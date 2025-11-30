English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
கிரிக்கெட் புரட்சி: ஐசிஎல் மூலம் லீக் கிரிக்கெட்டின் விதையை விதைத்த டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Nov 30, 2025, 06:04 PM IST
  • விளையாட்டு உலகிலும் மகத்தான அற்புதம்
  • ICL-லின் பங்களிப்பு

இன்று உலகம் முழுவதும் லீக் கிரிக்கெட் பற்றிப் பேசப்படுகிறது, அதன் மகத்தான வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணம் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (IPL) என்று பரவலாக நம்பப்படுகிறது. ஆனால், ஐபிஎல் தொடங்குவதற்குச் சரியாக ஓராண்டு முன்பு, ஒரு முன்னோடி லீக் இந்தியாவில் உதயமாகியது. இந்திய கிரிக்கெட் லீக் (ICL) என்ற அந்தத் தொடரை, இந்தியாவில் லீக் கிரிக்கெட்டின் பிதாமகன் என்று அழைக்கலாம். இந்தக் கருத்தின் பின்னாலிருந்த தொலைநோக்குப் பார்வைக்குச் சொந்தக்காரர், எஸ்ஸல் குழுமத்தின் தலைவர் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா.

ஒரு புதிய அத்தியாயம்

இந்த லீக் தொடங்கப்பட்டதற்கான சூழல் மிகவும் உணர்ச்சிமயமானது. இந்தியா, 2007 ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் முதல் சுற்றிலேயே அதிர்ச்சியளிக்கும் வகையில் வெளியேறியிருந்த சமயம். நாடு முழுவதும் சோகமும் ஏமாற்றமும் சூழ்ந்திருந்த நிலையில், கிரிக்கெட்டை நேசிக்கும் மக்களுக்குப் புத்துணர்ச்சியூட்டும் அனுபவத்தைக் கொடுக்க டாக்டர் சந்திரா விரும்பினார்.

ஐபிஎல்லில் நடந்தது போலவே, இந்தியன் கிரிக்கெட் லீக்கும் நகரங்களை மையமாகக் கொண்ட அணிகளை உருவாக்கியது. இது பல்வேறு நாடுகளின் வீரர்களை இணைத்தது. குறிப்பாக வண்ண உடைகள், பளபளக்கும் விளக்குகள், வெள்ளை பந்து ஆகியவற்றுடன் லீக் கிரிக்கெட்டின் அறிமுகம் அமைந்தது. கபில் தேவ், பிரையன் லாரா போன்ற உலகப் புகழ்பெற்ற வீரர்கள் இதில் இணைந்தது இதன் நம்பகத்தன்மையை அதிகப்படுத்தியது.

தொலைநோக்குப் பார்வைக்கு ஒரு மறுப்பு

அந்தக் காலகட்டத்தில், T20 கிரிக்கெட் வடிவம் குறித்து இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (BCCI) அதிக ஆர்வத்திலோ, உற்சாகத்திலோ இல்லை. இந்த வடிவம் வெற்றி பெறுமா என்ற குழப்பமே அவர்களிடம் நிலவியது. ஆனால், டாக்டர் சந்திராவுக்கு இதுதான் கிரிக்கெட்டின் எதிர்காலம் என்ற தெளிவு இருந்தது. வெறும் T20 மட்டுமல்ல, லீக் கிரிக்கெட் என்ற கருத்தே உலக கிரிக்கெட்டை மாற்றியமைக்கப் போகிறது என்பதை அவர் உணர்ந்திருந்தார். ஒரு தனியார் லீக் இவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று அப்போது யாரும் நினைத்துக்கூடப் பார்க்கவில்லை.

ICL-லின் பங்களிப்பு

டாக்டர் சந்திரா 2016-ல் கூறியது போல, ஐபிஎல் வெற்றி பெற்றது, அதற்குக் காரணம் ஐசிஎல். இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இதன் மூலம் மிகவும் அதிக பணம் சம்பாதித்துள்ளது."

ICL-லின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்று, இளம் இந்திய வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிப்பதாகும். அதன்படி, ஒவ்வொரு அணியும் பின்வரும் கலவையுடன் கட்டமைக்கப்பட்டது:

நான்கு வெளிநாட்டு வீரர்கள்

இரண்டு சர்வதேச வீரர்கள் (உள்நாட்டு மூத்த வீரர்கள்)

எட்டு ஜூனியர் வீரர்கள்

இதன் மூலம், இளம் வீரர்கள் உலக நாடுகளின் அனுபவமிக்க வீரர்களுடன் விளையாடி, அவர்களின் அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ள ஒரு சிறந்த தளத்தை ICL ஏற்படுத்தியது.

லீக் கிரிக்கெட்டின் பாதை வகுத்தவர்

2008 இல் ஐபிஎல் தொடங்கப்பட்ட பிறகு, இன்றுவரை அது ஒரு மிகப்பெரிய வர்த்தக வெற்றியாக மாறியுள்ளது. ஒளிபரப்பு உரிமைகளிலேயே வாரியத்திற்குக் கோடிக்கணக்கில் வருவாய் கொட்டுகிறது. ஆனால், 2007 இல் ICL தொடங்கப்பட்டபோது இவ்வளவு பெரிய நிதி ஆதாயம் குறித்து யாருக்கும் சிந்தனைகூடத் தோன்றவில்லை.

ICL காட்டிய முன்னோடிப் பாதையே, லீக் கிரிக்கெட்டை இன்று இருக்கும் உலகளாவிய உயரத்திற்குக் கொண்டு வர ஒரு அடித்தளமாக அமைந்தது என்பதில் சந்தேகமில்லை.

மேலும் படிக்க | கஹுன் நிகழ்ச்சியின் வழியாக மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் டாக்டர் சுபாஷ் சந்திரா

 

மேலும் படிக்க | Zee Business Exclusive: ரூ.2,200 கோடியில் மெகா முதலீட்டுத் திட்டம் - சுபாஷ் சந்திரா!

About the Author
Dr. Subhash ChandraDr. Subhash Chandra 75th Birthday#HappyBirthdaDrSubhashChandra

