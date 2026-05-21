/வெறும் 17 ரூபாய் டூ பில்லியன் டாலர் சாம்ராஜ்யம்! எசல் குழுமத்தின் 100 ஆண்டுகால ரகசியம் இதுதான்

Essel Group 100 Years: 1926-ஆம் ஆண்டு எசல் குழுமம் சந்தித்த ஆரம்பக்கட்ட புள்ளியில் இருந்து, ஊடகம், பொழுதுபோக்கு, பேக்கேஜிங் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு எனப் பல துறைகளில் பரந்து விரிந்து நிற்கும் இன்றைய மல்டி-பில்லியன் டாலர் சாம்ராஜ்யமாக வளர்ந்த வரலாற்றை விவரிக்கிறது.
புதுடெல்லி: இந்தியாவின் முன்னணி பல்லாயிரங்கோடி பிசினஸ் சாம்ராஜ்யமான எசல் குழுமம் (Essel Group), தனது 100 ஆண்டுகால கண்டுபிடிப்புகள், தலைமைத்துவம் மற்றும் அசுர வளர்ச்சியை இன்று கொண்டாடுகிறது. 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அதாவது 1926-ல் நாட்டின் விவசாயத் துறை வேகம் எடுக்கத் தொடங்கிய அந்த காலகட்டத்தில்தான், எசல் குழுமம் உணவு தானிய வர்த்தகத்தில் தனது முதல் அடியை எடுத்து வைத்தது.
கடந்த 10 தசாப்தங்களில் (100 ஆண்டுகள்), எசல் குழுமம் ஊடகம், பொழுதுபோக்கு, பேக்கேஜிங், ரியல் எஸ்டேட், உள்கட்டமைப்பு, கல்வி, நிதி, மதிப்புமிக்க உலோகங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் என பல்வேறு துறைகளில் தடம் பதித்து, ஒரு மல்டி-பில்லியன் டாலர் கூட்டு நிறுவனமாக உருவெடுத்துள்ளது. உலகளவில் 40,000-க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்களுடன் இந்த குழுமம் நாளுக்கு நாள் வலுவடைந்து வருகிறது.
1941: ஜெகந்நாத் கோயங்கா சிறந்த வாய்ப்புகளைத் தேடி தனது வணிகத்தை ஆதம்பூரிலிருந்து ஹரியானாவின் ஹிசாருக்கு மாற்றினார்.
1946: 'ஒகாரா துகான்' (Okara Dukaan) மூடப்பட்டது. நந்தகிஷோர் கோயங்கா (டாக்டர் சுபாஷ் சந்திராவின் தந்தை) தனது 16 வயதில் குடும்ப தொழிலில் இணைந்து முக்கிய முடிவுகளை எடுத்தார்.
1948: ஜெகந்நாத் கோயங்கா டெல்லிக்கு குடிபெயர்ந்து, மோதியாகானில் நிலம் வாங்கி, உளுந்து மற்றும் பருப்பு வகைகளை பாலிஷ் செய்யும் தொழிற்சாலையை நிறுவினார்.
1951: ஹிசாரில் தொடங்கப்பட்ட ஒரு புதிய லாபகரமான யூனிட், குஜராத் மற்றும் தென்னிந்திய மாநிலங்களுக்கு பாலிஷ் செய்யப்பட்ட கடலைப்பருப்பை விநியோகிக்கத் தொடங்கியது.
1969: 'மெசர்ஸ் ராம்கோபால் இந்திரபிரசாத்' என்ற நிறுவனத்தின் பெயர் 'சுபாஷ் சந்திரா லக்ஷ்மி நரேன்' (SL) என மாற்றப்பட்டது.
1970: வெறும் 17 ரூபாயுடனும், கணக்கற்ற கனவுகளுடனும் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா தனது 20 வயதில் டெல்லிக்கு வந்தார்.
1971: டெல்லியில் ஒரு பருப்பு ஆலையை டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா குத்தகைக்கு எடுத்தார். இது விவசாய வணிகத்திலிருந்து தொழில்துறை நோக்கிய ஒரு முக்கிய மாற்றமாக அமைந்தது.
1976: நிறுவனத்தின் பெயர் 'எசல் குரூப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ்' (Essel Group of Industries) என மாற்றப்பட்டது.
1981: டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா லேமினேட் செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் டியூப் (Laminated plastic tube) தொழில்நுட்பத்தை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தினார். 'எசல் புரோபேக் லிமிடெட்' (Essel Propack Limited) தொடங்கப்பட்டது. இது பின்னாட்களில் ஆண்டுக்கு 8 பில்லியனுக்கும் அதிகமான டியூப்களை தயாரித்து, உலகின் மிகப்பெரிய டியூப் உற்பத்தியாளர்களில் ஒன்றாக மாறியது.
1990: ஆசியாவின் மிகப்பெரிய பொழுதுபோக்கு பூங்காவான 'எசல் வேர்ல்ட்' (Essel World) மும்பையில் தொடங்கப்பட்டது.
1992: இந்தியாவின் முதல் ஹிந்தி பொழுதுபோக்கு செயற்கைக்கோள் சேனலான 'ஜீ டிவி' (Zee TV) தொடங்கப்பட்டது. இது இந்திய சாட்டிலைட் தொலைக்காட்சி துறைக்கே அடித்தளமாக அமைந்தது.
1995: இந்தியாவின் முதல் தனியார் 24 மணி நேர செய்தி சேனலான 'ஜீ நியூஸ்' (Zee News) தடம் பதித்தது. இதே ஆண்டில் 'ஜீ டிவி UK' தொடங்கப்பட்டு உலகளவில் விரிவடைந்தது.
2001: இந்தியாவின் முதல் மற்றும் ஆசியாவின் மிகப்பெரிய தங்க சுத்திகரிப்பு நிலையமான 'ஷிபூர் ரிஃபைனரி' (Shipur Refinery) மற்றும் ஆன்லைன் லாட்டரி தளமான 'பிளேவின் லாட்டரி' (Playwin Lottery) தொடங்கப்பட்டன.
2004: ஆசியாவின் மிகப்பெரிய DTH நெட்வொர்க்கான 'டிஷ் டிவி' (Dish TV) அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.
2005: ஆங்கில நாளிதழான 'DNA' (Daily News & Analysis), 'இ-சிட்டி பயோஸ்கோப்' மல்டிபிளக்ஸ் தியேட்டர் மற்றும் 'சிட்டி எனர்ஜி லிமிடெட்' ஆகியவை தொடங்கப்பட்டன.
2007: 'எசல் இன்ஃப்ராபுராஜெக்ட்ஸ் லிமிடெட்' தொடங்கப்பட்டது.
2013: வாடிக்கையாளர்களை மையமாகக் கொண்ட 'எசல் பைனான்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் எல்எல்பி' உருவாக்கப்பட்டது.
2015: 'ஆஷா 2022' (ASHA 2022) மூலம் வீட்டுவசதி துறையில் கால்பதித்து, ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் வீடு வழங்குவதை இலக்காகக் கொண்டு செயல்பட்டது.
2016: எசல் குழுமம் தனது 90 ஆண்டுகால பயணத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்தது.
கிட்ஸீ (Kidzee): ஆசியாவின் மிகப்பெரிய ப்ரீ-ஸ்கூல் சங்கிலித் தொடராகத் தொடங்கப்பட்டு, 4,000,000-க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளின் வாழ்வில் கல்வி ஒளியேற்றியுள்ளது.
லிவிங் என்டர்டெயின்மென்ட் (Living Entertainment): குழுமத்தின் பொழுதுபோக்கு வணிக விரிவாக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இந்த நிறுவனம் இணைக்கப்பட்டது.
பொருளாதார தாராளமயமாக்கலுக்கு முன்பு, இந்திய தொலைக்காட்சித் துறை என்பது அரசின் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளுக்குள்ளும், வரையறுக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்களுடனும் மட்டுமே இருந்தது. பிராந்திய மொழி பிரதிநிதித்துவமும் மிகக் குறைவாகவே இருந்தது.
ஆனால் எசல் குழுமத்தின் வருகை இந்த ஒட்டுமொத்த சூழலையும் மாற்றியமைத்தது. விளம்பர வருவாய், துல்லியமான ஆடியன்ஸ் டார்கெட்டிங் மற்றும் பலதரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் என வணிக ரீதியான புதிய மாடலை எசல் அறிமுகப்படுத்தியது.
ஜீ டிவியின் அசுர வெற்றி, இந்தியாவில் தனியார் ஒளிபரப்புத் துறை எவ்வளவு லாபகரமானது என்பதை நிரூபித்தது. இது செய்தி மற்றும் பொழுதுபோக்குத் துறையில் பல புதிய நிறுவனங்கள் உள்ளே வர வழிவகுத்தது. காலப்போக்கில், இது 'ஜீ என்டர்டெயின்மென்ட் எண்டர்பிரைசஸ்' (ZEE) என்ற பிரம்மாண்ட நெட்வொர்க்காக வளர்ந்து, இன்று பல்வேறு பிராந்திய மொழிகளில் பொது பொழுதுபோக்கு மற்றும் செய்தி சேனல்களுடன் இந்தியர்களின் இதயங்களில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளது.