/Explainer: தட்கல் டிக்கெட் புக் செய்யும் செயல்முறையில் ஆகஸ்ட் 1 முதல் மாற்றம்: பயணிகளுக்கு அரசின் பரிசு

Tatkal Ticket Booking: இந்திய ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. டிக்கெட் முன்பதிவில் இருக்கும் நீண்ட வரிசைகளைக் குறைக்கவும், முன்பதிவு செயல்முறையை விரைவுபடுத்தவும் இந்திய ரயில்வே ஒரு புதிய டோக்கன் முறையை அறிமுகப்படுத்துகிறது. இந்த வசதி ஆகஸ்ட் 1 முதல் நடைமுறைக்கு வரும்.
ஆகஸ்ட் 1 முதல் ரயில்வே முன்பதிவு மையங்களில் 'தட்கல்' (Tatkal) ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு முறை முற்றிலும் மாறிவிடும். புதிய நடைமுறையின்படி, தட்கல் (Tatkal) டிக்கெட் முன்பதிவு செய்ய விரும்பும் பயணிகளுக்கு முதலில் ஒரு டோக்கன் வழங்கப்படும்.
அதனைத் தொடர்ந்து, டோக்கன் எண்களின் வரிசைப்படி பயணிகள் தங்கள் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்துகொள்ளும் வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். இதன் மூலம், முன்பதிவு மையங்களில் ஏற்படும் தள்ளுமுள்ளு மற்றும் ஒழுங்கற்ற கூட்ட நெரிசல் தொடர்பான சிக்கல்கள் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேற்கு மத்திய ரயில்வேயால் (WCR) அறிமுகப்படுத்தப்படும் இந்த புதிய முறை பயணிகளின் பிரச்சனைகளை குறைக்கும். இனி பயணிகள், தட்கல் முன்பதிவு தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே மணிக்கணக்கில் வரிசையில் காத்திருக்கத் தேவையில்லை. அவர்கள் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் டோக்கனைப் பெற்றுக்கொண்டு, தங்கள் முறை வரும்போது மீண்டும் வரலாம்.
திருத்தப்பட்ட இந்த முறையின் கீழ், பின் வரும் நேரங்களில் ஏசி மற்றும் ஏசி அல்லாத ரயில் பெடிகளுக்கான தட்கல் டிக்கெட்டுகளுக்கான டோக்கங்கள் வழங்கப்படும்:
கோட்டா பிரிவின் மூத்த கோட்ட வணிக மேலாளர் (Sr DCM) சௌரப் ஜெயின், ஒவ்வொரு முன்பதிவு மையமும் ஆரம்பத்தில் குளிர்சாதன வசதி கொண்ட வகுப்புகளுக்கு (AC classes) 10 டோக்கன்களையும், குளிர்சாதன வசதி இல்லாத வகுப்புகளுக்கு 15 டோக்கன்களையும் வழங்கும் என்று தெரிவித்தார். "உள்ளூர் தேவைகள் மற்றும் பயணிகளின் வருகையைப் பொறுத்து டோக்கன்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கப்படவோ அல்லது குறைக்கப்படவோ கூடும்," என்று ஜெயின் கூறினார்.
வகை A: குடும்ப உறுப்பினர்களுக்காக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் பயணிகள்.
வகை B: மற்ற அனைத்து தட்கல் முன்பதிவுகள்.
தட்கல் டிக்கெட் பெறுவதற்கான டோக்கன்களை பெற்ற அனைவருக்கும் டிகெட்டுகள் அளிக்கப்பட்ட பிறகும் தட்கல் இருக்கைகள் மிச்சமிருந்தால், 'முதலில் வருபவருக்கே முன்னுரிமை' (first-come, first-served) என்ற அடிப்படையில் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு தொடரும்.
முன்பதிவு மையங்களில் கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்கவும், காத்திருப்பு நேரத்தைக் குறைக்கவும், தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவை பயணிகளுக்கு மிகவும் வெளிப்படையானதாகவும் வசதியானதாகவும் மாற்றவும் இந்த புதிய முறை மிகவும் உதவும் என்று ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
தட்கல் டோக்கன் முறையால் பயணிகளுக்கு கிடைக்கும் முக்கிய நன்மைகள் என்ன? இதனால் பயணிகள் பல வகைகளில் பயனடைவார்கள்.
இந்த புதிய ரயில்வே அமைப்பின் மூலம், பயணிகள் இனி முன்பதிவு மையத்திற்குத் திரும்பத் திரும்பச் செல்ல வேண்டியிருக்காது. டோக்கனைப் பெற்ற பிறகு, அவர்கள் தங்கள் முறை வரும் வரை வசதியாகக் காத்திருக்கலாம். இது நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்த டிக்கெட் முன்பதிவு செயல்முறையையும் முன்பை விட எளிமையாகவும் சீரானதாகவும் மாற்றும்.
|நன்மைகள்
|விவரம்
|அலைச்சல் தவிர்ப்பு
|பயணிகள் முன்பதிவு மையத்திற்குத் திரும்பத் திரும்பச் செல்ல வேண்டிய தேவையில்லை.
|வசதியான காத்திருப்பு
|டோக்கனைப் பெற்ற பிறகு, தங்களது முறை வரும் வரை பயணிகள் வசதியாகக் காத்திருக்கலாம்.
|நேரச் சேமிப்பு
|நீண்ட வரிசையில் நின்று நேரத்தை வீணடிக்காமல், நேரத்தை மிச்சப்படுத்த முடிகிறது.
|எளிமையான முறை
|ஒட்டுமொத்த டிக்கெட் முன்பதிவு செயல்முறையும் முன்பை விட மிக எளிமையாகவும் சீரானதாகவும் மாறுகிறது.
இதுவரை, தட்கல் (Tatkal) டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய விரும்பும் பயணிகள், முதலில் அதற்கான தனி டோக்கனைப் பெற முன்பதிவு மையத்திற்குச் செல்ல வேண்டியிருந்தது. அதன்பிறகு, டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்வதற்காக மீண்டும் வரிசையில் நிற்க வேண்டியிருந்தது.
அதாவது, ஒரே பணிக்காக அவர்கள் இரண்டு முறை முன்பதிவு மையத்திற்குச் செல்ல வேண்டியிருந்தது. இந்த சிரமத்தைப் போக்குவதற்காகவே புதிய நடைமுறை செயல்படுத்தப்படுகிறது.
தட்கல் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்ய மையத்திற்குச் செல்லும் பயணிகள், பின்வரும் ஆவணங்களையும் விவரங்களையும் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்:
இவற்றை தயாராக வைத்துக்கொள்வது முன்பதிவு செயல்முறையை விரைவாகவும் எளிதாகவும் மாற்ற உதவும்.