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இரவில் பார்டி..காலையில் டெட் பாடி! சோகத்தில் முடிந்த கொண்டாட்டம்..விபத்தா? கொலையா?

தெலங்கானாவில், ஒரு மென்பொருள் ஊழியர், பார்டியில் கலந்து கொண்ட போது இறந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 15, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:21 PM IST
இரவில் பார்டி..காலையில் டெட் பாடி! சோகத்தில் முடிந்த கொண்டாட்டம்..விபத்தா? கொலையா?
Image Credit: Telangana Crime News

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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இரவில் பார்டி..காலையில் டெட் பாடி! சோகத்தில் முடிந்த கொண்டாட்டம்..விபத்தா? கொலையா?
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