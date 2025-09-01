English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ஆசிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி; இனி TET கட்டாயம்... உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

TET Compulsory: ஆசிரியர்கள் தங்களின் பணியில் தொடர அல்லது பதவி உயர்வு பெற ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET) கட்டாயம் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 1, 2025, 02:31 PM IST

Trending Photos

8வது ஊதியக்குழு: ஊதியம், ஓய்வூதியத்தில் அபார ஏற்றம் காத்திருக்கு, விவரம் இதோ
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: ஊதியம், ஓய்வூதியத்தில் அபார ஏற்றம் காத்திருக்கு, விவரம் இதோ
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
TNPSC
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 காலிப் பணியிடம் அதிகரிப்பு அறிவிப்பு எப்போது? முக்கிய அப்டேட்
அமர்க்களம் திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? அஜித்துக்கு ஸ்பெஷலான நாளில்..
camera icon7
Amarkalam
அமர்க்களம் திரைப்படம் ரீ-ரிலீஸ்! எப்போது தெரியுமா? அஜித்துக்கு ஸ்பெஷலான நாளில்..
தினசரி ராசிபலன்: ஆவணி 15 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாழ்வில் மாற்றம் வரும் நாள்!
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: ஆவணி 15 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாழ்வில் மாற்றம் வரும் நாள்!
ஆசிரியர்களுக்கு அதிர்ச்சி; இனி TET கட்டாயம்... உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

TET Compulsory For Teachers: ஆசிரியர்கள் தங்களின் பணியில் தொடர அல்லது பதவி உயர்வு பெற ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (TET) கட்டாயம் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது. இருப்பினும் பல்வேறு சூழல்களை கருத்தில் கொண்டு, ஓய்வு பெறும் வயதை அடைய 5 ஆண்டுகள் மட்டுமே இருக்கும் ஆசிரியர்கள் பணியில் தொடரலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

அதேவேளையில், 5 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றும் வாய்ப்புள்ள ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து பணியாற்ற வேண்டுமெனில் இனி TET தேர்வை எழுதி, அதில் தகுதி பெற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இல்லையெனில் அவர்கள் வேலையை ராஜினாமா செய்யலாம் அல்லது சலுகைகளுடன் கட்டாய ஓய்வு பெறலாம் என தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதிகள் தீபங்கர் தத்தா மற்றும் அகஸ்டின் ஜார்ஜ் மாசி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு இந்த தீர்ப்பை வழங்கி உள்ளது. பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கும் TET கட்டாயமாக்கப்படுவதை எதிர்த்து தமிழ்நாடு அரசு மற்றும் மகாராஷ்டிரா அரசு தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் மீதான விசாரணையில்தான் இன்று உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது. 

சிறுபான்மை கல்வி நிறுவனங்களில் ஆசிரியர்களுக்கு TET தேர்வை மாநிலங்கள் கட்டாயப்படுத்த முடியுமா? என்பது குறித்தும், இதனால் அரசியலமைப்பு உரிமைகளில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் குறித்தும் ஆராயவும் உச்ச நீதிமன்றம் அதன் அரசியலமைப்பு அமர்வுக்கு பரிந்துரை அளித்துள்ளது.  

ஏற்கனவே TET எழுதாமல் பணியாற்றி வரும் ஆசிரியர்களுக்கு, குறிப்பாக பதவி உயர்வுகள் மற்றும் சிறுபான்மை நிறுவன உரிமைகள் தொடர்பான சூழலில், TET தேர்வை கட்டாயப்படுத்தலாமா வேண்டாமா என்பது குறித்த சர்ச்சைகளில் தொடர்ந்து இந்த மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. ஏற்கனவே பணியில் உள்ளவர்கள் மீது TET தேர்வை கட்டாயப்படுத்துவதற்கு எதிராக மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டது. TET தேர்வு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மத்திய, மாநில அரசுகளால் நடத்தப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TETTeachers Eligibility TestTamil Nadu Teachers Eligibility TestSupreme Court

Trending News