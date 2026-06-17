/இந்தியாவில் டெலிகிராமுக்கு தடை! பின்னணியில் வாட்ஸ் அப்? சி.இ.ஓ குற்றச்சாட்டு

மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவ படிப்புகளுக்கான நீட் (யுஜி) மறுதேர்வை முன்னிட்டு இந்தியாவில் டெலிகிராம் செயலிக்கு தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில், சில மாதங்களுக்கு முன்பு நீட் நுழைவுத்தேர்வு நடைப்பெற்றது. தேர்வு நடந்து முடிந்த பிறகு, இந்த வினாத்தால் ஏற்கனவே டெலிகிராமில் “Guess Paper” எனும் பெயரில் வெளியிடப்பட்டிருந்தது தெரிய வந்தது. வினாத்தாள் கசிவு சர்ச்சையைத் தொடர்ந்து மறுதேர்வு ஜூன் 21-ஆம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில், தேர்வு தொடர்பான தவறான தகவல்கள் மற்றும் முறைகேடுகளைத் தடுக்க இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக தேசிய தேர்வு முகமை (என்டிஏ) தெரிவித்துள்ளது. தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் 2000-ன் பிரிவு 69ஏ-ன் கீழ் மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
நீட் மறுதேர்வு முடியும் வரை டெலிகிராம் சேவை இந்தியாவில் தடை செய்யப்படும் என்றும், மெசேஜ் எடிட்டிங் உள்ளிட்ட சில அம்சங்களுக்கும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. தேர்வின் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்காக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்தியாவில் டெலிகிராம் செயலிக்கு தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டது குறித்து, அதன் நிறுவனர் மற்றும் தலைமை செயல் அதிகாரியான பாவெல் துரோவ் இது குறித்து பேசியிருந்தார். இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம், டெலிகிராமிற்கு ஒரு வாரக்கால இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து பேசிய அவர், இந்த நடவடிக்கையின் மூலமாக தேர்வுக்கான தகவல்களை கசியவிட்ட தேர்வு நடத்தும் முகமையில் இருக்கும் நபர்களுக்கு பதிலாக, இந்தியாவில் இருக்கும் 15 கோடிக்கும் கூடுதலான டெலிகிராம் பயனாளர்கள் தண்டிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்றும், இந்த தடையால் எதுவும் நிற்கப்போவதில்லை என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், டெலிகிராம் தவிர்த்த பிற செயலிகள் மூலமாக வினாத்தாள் கசிவுகள் உள்ளிட்டவை நடைபெற போகின்றன என்றும் காட்டத்துடன் கூறியிருக்கிறார்.
இந்தியாவின் ரிலையன்ஸ் தகவல் தொடர்பு நிறுவனம், இந்தியாவுக்கு வெலீயே, லட்சக்கணக்கான பயனாளர்களுக்கு டெலிகிராமை கிடைக்க விடாமல் நாசவேலையில் ஈடுபட்டு இருப்பதாக கூறினார். மேலும், பிஜிபி ஹைஜாக்கிங் என்கிற வழியில்தான், இது செய்யப்பட்டிருப்பதாக அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்.
ரிலையன் நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதி உரிமையை மெட்டா நிறுவனம் வைத்திருப்பதாக கூறிய அவர், வாட்ஸ் அப்பின் பின்னணியாக செயல்படும் மெட்டா நிறுவனம், போட்டி பொறாமையால் இதனை செய்திருக்க கூடும் என்று கூறியிருந்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், இந்தியாவின் டெலிகிராம் தடை விவகாரத்தின் பின்னணியில், ரிலையன்ஸ் மற்றும் வாட்ஸ் அப் நிறுவனங்கள் இருந்தாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை என்றும் அவர் கூறினார்.