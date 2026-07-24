/Explainer: தட்கல் டிக்கெட் முதல் அம்ரித் பாரத் வரை.... கடந்த மாதங்களில் இந்திய ரயில்வே எட்டிய மைல்கற்கள்

Indian Railways News: அடிக்கடி ரயிலில் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு மகிழ்ச்சியான செய்தி. குறிப்பாக அவசர பயனங்களுக்கு தட்கல் டிக்கெட்களை முன்பதிவு செய்யும்போது பல பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் பயணிகளுக்கு பெரிய நிவாரணம் கிடைத்துள்ளது. தட்கல் டிக்கெட்டுகள் மட்டுமல்லாமல் கடந்த சில மாதங்களில் இந்திய ரயில்வேயில் ஏற்பட்டுள்ள வியத்தகு மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
ரயில்வே முன்பதிவில் ஏற்பட்டுள்ள முக்கிய முன்னேற்றங்கள் பற்றி ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் மக்களவையில் தெளிவுபடுத்தினார். அவர் குறிப்பிட்ட முக்கிய அம்சங்கள்:
- ரயில்வே டிக்கெட் முன்பதிவு அமைப்பு முன்பை விட இப்போது மிகவும் பாதுகாப்பானதாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
- இடைத்தரகர்கள் மற்றும் தானியங்கி மென்பொருள் நிரல்களை (bots) கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
- சாதாரண பயணிகள் எளிதாக டிக்கெட்டுகளைப் பெற வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
- பல அடுக்கு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
அவசர பயணங்களின் போது தட்கல் முன்பதிவு வசதி மூலம் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்த நபர்கள் அதிக சிரமங்களை எதிர்கொண்டனர். தட்கல் முன்பதி செய்யும்போது இணையதளத்தின் வேகம் மிகவும் குறைந்தது. பலர் ஒரே நேரத்தில் முன்பதிவு செய்ததால் அடிக்கடி இணையதளம் முடங்கும் பிரச்சனையும் ஏற்பட்டது.
இவை அனைத்தையும் தாண்டி முன்பதிவு பக்கத்திற்கு சென்றால், இடைத்தரகர்கள் அதற்குள் அனைத்து டிக்கெட்டுகளையும் விற்று முடித்திருப்பார்கள். இந்த அனைத்து பிரச்சனைகளும் தற்போது சரி செய்யப்பட்டுள்ளது.
போலி அடையாளங்கள் (IDs) மற்றும் சட்டவிரோத மென்பொருட்களைப் பயன்படுத்துபவர்கள் மீது ரயில்வே துறை தீவிர கண்காணிப்பு நடத்தி வருவதாக அமைச்சர் அவையில் தெரிவித்தார்.
ஆதார் அங்கீகாரம் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், குறிப்பிட்ட சில ரயில்களுக்கு 'ஆதார் OTP' சரிபார்ப்பு முறை ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சில மாதங்களில், ரயில் பயணிகளின் சுகமான மற்றும் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்ய, இந்திய ரயில்வே சில அதிரடி நடவடிக்கைகளை எடுத்தது. அவற்றில் சிலவற்றின் விவரத்தை இங்கே காணலாம்:
இடைத்தரகர்கள் மீதான நடவடிக்கை: கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் (ஜூன் 2026 வரை) மொத்தம் 22,676 இடைத்தரகர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
போலி ஐடி -கள் மீதான நடவடிக்கை: சுமார் 3.04 கோடி சந்தேகத்திற்குரிய பயனர் அடையாளங்கள் முடக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் 6.22 கோடி அடையாளங்கள் மறுசரிபார்ப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
சைபர் தாக்குதல்களைக் கட்டுப்படுத்துதல்: கடந்த ஆறு மாதங்களில், டிக்கெட் முன்பதிவு அமைப்புக்கு வந்த மொத்த கோரிக்கைகளில் சுமார் 57.74% 'பாட்' (bot) எனப்படும் தானியங்கி நிரல்களிலிருந்தே வந்துள்ளன. அவற்றை அமைப்பு கண்டறிந்து தடுத்தது.
இந்திய ரயில்களில் நிலவும் கூட்ட நெரிசல் மற்றும் பொதுப் பெட்டிகளின் (general coaches) பற்றாக்குறை குறித்த நிலையை ரயில்வே கவனித்து நடவடிக்கை எடுத்ததாக ரயில்வே அமைச்சர் தெளிவுபடுத்தினார். இந்திய ரயில்வே நெட்வொர்க்கில் உள்ள பெட்டிகளில் 70% இன்னும் 'ஏசி' வசதி இல்லாதவை (பொது மற்றும் ஸ்லீப்பர் வகுப்புகள்) என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
பொது மக்களுக்கு வசதியான பயணத்தை ஏதுவாக்க, அதிக ரயில் பெட்டிகள், குறைந்த விலை ஏசி பெட்டிகள், ரயில் பயண பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள மேம்பாடுகள் குறித்தும் அமைச்சர் விளக்கினார்.
ரயில்வேயின் புதிய அமைப்புகள் மற்றும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்த முக்கிய புள்ளிவிவரங்களை இங்கே காணலாம்:
|வகை
|முக்கிய நடவடிக்கைகள் / புள்ளிவிவரங்கள்
|பயணிகளுக்குக் கிடைக்கும் பலன்
|டிக்கெட் பாதுகாப்பு
|ஆதார் அங்கீகாரம் மற்றும் குறிப்பிட்ட ரயில்களுக்கு ஆதார் OTP முறை
|போலி கணக்குகள் மற்றும் சட்டவிரோத முகவர்கள் (இடைத்தரகர்கள்) மீதான கட்டுப்பாடு.
|இடைத்தரகர்கள் மீது நடவடிக்கை
|22,676 இடைத்தரகர்கள் கைது மற்றும் 3.04 கோடி சந்தேகத்திற்குரிய அடையாளங்கள் முடக்கம்
|சாதாரண பயணிகள் 'தட்கல்' டிக்கெட்டுகளைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிப்பு
|சைபர் பாதுகாப்பு
|57.74% பாட்கள் (bots) தடுக்கப்பட்டன மற்றும் 13,343 சந்தேகத்திற்குரிய இணையதள முகவரிகள் (domains) முடக்கப்பட்டுள்ளன
|அமைப்பின் நிலைத்தன்மை உறுதி செய்யப்பட்டது; டிக்கெட் முன்பதிவு வேகமாகவும் வெளிப்படையானதாகவும் மாறியுள்ளது.
|பெட்டிகளின் பகிர்வு
|70% ஏசி அல்லாத பெட்டிகள் (62,000) மற்றும் 30% ஏசி பெட்டிகள்
|ஏழை மற்றும் நடுத்தர வர்க்கத்தினருக்குக் குறைந்த கட்டணத்தில் இருக்கைகள் கிடைக்கும் வசதி.
|புதிய உற்பத்தி
|17,000 புதிய ஏசி அல்லாத பெட்டிகளைத் தயாரிக்கும் இலக்கு
|ரயில்களில் ஏற்படும் கடும் கூட்ட நெரிசலிலிருந்து தீர்வு.
|நவீன ரயில்கள்
|36 ஜோடி 'அமிர்த பாரத்' விரைவு ரயில்களின் இயக்கம்
|வந்தே பாரத் போன்ற நவீன வசதிகள், ஆனால் குறைந்த கட்டணத்தில்.
|டிஜிட்டல் முன்பதிவு
|RailOne செயலி (4.55 கோடிக்கும் அதிகமான பதிவிறக்கங்கள்)
|முன்பதிவு செய்யப்பட்ட மற்றும் பொது (general) டிக்கெட்டுகள் என இரண்டையும் ஒரே செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யும் வசதி.
சாமானியர்களும் எளிதில் பயணிக்கும் வகையில் ரயில் பெட்டிகளின் வகைகளை மாற்றியமைக்கும் பணிகளில் இந்திய ரயில்வே ஈடுபட்டுள்ளது.
சாமானிய மற்றும் நடுத்தர வர்க்கக் குடும்பங்களுக்காக 17,000 புதிய ஏசி அல்லாத பெட்டிகளை (பொது/ஸ்லீப்பர்) தயாரிக்கும் பணியை அரசு மேற்கொண்டுள்ளது.
2024-25 ஆம் ஆண்டில் மட்டும், கூடுதலாக 1,250 பொதுப் பெட்டிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
குறைந்த கட்டணத்தில் வந்தே பாரத் போன்ற வசதிகளுடன் வரும் அம்ரித் பாரத் ரயில்கள் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என ரயில்வே அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.
ரயில்வே அமைச்சர் 'அம்ரித் பாரத்' ரயில்களை ஒரு முக்கிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் (game-changer) ரயில்களாக விவரித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவை முற்றிலும் ஏசி வசதி இல்லாத ரயில்கள் என்றாலும், நவீன வசதிகளைக் கொண்டுள்ளன.
ஜூன் 30, 2026-க்குள், நாடு முழுவதும் இத்தகைய 36 ஜோடி ரயில்கள் இயக்கப்படும்.
பயணிகளின் வசதியை மேம்படுத்த, ரயில்வே ஜூலை 1, 2025 அன்று RailOne செயலியை அறிமுகப்படுத்தியது. இந்த ஒரே செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யப்படும் (ரிசர்வ்ட்) மற்றும் முன்பதிவு செய்யப்படாத (பொது) டிக்கெட்டுகள் என இரண்டையும் முன்பதிவு செய்யலாம்.
இதுவரை 4.55 கோடிக்கும் அதிகமானோர் இதனைப் பதிவிறக்கம் செய்துள்ளனர். மேலும் தினமும் சராசரியாக 9.65 லட்சம் டிக்கெட்டுகள் இச்செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யப்படுகின்றன.
டிக்கெட் முன்பதிவு முறையை CERT-In போன்ற அமைப்புகள் 24 மணி நேரமும் கண்காணித்து வருவதாக ரயில்வே அமைச்சர் பொதுமக்களுக்கு உறுதியளித்துள்ளார். மேலும், பண்டிகைக் காலங்களில் கூட்ட நெரிசலைக் கையாளும் வகையில் சிறப்பு ரயில்களின் பயணங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது (2024-25 ஆம் ஆண்டில் சுமார் 85,400 பயணங்கள்). தற்போது ரயில்வே நிர்வாகம் பாதுகாப்பு, தொழில்நுட்பம் மற்றும் பயணிகளின் வசதி ஆகியவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
உங்கள் அடையாள அட்டை ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் 24 டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யலாம். இல்லையெனில், மாதத்திற்கு 12 டிக்கெட்டுகள் மட்டுமே முன்பதிவு செய்ய முடியும்.
இல்லை, உறுதி செய்யப்பட்ட தட்கல் டிக்கெட்டை ரத்து செய்தால் ரயில்வே நிர்வாகம் பணத்தைத் திரும்ப வழங்குவதில்லை.
முன்பதிவு செய்வதற்கு ஆதார் கட்டாயமாக்கப்பட்டு வருகிறது. பயணத்தின் போதும் ஆதார் அல்லது வாக்காளர் அடையாள அட்டை போன்ற அசல் அடையாள அட்டையை உடன் வைத்திருப்பது அவசியம்.
பயணிகள் அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் உடனடியாக 139 என்ற எண்ணை அழைக்க வேண்டும் அல்லது ரயில்வேயின் 'Rail Madad' இணையதளத்தில் புகார் அளிக்க வேண்டும்.