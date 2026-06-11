/அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லும் AI: TCS நிறுவனம் போடும் மாஸ்டர் பிளான்

இன்றைய காலத்தில் எங்கும் AI எதிலும் AI என்ற நிலை உருவாகியுள்ள நிலையில், AI பயன்பாட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல பிரபல மென்பொருள் நிறுவனமான TCS ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. பல்வேறு துறைகளில் உள்ள நிறுவனங்கள் AI-ஐப் பரவலாகப் பயன்படுத்த உதவும் வகையில், தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையின் முன்னணி நிறுவனமான Tata Consultancy Services (TCS), 'Claude' எனும் AI தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியுள்ள Anthropic நிறுவனத்துடன் கைகோர்த்துள்ளது. நிறுவன அளவில் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) பயன்பாட்டை விரிவுபடுத்த, TCS மற்றும் Anthropic ஆகியவை 'உலகளாவிய முதன்மை கூட்டாண்மையை' (Global Premier Partnership) தொடங்கியுள்ளன.
பல்வேறு துறைகளுக்கான AI தீர்வுகளை TCS மற்றும் Anthropic இணைந்து உருவாக்கும்.
போன்ற துறைகளுக்கான AI சார்ந்த தீர்வுகளை இவ்விரு நிறுவனங்களும் இணைந்து உருவாக்கி சந்தைப்படுத்தும்.
TCS-இன் ஆலோசனை, பொறியியல் மற்றும் நிர்வகிக்கப்படும் சேவைகள் (managed services) ஆகியவற்றின் ஆதரவுடன், துறைசார் பணிப்பாய்வுகள், நவீனமயமாக்கல் முயற்சிகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் அனுபவத்தை மேம்படுத்தும் திட்டங்கள் ஆகியவற்றிலும் அவை இணைந்து செயல்படும். இந்தக் கூட்டாண்மையின் கீழ், பொறியியல், நிதி, சட்டம், சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விற்பனைப் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த 50,000 ஊழியர்களுக்கு, நிறுவனம் முழுவதும் Claude-ஐப் பயன்படுத்தும் வசதியை TCS வழங்கும்.
முன்னணி AI தொழில்நுட்பத்தை நிறுவன அளவிலான மாற்றமாக மாற்றுவதன் மூலம், வாடிக்கையாளர்கள் எப்போதும் சூழலுக்கு ஏற்பத் தங்களை மாற்றிக்கொள்ளும் நிறுவனங்களாகத் திகழ உதவ வேண்டும் என்ற TCS-இன் பரந்த உத்தியை இந்தக் கூட்டாண்மை பிரதிபலிக்கிறது என்று TCS-இன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியும் (CEO) நிர்வாக இயக்குநருமான (MD) கே. கிருதிவாசன் கூறினார்.
"Claude தொழில்நுட்பத்தை எங்கள் துறைசார் நிபுணத்துவம், துல்லியமான பொறியியல் அணுகுமுறை மற்றும் பெரிய அளவிலான மாற்றத்தை உருவாக்கும் திறன்களுடன் இணைப்பதன் மூலம், வாடிக்கையாளர்கள் தங்கள் தீர்வுகளை விரைவாகச் செயல்பாட்டிற்குக் கொண்டுவர நாங்கள் உதவுவோம்; குறிப்பாக நம்பிக்கை, மீள்திறன் மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகளைப் பின்பற்றுதல் ஆகியவை மிக முக்கியமான துறைகளில் இது பெரிதும் உதவும்," என்று கிருதிவாசன் கூறினார்.
டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் என். சந்திரசேகரன் கூறுகையில், “உலகெங்கிலும் உள்ள நிறுவனங்களுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) அடித்தளமாகவும், மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் இருக்கும் என்ற எங்களின் பொதுவான நம்பிக்கையை இந்தக் கூட்டாண்மை பிரதிபலிக்கிறது. ஆந்த்ரோபிக்கின் திறன்களை டாடா குழுமத்தின் அளவு, நம்பகமான உறவுகள் மற்றும் தேசத்தைக் கட்டியெழுப்பும் அர்ப்பணிப்புடன் இணைப்பதன் மூலம், நிறுவனங்களின் மறுவடிவமைப்பை நாங்கள் விரைவுபடுத்துவோம், மேலும் செயற்கை நுண்ணறிவு யுகத்தில் தலைமை தாங்குவதற்கான திறன்களுடன் இந்திய இளைஞர்களைத் தயார்படுத்துவோம்.” என்றார்.
செயற்கை நுண்ணறிவுத் திட்டங்களை முன்னோட்ட நிலைக்கு அப்பால் கொண்டு செல்வதை இந்தக் கூட்டாண்மை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. துல்லியம், மேற்பார்வை, நிர்வாகம் மற்றும் இணக்கம் தொடர்பான கவலைகள் காரணமாக பல திட்டங்கள் முன்னோட்ட நிலைகளைத் தாண்டத் தவறுவதால், அதிக கட்டுப்பாடுகள் உள்ள துறைகளில் செயற்கை நுண்ணறிவை ஏற்றுக்கொள்வதில் எதிர்கொள்ளும் ஒரு முக்கிய சவாலை எதிர்கொள்வதை இந்தக் கூட்டாண்மை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்று அந்நிறுவனம் தனது ஒழுங்குமுறைத் தாக்கலில் கூறியுள்ளது.
TCS-இன் செயல்படுத்தும் திறன்கள் மற்றும் நிர்வாக நிபுணத்துவத்தை ஆந்த்ரோபிக்கின் செயற்கை நுண்ணறிவு மாதிரிகளுடன் இணைப்பதன் மூலம், நிறுவனங்கள் செயற்கை நுண்ணறிவு அமைப்புகளை சோதனைகளுக்குள் மட்டுப்படுத்தாமல், உற்பத்தி அளவில் பயன்படுத்த இந்தக் கூட்டாண்மை உதவுகிறது. TCS, ஆந்த்ரோபிக்கின் கிளாட் பார்ட்னர் நெட்வொர்க்கில் ஒரு உலகளாவிய முதன்மை கூட்டாளராகச் செயல்படும், மேலும் வலுவான நிர்வாகம், மீள்தன்மை மற்றும் ஆழமான அமைப்பு ஒருங்கிணைப்பு தேவைப்படும் நிறுவனங்களுக்கு கிளாட் மாதிரிகளைக் கொண்டு வரும்.