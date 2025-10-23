English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
மகா கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் அறிவிப்பு... NDA கூட்டணிக்கு பெரிய தலைவலி

Mahabathbandhan CM Candiate: மகா கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆளும் தேசிய ஜனநாய கூட்டணிககு பெரிய தலைவலியாக அமைந்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு அறிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 23, 2025, 03:00 PM IST
  • மொத்தம் 243 தொகுதிகளில் தேர்தல்
  • நவம்பர் 6, 11 தேதிகளில் வாக்குப்பதிவு
  • நவம்பர் 14 தேதிகளில் வாக்கு எண்ணிக்கை

மகா கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் அறிவிப்பு... NDA கூட்டணிக்கு பெரிய தலைவலி

Bihar Assembly Election 2025, Mahabathbandhan CM Candiate: பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி, எதிர்க்கட்சிகளின் மகா பந்தன் கூட்டணி ஆகியவை பல பிரச்னைகளுக்கு மத்தியில் தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை முடித்து வேட்பாளர்களும் அறிவிக்கப்பட்டனர். மொத்தம் 243 தொகுதிகளிலும் தேர்தல் களம் பரபரப்பாகி உள்ளது.

Bihar Assembly Election 2025: NDA தொகுதி பங்கீடு

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜகவும், ஐக்கிய ஜனதா தளமும் இணைந்து 101 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன. சிராக் பஸ்வானின் லோக் ஜனசக்தி கட்சிக்கு 28 தொகுதிகள், ஜிதன் ராம் மஞ்சியின் ஹிந்துஸ்தானி அவாம் மோர்ச்சா மற்றும் உபேந்திர குஷ்வாஹாவின் ராஷ்ட்ரிய லோக் சம்தா தலா 6 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன. இருப்பினும், மர்ஹௌரா தொகுதியில் இருந்து லோக் ஜனசக்தியின் வேட்பாளர் சீமா சிங்கின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, இந்த கூட்டணி 242 தொகுதிகளில் மட்டுமே போட்டியிடுகிறது.

Bihar Assembly Election 2025: மகா கூட்டணியின் தொகுதி பங்கீடு

மகா கூட்டணியில் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் 142 தொகுதிகளிலும், காங்கிரஸ் 62 தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகின்றன. சிபிஐ எம்எல் 20, விகாஷீல் இன்ஷான் கட்சி 14, சிபிஐ 9, சிபிஎம் 4, Indian Inclusive கட்சி 3 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன. மோஹானியா தொகுதியில் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் வேட்பாளரின் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அந்த தொகுதியில் சுயேச்சை வேட்பாளரான ரவி பஸ்வானுக்கு தனது ஆதரவை நீட்டித்துள்ளது. சுகௌலி தொகுதியிலும் அக்கட்சியின் நட்சத்திர வேட்பாளர் சஷி பூஷண் சிங் வேட்புமனு நிராகரிக்கப்பட்டது. மேலும் இந்த கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளே 10 தொகுதிகளில் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொள்கின்றன.

Bihar Assembly Election 2025: முதல்வர் வேட்பாளர் தேஜஸ்வி யாதவ்

இதனால் மகா கூட்டணியில் பிரச்னை நிலவுவதாகவும், அவர்களால் பலமான கூட்டணியை அமைக்க முடியவில்லை என்றும் ஆளும் தே.ஜ. கூட்டணி கடுமையான குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தன. ஆனால், அந்த குற்றச்சாட்டுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக  மகா கூட்டணியின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். அதன்படி, ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கட்சியின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் மகா கூட்டணியின் முகமாக இருப்பார் என்றும் அவர்தான் முதல்வர் வேட்பாளர் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

மகா கூட்டணி தலைவர்கள் இன்று ஒன்றாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, காங்கிரஸ் தலைவர் அசோக் கெலாட் கூறுகையில், "இங்கே அமர்ந்திருக்கும் நாங்கள் அனைவரும் இந்தத் தேர்தலில் தேஜஸ்வி யாதவை முதல்வர் வேட்பாளராக ஆதரிப்பதாக முடிவு செய்துள்ளோம்..." என்றார். மேலும், தேஜஸ்வி யாதவின் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம்தான் மகா கூட்டணியில் அதிக தொகுதிகளிலும் போட்யிடுகிறது.

Bihar Assembly Election 2025: 20 ஆண்டுகால ஆட்சியை கவிழ்ப்போம்...

மேலும், முதல்வர் வேட்பாளராக அவர் அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "மகா பந்தன்கூட்டணியைச் சேர்ந்த நாங்கள், அரசாங்கத்தை அமைக்கவோ அல்லது முதல்வராகவோ மட்டும் விரும்புவதில்லை, மாறாக புதிய பீகாரையும் உருவாக்க விரும்புகிறோம், அதனால்தான் நாங்கள் ஒன்றாக இருக்கிறோம்… என் மீது நம்பிக்கை வைத்ததற்காக மகா பந்தன் கூட்டணியின் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் நான் நன்றி கூறுகிறேன். உங்கள் எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்ற என்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்வேன். தற்போது ஆட்சியில் உள்ள 20 ஆண்டுகால அரசை ஒன்றாகக் கவிழ்ப்போம் என்றும் நான் அனைவருக்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன்…" என்றார்.

Bihar Assembly Election 2025: NDA கூட்டணிக்கு பெரிய தலைவலி

எதிர்க்கட்சிகளின் மகா பந்தன் கூட்டணி தற்போது ஒரே குரலாக தேஜஸ்வி யாதவை முதல்வர் வேட்பாளராக அறிவித்தாலும், ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி முதல்வர் முகமாக யாரையும் முன்னிறுத்தவில்லை. முதல்வர் நிதிஷ் குமார்தான் முதல்வர் வேட்பாளர் என அறிவிக்கப்படவில்லை, தேர்தலுக்கு பின் கூட்டணி கட்சிகள் ஒன்றாக இணைந்து முதல்வரை அறிவிப்போம் என மத்திய உள்துறை அமைச்சரும், பாஜக மூத்த தலைவருமான அமித் ஷா கூறியிருந்தார். ஏற்கெனவே தொகுதி பங்கீட்டில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்குள் கடும் அதிருப்தி இருப்பதாக கூறப்பட்டது. எதிர்க்கட்சிகளே ஒருங்கிணைந்து ஒரே முடிவை அறிவித்தவிட்டதால், இது ஆளும் கூட்டணிக்கு பெரிய தலைவலியாக அமைந்துள்ளது.

