்று மாசு என்பது பெரும் பிரச்னையாக  இருக்கிறது. காற்று மாசுபாடு காரணமாக, டெல்லி மக்கள் பெரும் பிரச்னைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். இதற்காக டெல்லி அரசும் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், தற்போது முக்கிய உத்ரதரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது, டெல்லியின் காற்றின் தரம் மோசமடைந்து வருவதைக் கருத்தில் கொண்டு, அனைத்து ஹோட்டல்கள், உணவகங்கள் மற்றும் தெரு உணவுக் கடைகளில் நிலக்கரி மற்றும் மரக்கட்டைகளை பயன்படுத்தும் தந்தூரி அடுப்புகளுக்கு டெல்லி மாசு கட்டுப்பாட்டுக் குழு ( DPCC) முற்றிலுமாக தடை விதித்துள்ளது.

தந்தூரி தடைக்கு காரணம் என்ன?

நிலக்கரி மற்றும் மரக்கட்டைகளை பயன்படுத்தி தந்தூரி சமைப்பது காற்று மாசு ஏற்படுகிறது. இதனால் காற்றின் தரக் குறியீடு தொடர்ந்து மோசமடைகிறது டெல்லி மாசு கட்டுப்பாட்டுக் குழு தெரிவித்துள்ளது.  இந்த உத்தரவை கண்டிப்பாக அமல்படுத்தவும், நகரம் முழுவதும் ஆய்வுகளை நடத்தவும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவு உடனடியாக அமலுக்கு வருகிறது.

1981 ஆம் ஆண்டு காற்றுச் சட்டத்தின் பிரிவு 31( A) இன் கீழ் பிறப்பிக்கப்பட்ட இந்த உத்தரவு , அனைத்து உணவு கடைகளில் எரிவாயு, மின்சாரம் அடிப்படையிலான தந்தூரி அடுப்புகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த உத்தரவுகளை மீறும் கடைகளுக்கு ரூ.5,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டெல்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா தனது எக்ஸ் தளத்தில், "திறந்த வெளியில் குப்பை உள்ளிட்டவற்றை  எரிக்க வேண்டாம். உங்களின் சிறிய ஒத்துழைப்பு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்.

இந்த உத்தரவை அடுத்து,  உணவகங்களில் ஆய்வு மேற்கொள்ள வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. உணவகங்களில் நிலக்கரி மற்றும் மரக்கட்டைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பதை ஆய்வு செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. உத்தரவை மீறுபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. காற்று மாசுபாடு காரணமாக, மக்கள் கண் எரிச்சல், இருமல் மற்றும் சுவாசிப்பதில் சிரமம் போன்ற பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்கின்றனர். இந்த சூழ்நிலையைக் கருத்தில் கொண்டு, டெல்லி அரசு பள்ளிகள் செயல்படுவதில் முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது.

பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் வகுப்புகளும் எடுக்கலாம் என உத்தரவிட்டு இருக்கிறது.  இன்றைய நிலவரப்படி டெல்லியில், பல பகுதிகளில் காற்று மாசுபாடு 500ஐ எட்டியுள்ளது. நாளுக்கு நாள் தலைநகர் டெல்லியில் காற்று மாசுபாடு அதிகரித்து வரும் சூழலில், தந்தூரி சமைக்கப்படும் அடுப்பிற்கே தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க: 8th Pay Commission: சம்பள உயர்வில் அதிரடி மாற்றம் வருமா? மத்திய அரசு தகவல்!

 

மேலும் படிக்க: இண்டிகோ கொடுத்த கம்பேக்: இயல்பு நிலைக்கு திரும்பும் விமான சேவை, இழப்பீடு எப்போது?

 

