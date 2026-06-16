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இந்தியாவில் டெலிகிராம் செயலிக்கு தடை.. மத்திய அரசின் அதிரடி ஆர்டர்.. ஏன் தெரியுமா?

Telegram App Ban: இந்தியாவில் டெலிகிராம் செயலிக்கு தடை விதித்து மத்திய அரசு அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. நீட் தேர்வு முடியும் வரை ஜூன் 22ஆம் தேதி வரை நீட் செயலிக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது.  

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 16, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:37 AM IST
இந்தியாவில் டெலிகிராம் செயலிக்கு தடை.. மத்திய அரசின் அதிரடி ஆர்டர்.. ஏன் தெரியுமா?
Image Credit: Telegram App Ban

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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