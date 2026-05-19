/ரிஷிகேஷில் தடம் புரண்ட பயணிகள் ரயில்... பயணிகளின் கதி என்ன?

உத்தரகாண்ட் மாநிலம், ரிஷிகேஷ் அருகே உள்ள யோக் நகரி ரயில் நிலையம் அருகே மே 19 திங்கட்கிழமை இரவு ரயில் நிலைய யார்டில் இருந்து கொண்டுவரப்பட்ட உஜ்ஜையினி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் எதிர்பாராதவிதமாக தண்டவாளத்தில் இருந்து தடம்புரண்டு விபத்துக்குள்ளானது. இதில் நடுவில் இருந்த மூன்று பெட்டிகள் தண்டவாளத்தில் இருந்து விலகி ஒரு பெட்டி மட்டும் அந்தரத்தில் தொங்கியது.
ரிஷிகேஷ் அருகே உஜ்ஜையினி எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் தண்டவாளத்தில் இருந்து தடம் புரண்டு விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இரவு சுமார் 9:30 மணியளவில் இந்த ரயில் பயணிகள் யாருமின்றி ரயில்வே பராமரிப்பு பகுதிக்கு மாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது.
அப்போது தான் ரயில் என்ஜின் ஷண்டிங் பாதையின் முனையில் அமைந்துள்ள பஃபர் மீது வேகமாக மோதியுள்ளது. இதில் கடுமையான அழுத்தம் ஏற்பட்டு இடையில் இருந்த ரயில் பெட்டிகளில் ஒரு பெட்டி தண்டவாளத்தில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்டதுடன் மற்றொரு பெட்டி அழுத்தத்தினால் நடுப்பகுதியில் வளைந்தது.
#WATCH | Rishikesh, Uttarakhand | Morning visuals from the spot where three coaches of the Ujjaini Express derailed in the Khand village area near the Yog Nagari Rishikesh Railway Station yesterday night. No passengers were on board the train at the time of the accident. pic.twitter.com/TRjraIEi1G— ANI (@ANI) May 19, 2026
இரவில் ஏற்பட்ட விபத்துக் குறித்து தகவல் அறிந்ததும் உள்ளூர் கிராம மக்கள் விபத்து நடந்த இடத்திற்கு விரைந்தனர். இது குறித்து கிராம மக்கள் ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கு தகவல் அளித்தனர். உடனடியாக தங்களது ரயில்வே மீட்பு குழுவுடன் விரைந்த ரயில்வே போலீஸார் மீட்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தியதில் பிரேக் செயலிழப்பே காரணம் எனக் கண்டறிந்தனர். மேலும், இந்த விபத்துக் குறித்துக் கூறிய பொதுமக்கள், விபத்து நடந்து இரண்டரை மணி நேரம் கழித்தே அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்ததாக தெரிவித்தனர்.
விபத்து நடந்தபொழுது ரயிலில் பயணிகள் இல்லாததால் மிகப்பெரிய அசம்பாவிதம் தவிர்க்கப்பட்டது. விபத்து நடந்த இடத்தில் கூடிய பொதுமக்களை கலைய செய்து ரயில்வே போலீஸார் விபத்துக் குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.