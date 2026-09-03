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மகள் சொன்ன வார்த்தை..அமைச்சருக்கு பேரிடி! பதவியே பறிபோச்சு..?

தெலங்கானாவின் அமைச்சரவையில் முக்கிய உறுப்பினராக இருந்த கொண்டா சுரேகா, தன்னுடைய மகள் முதல்வருக்கு எதிராக பேசிய காரணத்தால் அவர் அமைச்சரவையில் இருந்து தூக்கப்பட்டிருக்கும் விவகாரம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Sep 03, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 04:14 PM IST
மகள் சொன்ன வார்த்தை..அமைச்சருக்கு பேரிடி! பதவியே பறிபோச்சு..?
Image Credit: Konda Surekha | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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