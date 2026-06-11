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அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லும் AI: TCS நிறுவனம் போடும் மாஸ்டர் பிளான்

TCS Massive AI Push: AI பயன்பாட்டை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்ல பிரபல மென்பொருள் நிறுவனமான TCS ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. TCS நிறுவனம் Anthropic நிறுவனத்துடன் கைகோர்த்துள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 11, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:07 PM IST
அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்லும் AI: TCS நிறுவனம் போடும் மாஸ்டர் பிளான்
Image Credit: TCS Massive AI Push (Photo: TCS)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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