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Explainer: தட்கல் டிக்கெட் புக் செய்யும் செயல்முறையில் ஆகஸ்ட் 1 முதல் மாற்றம்: பயணிகளுக்கு அரசின் பரிசு

Tatkal Ticket Booking: ஆகஸ்ட் 1 முதல் ரயில்வே முன்பதிவு மையங்களில் 'தட்கல்' (Tatkal) ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு முறை முற்றிலும் மாறிவிடும். புதிய நடைமுறையின்படி, தட்கல் (Tatkal) டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய விரும்பும் பயணிகளுக்கு முதலில் ஒரு டோக்கன் வழங்கப்படும்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 28, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:35 PM IST
Explainer: தட்கல் டிக்கெட் புக் செய்யும் செயல்முறையில் ஆகஸ்ட் 1 முதல் மாற்றம்: பயணிகளுக்கு அரசின் பரிசு
Image Credit: Tatkal Ticket Booking Rules Changed (Representative Photo: AI Image)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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