/மகள் சொன்ன வார்த்தை..அமைச்சருக்கு பேரிடி! பதவியே பறிபோச்சு..?

தெலங்கானாவின் முதல்வராக இருக்கும் ரேவந்த் ரெட்டி, தன்னுடைய அமைச்சரவையில் இருந்த கொண்டா சுரேகாவை பதவியில் இருந்து நீக்கியிருப்பது பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து முழுமையாக இங்கு பார்ப்போம்.
தெலங்கானா அமைச்சரவையில் வனத்துறை மற்றும் அறநிலையத்துறையில் இருந்தவர், கொண்டா சுரேகா. இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த இவர், இதற்கு முன்பு தெலங்கானா மாநில சுற்றுச்சூழல் துறையையும் கவனித்து வந்திருக்கிறார். இவருடைய மகளான கொண்டா சுஷ்மிதா, சில நாட்களுக்கு முன்பு முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி குறித்தும், ஒரு சில காங்கிரஸ் தலைவர்கள் குறித்தும் அவர் வைத்திருந்த குற்றச்சாட்டுகள் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
கொண்டா சுஷ்மிதா, தற்போது எம்எல்ஏ வாக இருக்கும் ரெவுரி பிரகாஷ் ரெட்டி பார்கல் தொகுதியில் அவருடைய குடும்பத்தின் ஆதரவால்தான் வென்றதகாவூம், அவர் தனியாக போட்டியிட்டு அந்த தொகுதியில் நின்று வெற்றி பெற முடியுமா? என்று சேலெஞ்ச் செய்தார்.
முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி அல்லது பிற தலைவர்கள் அவருக்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்தாலும், அவர் தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெறுவார் என்றும் தெரிவித்திருந்தார். முதல்வர், உண்மையான காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கு ஆதரவு தெரிவிக்காமல், தெலுங்கு தேசம் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ஆதரவாக நடந்து கொள்கிறார் என்றும் தெரிவித்தார்.
பின்னர், தான் அந்த கட்சி குறித்து எந்த தவறான கருத்துகளை கூறவில்லை என்றும், தலைமையை மட்டுமே விமர்சித்ததாகவும் கூறியிருந்தார். தாய்-மகளுக்குள்ளும் அரசியல் ரீதியான வேறுபாடுகள் வரலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்திருந்தார்.
அமைச்சர் கொண்டா சுரேகாவின் மகள் கொண்டா சுஷ்மிதா இப்படி பேசியதை அடுத்து, சுரேகாவை அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்க, ஆளுநர் ஷிவ் பிரதாப் சுக்லாவிற்கு கடிதம் அனுப்பப்பட்டிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தெலங்கானா காங்கிரஸில் இப்படியொரு சலசலப்பு எழுந்ததை தொடர்ந்து இந்த முடிவானது எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
சுரேகாவின் மகள் இப்படி பேசியதற்கு பல எம்.எல்.ஏக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து, இவருக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியதை தொடர்ந்து இந்த முடிவானது எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. தன் மகள் பேச்சுக்கு, அமைச்சர் விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் என்று மேலிடத்தில் இருந்து அவருக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாகவும் தெரிகிறது.
அமைச்சர் கொண்டா சுரேகா, தன் மகள் தனிப்பட்ட முறையில் பேசியதற்கு தான் பொறுப்பேற்க முடியாது என்று கூறியிருக்கிறார். அந்த தனிப்பட்ட கருத்திற்கு, தன்னை பொறுப்பாளராக மாற்றக்கூடாது என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
தன் மீது எந்த தவறும் இல்லை என்று கூறும் அமைச்சர் சுரேகா, காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, தெலங்கானாவின் மாநில காங்கிரஸ் விவகாரங்களுக்கான தற்போதைய பொறுப்பாளராக உள்ள மீனாட்சி நடராஜனையும் சுரேகா சந்தித்தார். அப்போது தன் மீது எந்தவித ஊழல் வழக்கும் இல்லை என்று கூறினார்.
இதன் பிறகு, டெல்லியில் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவை முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டியும் சந்தித்து பேசினார். இதில், சுரேகாவிற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அவர் வலியுறுத்தி இருப்பார் என கூறப்படுகிறது.
சுஷ்மிதா, வரும் தெலங்கானா சட்டப்பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட ஆர்வம் காட்டுவதாக தெரிகிறது. இவர் பார்கல் தொகுதியில் போட்டிப்போட இருப்பதாக தெரிகிறது. இவர் இப்படி ரேவந்த் ரெட்டி உள்ளிட்ட பிற காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கு எதிராக பேசியதன் உள்நோக்கம் இதுவாகவும் இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.