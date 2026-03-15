இவர்களுக்கு உதவித்தொகை ரூ.2000 ஆக உயர்வு - தேர்தல் அறிவிப்புக்கு முன் மாநில அரசு அதிரடி

West Bengal Election 2026: தேர்தல் அறிவிக்கும் சில மணிநேரத்திற்கு முன்னர், புரோகிதர்களுக்கான உதவித்தொகையை ரூ.2000 ஆக உயர்த்தி மேற்கு வங்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 15, 2026, 09:29 PM IST
  • மேற்கு வங்கம் தேர்தல் இரண்டு கட்டமாக நடைபெறுகிறது.
  • ஏப். 23, ஏப். 29 தேர்தல் வாக்குப்பதிவு
  • மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை

திருப்பதி, ராமேஸ்வரம், மதுரை மீனாட்சியுடன் 12 நாள் டூர்: கம்மி விலையில் 3 தரிசனம்.. IRCTC பேக்கேஜ்
camera icon7
IRCTC
2026ல் பட்ஜெட் விலையில் கிடைக்கும் அசத்தலான பிளிப் போன்கள்
camera icon5
Best flip phones
நீலகிரியில் LPG சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு: ஹோட்டல்களில் சுருங்கும் மெனு, மூடப்படும் அபாயம்
camera icon8
Nilgiris
44 வயதில் அனுஷ்காவுக்கு கல்யாணம்! மாப்பிள்ளை யார் தெரியுமா? இதோ விவரம்
camera icon6
Anushka Shetty Marriage
West Bengal Assembly Election 2026: தேர்தல் ஆணையம், சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதியை அறிவிப்பதற்கு சில மணிநேரங்களுக்கு முன்னர், இன்று மிகப்பெரிய அறிவிப்பை மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி வெளியிட்டிருந்தார். அதுவும் அரசியல் களத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்து புரோகிதர்கள் மற்றும் இஸ்லாமிய தொழுகை அறிவிப்பாளர்கள் ஆகியோரின் மாத உதவித்தொகையை மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி இன்று உயர்த்தி வழங்கினார். 

மம்தா பானர்ஜியின் அதிரடி அறிவிப்பு

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்தால் புதிய திட்டங்களை அறிவிப்பதோ நடைமுறையில் இருக்கும் திட்டத்தில் மாற்றம் செய்வதோ, வாக்காளர்களை கவரும் வகையில் அறிவிப்புகளை வெளியிடுவதோ கூடாது என்பதால், தேர்தல் ஆணையம் தேர்தல் அட்டவணையை அறிவிப்பதற்கு சில மணிநேரத்திற்கு முன்னர் மம்தா பானர்ஜி இந்த அதிரடி அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

ஊக்கத்தொகை உயர்வு

மேற்கு வங்க முதலமைச்சரும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி அவரது X தளத்தில், "நமது சமூகத்தின் ஆன்மீக மற்றும் சமூக வாழ்க்கையை நிலைநிறுத்தும் சேவையை வழங்கும் புரோகிதர்கள் மற்றும் இஸ்லாமிய தொழுகை அறிவிப்பாளர்கள் ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் மாதாந்திர உதவித்தொகையில் ரூ.500 அதிகரிப்பதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். இதன்மூலம் அவர்களின் உதவித்தொகை ரூ.2000 ஆக உயரும்" என குறிப்பிட்டுள்ளார். இதற்கு முன் மாதந்தோறும் ரூ.1,500 வழங்கப்பட்டு வந்துள்ளது.

மேலும் அந்த பதிவில், "அதேநேரத்தில் புரோகிதர்கள் மற்றும் இஸ்லாமிய தொழுகை அறிவிப்பாளர்கள் முறையாக சமர்பித்த அனைத்து புதிய விண்ணப்பங்களும் மாநில அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன" என தெரிவித்துள்ளார். 

ஒவ்வொரு சமூகமும் ஒவ்வொரு பாரம்பரியமும் மதிக்கப்பட்டு வலுப்படுத்தப்படும் சூழலை வளர்ப்பதில் பெருமை கொள்கிறோம் என்றும் வளமான ஆன்மீக பாரம்பரியத்தின் பாதுகாவலர்கள் அவர்களுக்கு தகுதியான அங்கீகாரத்தையும் ஆதரவையும் பெறுவதை உறுதிசெய்வதே தங்களின் முயற்சி என்றும் மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.

2021ல் நடந்தது என்ன?

மேற்கு வங்கத்தில் ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி தொடர்ச்சியாக மூன்று முறை தேர்தலில் வெற்றிபெற்றது. எனவே, மம்தா பானர்ஜி இம்முறையும் வென்று 4வது வெற்றியை ருசித்து, முதலமைச்சர் பொறுப்பை தக்கவைக்க திட்டமிட்டுள்ளார். 294 தொகுதிகளை கொண்ட மேற்கு வங்கத்தில் மெஜாரிட்டியை பெற 148 இடங்கள் தேவை. கடந்த முறை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைமையிலான கூட்டணி 216 தொகுதிகளை கைப்பற்றி ஆட்சியை பெற்றது. பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 7 தொகுதிகளை கைப்பற்றியிருந்தது. காங்கிரஸ், சிபிஎம் போன்ற பெரிய கட்சிகள் கூட கடந்த தேர்தலில் ஒரு தொகுதியில் கூட வெற்றிபெறவில்லை.

அனைவரையும் கவர மம்தாவின் பிளான்

பாஜகவுக்கு இந்த முறை சமமான வாய்ப்பு இருப்பதால், மம்தா பானர்ஜி அனைத்து தரப்பையும் மகிழ்விக்கும் வகையிலான திட்டங்களை அறிவித்து வந்தார். அதனடிப்படையிலேயே, புரோகிதர்களுக்கான இன்றைய உதவித்தொகை உயர்வையும் பார்க்க வேண்டும். இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் மேல் சாதி இந்துக்களின் வாக்குகளை கவரும்  வகையில் மம்தா பானர்ஜி இந்த ஊக்கத்தொகை உயர்வை அறிவித்துள்ளார். 

5 மாநில தேர்தல் அறிவிப்பு

மேற்கு வங்கம் மட்டுமின்றி, தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம் உள்ளிட்ட 5 மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான அட்டவணையை தேர்தல் ஆணையம் இன்று வெளியிட்டது. மேற்கு வங்கத்திற்கு மட்டுமே ஏப்ரல் 23 மற்றும் ஏப்ரல் 29 என இரண்டு கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. அசாம், கேரளா, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் வரும் ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. தமிழ்நாட்டில் வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. 5 மாநிலங்களுக்கும் வரும் மே 4ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

