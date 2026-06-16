/இந்தியாவில் டெலிகிராம் செயலிக்கு தடை.. மத்திய அரசின் அதிரடி ஆர்டர்.. ஏன் தெரியுமா?

Telegram App Ban: இந்தியாவில் டெலிகிராம் செயலிக்கு தற்காலிக தடை விதித்து மத்திய அரசு அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. நீட் தேர்வு முடியும் வரை, அதாவது, ஜூன் 22 வரை நீட் செயலிக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது. நீட் தேர்வு வினாத்தாள் டெலிகிராம் செயலியில் கசிந்ததை அடுத்து, மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
இந்தியாவில் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ், சித்தா, ஆயுதர்வேதா போன்ற இளநிலை மருத்துவ படிப்புகளில் சேருவதற்கு நீட் தேர்வு கட்டாயமாகும். நீட் தேர்வில் எடுக்கும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் தான், மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேருவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஆண்டுதோறும் நீட் தேர்வை தேசிய தேர்வு முகமை (NTA) நடத்தி வருகிறது- அந்த வகையில், 2026ஆம் ஆண்டுக்கான நீட் இளநிலை தேர்வு மே 3ஆம் தேதி நடத்தப்பட்டது.
இந்த தேர்வை 22 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதினர். தமிழகத்தில் 20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட தேர்வர்கள் எழுதினர். இதற்கிடையில், நீட் தேர்வுக்கான வினாத்தாள் டெலிகிராம் செயலி மூலம் கசிந்ததாக புகார்கள் எழுந்தது. இந்த புகாரை விசாரணை செய்த சிபிஐ, நீட் வினாத்தாள் கசிந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது. இதனை அடுத்து, கைது நடவடிக்கையை சிபிஐ மேற்கொண்டது. நீட் வினாத்தாள் கசிந்ததை அடுத்து, தேசிய தேர்வு முகமை மே 3ஆம் தேதி நடந்த நீட் தேர்வை ரத்து செய்தது. தொடர்ந்து, நீட் மறுதேர்வு ஜூன் 21ஆம் தேதி நடைபெறும் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ஏற்பாடுகளையும் தேசிய தேர்வு முகமை செய்து வருகிறது.
NTA STATEMENT REGARDING THE ACTION ON TELEGRAM PLATFORM IN INDIA— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 16, 2026
1. The National Testing Agency (NTA) welcomes the directions issued today in respect of the Telegram platform in India. The directions, issued on recommendations of NTA are calibrated and bounded in time:
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இந்த நிலையில், மத்திய அரசு நீட் தேர்வு காரணமாக முக்கியமான நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. அதாவது, டெலிகிராம் செயலிக்கு இந்தியாவில் தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 22ஆம் தேதி வரை டெலிகிராம் செயலிக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்துள்ளது.
தேசிய தேர்வு முகமை வெளியிட்ட அறிவிப்பின்படி, தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் 2000-ன் பிரிவு 69A-ன் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூன் 21ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நீட் மறுதேர்வில் பங்கேற்கும் தேர்வர்களை ஏமாற்றுவதற்காக மோசடிகள் கும்பல் இந்த தளத்தை பயன்படுத்துகிறது. இதனை தடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இச்செயல்பாடு ஜூன் 21ஆம் தேதி அன்று பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான முறையில் தேர்வுகளை நடத்துவதற்கு பெரிதும் உதவும். NEET (UG) 2026 தேர்வர்களைக் குறிவைத்து டெலிகிராம் (Telegram) தளம் வாயிலாக மேற்கொள்ளப்பட்ட மோசடிகள் மற்றும் தவறான தகவல் பரப்பல் நடவடிக்கைகளுக்கு எதிரான செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பதில், உள்துறை அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் 'இந்திய சைபர் குற்ற ஒருங்கிணைப்பு மையம்' (I4C) முதன்மை முகமையாகச் செயல்பட்டு வருகிறது.
பீகார், குஜராத் மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலக் காவல் துறைகள் பெறப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில், மோசடி மற்றும் தவறான நோக்கங்களை வெளிப்படையாக விளம்பரப்படுத்திய ஏராளமான டெலிகிராம் சேனல்கள் குழுக்கள் மற்றும் 'பாட்' (bot) கணக்குகளை I4C உடனடியாக முடக்கியுள்ளது. மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் (MeitY) தீவிர ஆதரவுடன் இச்செயல்பாடு மேற்கொள்ளப்பட்டது என தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், நீட் தேர்வு தொடர்பாக எந்தவொரு வதந்தியையோ அல்லது உறுதி செய்யப்படாத தகவல்களையோ நம்ப வேண்டாம் என தேசிய தேர்வு முகமை தெரிவித்துள்ளது. தேர்வு தொடர்பான தகவல்களை neet.nta.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலிருந்தும் , NTA-வின் சரிபார்க்கப்பட்ட சமூக ஊடகக் கணக்குகளிலிருந்தும் மட்டுமே பெற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.