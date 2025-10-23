English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • ‘உடலுறவில் மரணம்’ உணவில் 15 வயாகரா மாத்திரை; கணவன் கொலை - வேஷம் போட்ட மனைவி

‘உடலுறவில் மரணம்’ உணவில் 15 வயாகரா மாத்திரை; கணவன் கொலை - வேஷம் போட்ட மனைவி

Crime News: உடலுறவின் போது கணவனுக்கு சுயநினைவு போய்விட்டது என கொலை செய்த பின் நாடகம் போட்ட மனைவி தற்போது போலீசாரிடம் சிக்கி உள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 23, 2025, 10:37 PM IST
  • முதலில் 15 வயாகராவை குழம்பில் கலந்துள்ளார்.
  • அதன்பின் செப். 17இல் கொலை செய்துள்ளார்.
  • நீண்ட நாள் கழித்து போலீசார் அவரை கைது செய்துள்ளனர்.

Trending Photos

EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 முக்கிய மாற்றங்கள்: இனி டென்ஷன் இல்லாமல் பென்ஷன் கிடைக்கும்
camera icon10
EPFO
EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 முக்கிய மாற்றங்கள்: இனி டென்ஷன் இல்லாமல் பென்ஷன் கிடைக்கும்
கிரிக்கெட் வரலாற்றில்.. டாப் 10 வேகமான பந்துகள்.. பட்டியலில் யார் யார்?
camera icon10
Fastest Bowlers
கிரிக்கெட் வரலாற்றில்.. டாப் 10 வேகமான பந்துகள்.. பட்டியலில் யார் யார்?
Ind vs Aus 2nd ODI: விராட் கோலிக்கு அடிலெய்டு மைதானம் இவ்வளவு ராசியா... என்ன காரணம்?
camera icon8
Virat Kohli
Ind vs Aus 2nd ODI: விராட் கோலிக்கு அடிலெய்டு மைதானம் இவ்வளவு ராசியா... என்ன காரணம்?
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம் பார்க்க... சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவிப்பு - முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
camera icon8
Tiruchendur
திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹாரம் பார்க்க... சிறப்பு பேருந்துகள் அறிவிப்பு - முன்பதிவு செய்வது எப்படி?
‘உடலுறவில் மரணம்’ உணவில் 15 வயாகரா மாத்திரை; கணவன் கொலை - வேஷம் போட்ட மனைவி

Crime News: தெலங்கானாவில் ஒரு கொலை வழக்கு கடந்த வாரம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த கொலை வழக்கில் உயிரிழந்தவரின் மனைவி மற்றும் இரண்டு பெண்கள் உள்பட மொத்தம் 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 

Add Zee News as a Preferred Source

முதலில் இந்த கொலை வழக்கை, சந்தேகத்திற்கிடமான கொலை என வழக்குப்பதிந்த போலீசார், பின்னர் இதை திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட கொலை வழக்கமாக மாற்றினர். கைதானவர்களிடம் இருந்து 6 மொபைல்கள், தூக்க மாத்திரை, பிபி மாத்திரை உள்ளிட்ட குற்றச் சம்பவத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட பொருள்களும் கைப்பற்றப்பட்டன.

Crime News: மௌனிகாவை துன்புறுத்திய சுரேஷ்

தெலங்கானாவின் கரீம் நகரில் இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது. கதி சுரேஷ் என்ற 36 வயது இளைஞரை அவரது மனைவி, தனது நண்பர்களுடன் இணைந்து கொலை செய்ததை போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. போலீசார் விசாரணையில், குடும்ப வன்முறை மற்றும் திருமணத்தை தாண்டிய உறவு ஆகியவற்றின் காரணமாக கதி சுரேஷை அவரது மனைவி கதி மௌனிகா கொலை செய்ததாக தெரியவந்துள்ளது. உடலுறவு மேற்கொண்டிருந்தபோது சுரேஷ் உயிரிழந்ததாக முதலில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. 

மௌனிகா கடந்த 9 மாதங்களுக்கு முன் பாலியல் தொழிலுக்குள் நுழைந்துள்ளார், அப்போது அஜய் என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு திருமணத்தை தாண்டிய உறவில் இருந்து வந்துள்ளார். கதி சுரேஷ் தொடர்ந்து, மௌனிகாவிடம் பணம் கேட்டு துன்புறுத்தி உள்ளார். இதனால், மௌனிகா கடும் மன உளச்சலில் இருக்கிறார். அஜய்யின் அறிவுறுத்துதலின் பேரில் சுரேஷை கொலை செய்ய மௌனிகா முடிவெடுத்துள்ளார்.

Crime News: கொலை செய்தது எப்படி?

இதனால் தன்னுடன் பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடும் ஸ்ரீஜா என்ற பெண்ணுடன் இணைந்து கொலை திட்டத்தை தீட்டி உள்ளார். ஸ்ரீஜா, மௌனிகாவுக்கு சிவ கிருஷ்ணா மற்றும் சந்தியா (எ) ராதா ஆகியோரை அறிமுகம் செய்து வைத்துள்ளார். சந்தியாவும் பாலியல் தொழிலாளியாவார். சிவ கிருஷ்ணா மெடிக்கல் ஏஜென்சியின் உரிமையாளராவார். இவர்கள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மருந்து கொடுத்து சுரேஷை கொலை செய்ய திட்டமிட்டிருக்கிறார். 

முதல் முயற்சியில், மௌனிகா தான் சமைத்த குழம்பில் 15 வயாகரா மாத்திரையை கலந்து கொடுத்துள்ளார். ஆனால், அதில் நாற்றம் அடிக்கவே சுரேஷை சாப்பிட மறுத்திருக்கிறார். தொடர்ந்து செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி மற்றொரு திட்டத்தை தீட்டியுள்ளனர். சுரேஷின் குடிபானத்தில் தூக்க மாத்திரையை கலந்துகொடுத்துள்ளனர். அதன்பின் மௌனிகா தனது சேலையை வைத்து சுரேஷின் கழுத்தை நெறித்து கொலை செய்திருக்கிறார்.

Crime News: 6 பேர் காரணம்

இதையடுத்து, சுரேஷின் உறவினர்களை அழைத்த மௌனிகா, உடலுறவின் போது திடீரென சுரேஷ் சுய நினைவை இழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளார். உடனே சுரேஷின் உடலை அவரது உறவினர்கள் அரசு மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் சென்றுள்ளனர். அங்கு அவர் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டது தெரியவந்துள்ளது. இச்சம்பவத்தை சந்தேகத்திற்கிடமான மரணம் என போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். 

அப்போதுதான், இந்த கொலையை சுரேஷின் மனைவி மௌனிகா செய்திருக்கிறார் என கடந்த வாரம் தெரியவந்துள்ளது. கடந்த வாரம் வியாழக்கிழமை அன்று மௌனிகா, ஸ்ரீஜா, சிவ கிருஷ்ணா, அஜய், சந்தியா (எ) ராதா, நல்லா தேவதாஸ் உள்ளிட்ட ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்து நீதிமன்ற காவலில் போலீசார் எடுத்துள்ளனர்.

மேலும் படிக்க | பிகினி உடையில் இந்தியாவில் நான் நடந்து போயிருந்தால்... நடிகை போட்ட வீடியோ வைரல்!

மேலும் படிக்க | இளம்பெண்ணிடம் மருத்துவர் செய்த சேட்டை..! தட்டித்தூக்கிய போலீஸ்!

மேலும் படிக்க | தன்னிடம் சிகிச்சைக்கு வந்த பெண்ணை..பாலியல் சீண்டல் செய்த மருத்துவர்! அதிர்ச்சி சம்பவம்..

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

TelanganaCrime NewsIllicit relationshipdomestic violenceIndia News

Trending News