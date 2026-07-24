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Explainer: தட்கல் டிக்கெட் முதல் அம்ரித் பாரத் வரை.... கடந்த மாதங்களில் இந்திய ரயில்வே எட்டிய மைல்கற்கள்

Indian Railways News: ரயில்வே முன்பதிவில் ஏற்பட்டுள்ள முக்கிய முன்னேற்றங்கள் பற்றி ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் மக்களவையில் தெளிவுபடுத்தினார். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 24, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:30 PM IST
Explainer: தட்கல் டிக்கெட் முதல் அம்ரித் பாரத் வரை.... கடந்த மாதங்களில் இந்திய ரயில்வே எட்டிய மைல்கற்கள்
Image Credit: Indian Railways Explainer (Representative Photo: AI Image)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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