/இரவில் பார்டி..காலையில் டெட் பாடி! சோகத்தில் முடிந்த கொண்டாட்டம்..விபத்தா? கொலையா?

கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று தெலங்கானாவில் உள்ள யாதத்ரி புவனகிரி மாவட்டத்தில் இருக்கும் ஒரு பண்ணை வீட்டில் பார்ட்டி நடந்துள்ளது. இதில் கலந்துகொண்ட ஒரு இளைஞர் காலையில் பிணமாக கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ
காண்டல ராமு என்கிற பெயர் கொண்ட அந்த இளைஞருக்கு, வயது 27. இவருடைய சொந்த ஊர், மான்செரியல் மாவட்டம். இவர், ஹைதராபாத்தின் ராம்நாத் பூரில் இருக்கும் ஒரு மென்பொருள் நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்துள்ளார். இவரும், இவருடன் வேலை பார்க்கும் 15 பேரும் அவர்களின் டீம் லீடருடன் சேர்ந்து பண்ணை வீட்டில் வீக் எண்டை கொண்டாடுவதற்காக கிளம்பியுள்ளனர். சனிக்கிழமையன்று அனைத்தும் சுமூகமாக ஆரம்பித்திருக்கிறது. ஒரு பக்கம் பாடல் ஓட, இன்னொரு பக்கம் சிலர் நடனமாட, ஒரு பக்கம் சிலர் கேம் விளையாட என அங்கிருந்த அனைவரும் மகிழ்ச்சியின் உச்சத்தில் இருந்துள்ளனர்...அந்த ஒரு நிமிடம் வரை.
இரவு வரை, இவர்களின் பார்டி தொடர்ந்துள்ளது. ஒரு சிலர் டயர்ட் ஆகி மீண்டும் படுக்க சென்றுள்ளனர். இன்னும் சிலர், தொடர்ந்து மது குடித்துக்கொண்டிருந்திருக்கின்றனர். நடு இரவில்தான், அவர்கள் அனைவருக்கும் கடும் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.
நடு இரவில், வெளிச்சம் இல்லாத பொழுதில், வந்த் கூட்டத்தில் சிலர் யாரோ நீச்சல் குளத்தில் கவிழ்ந்த நிலையில் மிதந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்துள்ளனர். அருகே சென்று பார்த்த போதுதான், அது காண்ட்ல ராமு என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்துள்ளது.
காண்ட்ல ராமு, மயக்கமான நிலையில் இப்படி கிடப்பதை பார்த்த அவருடன் வேலை பார்ப்பவர்கள் உடனடியாக அவரை மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச்சென்றுள்ளனர். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டதாக தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
இப்படியொரு சம்பவம் நடந்தது தெரிந்தவுடன், சோட்டுப்பால் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்துள்ளனர். உடனடியாக, அவரது உடலை பிரேத பரிசோதனைக்கும் அனுப்பி வைத்துள்ளனர். ஆரம்பத்தில் போலீசார் இறந்தவரின் உடலில் சில காயங்கள் இருப்பதாக கூறியிருக்கின்றனர். இதனால், இது விபத்து காரணமாக நடந்த கொலையாக இருக்க முடியாது என்கிற சந்தேகம் போலீசாருக்கு வலுவாக எழுந்துள்ளது.
காவல் அதிகாரிகள், பண்ணை வீட்டில் இருக்கும் சிசிடிவி கேமராக்களை சோதனையிட வேண்டும் என கூறியிருக்கின்றனர். அப்போதுதான், அங்கு கேமராக்களே இன்ஸ்டால் செய்யப்படவில்லை என்பது தெரிந்திருக்கிறது. இந்த பார்டி நடக்கும் போது அங்கிருந்த அனைவரையும் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
இது குறித்து பேசிய அதிகாரிகள், “எங்களுக்கு இறந்தவரின் தந்தையார் புகார் வந்ததன் பேரில் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளோம். இவரது இறப்பிற்கு காரணம் என்ன என்பது, உடற்கூராய்வுக்கு பிறகுதான் தெரியும்” என்று கூறியிருக்கின்றனர். உடலில் காயங்கள் இருப்பதால் போலீசார் இது குறித்த தீவிர விசாரணையில் இறங்கியிருக்கின்றனர். விசாரணை முடிவில்தான், இது கொலையா அல்லது விபத்தா என்பது தெரியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.