  • விசாகப்பட்டினம் அருகே ஓடும் ரயிலில் பற்றி எரிந்த தீ.. ஒருவர் பலி.. அதிர்ச்சி!

விசாகப்பட்டினம் அருகே ஓடும் ரயிலில் பற்றி எரிந்த தீ.. ஒருவர் பலி.. அதிர்ச்சி!

Tatanagar Ernakulam Express Train Fire Accident: விசாகப்பட்டினம் அருகே எர்ணாகுளம் செல்லும் ரயில் இன்று அதிகாலை தீ பற்றி எறிந்த நிலையில், ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 29, 2025, 08:44 AM IST
  • டாடா நகர் - எர்ணாகுளம் ரயில் தீ விபத்து
  • ஒருவர் உயிரிழப்பு

விசாகப்பட்டினம் அருகே ஓடும் ரயிலில் பற்றி எரிந்த தீ.. ஒருவர் பலி.. அதிர்ச்சி!

மேற்கு வங்க மாநிலம் டாடா நகரில் இருந்து கேரளாவின் எர்ணாகுளத்திற்கு (ரயில் எண். 18189) எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. வாரத்தின் 7 நாட்களும் இயக்கப்படும் இந்த ரயில், வழக்கம் போல் நேற்று (டிசம்பர் 28) காலை டாடா நகரில் இருந்து புறப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், ஆந்திர மாநிலம் எலமஞ்சிலி அருகே வந்து கொண்டிருக்கும்போது, எதிர்பாராத விதமாக ரயிலின் இரண்டு பெட்டிகள் திடீரென தீ பிடித்து எரிந்துள்ளது. 

Tatanagar - Ernakulam Express Train Accident: நள்ளிரவு 1 மணியளவில் தீ விபத்து 

இன்று (டிசம்பர் 29) நள்ளிரவு 1 மணி அளவில் இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. பி1, எம் 2 ஆகிய இரண்டு குளிரூட்டப்பட்ட பெட்டிகளில் (AC Coach) தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த இரண்டு பெட்டிகளிலும் தலா 82 மற்றும் 76 பயணிகள் பயணித்துள்ளனர். நள்ளிரவு நேரத்தில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்ட நிலையில், பயணிகள் எழுந்து அலறி உள்ளனர். 

இதையடுத்து உடனடியாக அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, ரயில் நிறுத்தப்பட்டது. இது தொடர்பாக தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். ஆனால் அவர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு வருவதற்குள் இரண்டு பெட்டிகளும் முற்றிலுமாக எரிந்து நாசமாகிவிட்டன. அதிகாரிகள் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டு பயணிகளை மீட்டுள்ளனர். ஆனால் துருதிஷ்டவசமாக ஒருவர் மட்டும் இந்த தீ விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளார். இந்த தகவலை அங்கிருந்த அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். பி 1 பெட்டியில் இருந்து ஒருவர் சடலமாக மீட்டுபட்டதாக கூறினர். 

Train Accident: ஒருவர் உயிரிழப்பு 

உயிரிழந்தவர் விசாகப்பட்டினத்தை சேர்ந்த சந்திரசேகர் என்றும் அவருக்கு வயது 70 என்றும் அவர் விஜயவாடாவிற்கு பயணம் மேற்கொண்டிருந்ததாகவும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இந்த ரயில் தீ விபத்து சம்பவத்தால் பரவலாக ரயில் சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. தீ விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ரயில் 4 மணி நேரத்திற்கு மேலான தாமதத்திற்கு பின்னர் அகைப்பள்ளி ரயில் நிலையத்தை அடைந்தது.

Tatanagar - Ernakulam Express Train Fire Accident: ரயில் சேவை பாதிப்பு 

இந்த இடையூறு காரணமாக பல்வேறு நிலையங்களில் நிறுத்தப்பட்ட ரயில்களில் பூரி-திருப்பதி எக்ஸ்பிரஸ் (17479) மற்றும் ஷாலிமார்-கோயம்புத்தூர் எக்ஸ்பிரஸ் (18045) ஆகியவை அடங்கும். விசாகப்பட்டினம்-லோக்மான்ய திலக் டெர்மினஸ் எக்ஸ்பிரஸ் (12805) மற்றும் விசாகப்பட்டினம்-குண்டூர் எக்ஸ்பிரஸ் (17240) ஆகியவை விசாகப்பட்டினத்தில் நிறுத்தப்பட்டன. 

மேலும் படிக்க: அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு முக்கிய உத்தரவு! இனி இது கட்டாயம்!

மேலும் படிக்க: 2025ல் அதிக சம்பளம் பெற உதவிய டாப் 5 திறன்கள்! என்னென்ன தெரியுமா? கண்டிப்பா தெரிஞ்சிக்கோங்க..

