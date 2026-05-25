/பால்டாவையும் கோட்டைவிட்ட TMC... இனி மம்தா மீண்டு வர கஷ்டம் - 3 முக்கிய காரணங்கள்

Falta Assembly Polls : மேற்கு வங்கத்தில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பால்டா சட்டப்பேரவை தொகுதியின் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகி உள்ளன. திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டையான இத்தொகுதியில், அக்கட்சி 4வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. இதுகுறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம்.
West Bengal Falta Assembly Bypolls : மேற்கு வங்கத்திற்கு ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி, ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி என இரண்டு கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. மொத்தமுள்ள 294 தொகுதிகளில் 207 இடங்களில் பாஜக மட்டும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது.
15 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருந்த அனைத்திந்திய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் 80 தொகுதிகளில் மட்டுமே வென்றது. முதலமைச்சராக இருந்த மம்தா பானர்ஜி, பவனிபூர் தொகுதியில் தோல்வியை தழுவினார். காங்கிரஸ் மற்றும் AJUP கட்சிகள் தலா 2 தொகுதிகளை வென்றனர். சுமார் 34 ஆண்டுகள் மேற்கு வங்கத்தை ஆட்சி செய்த சிபிஎம் மற்றும் AISF தலா 1 தொகுதிகளிலும் வென்றிருந்தன.
சௌத் 24 பர்கானாஸ் மாவட்டத்தின் டைமண்ட் ஹார்பர் மக்களவை தொகுதியை உள்ளடக்கிய பால்டா தொகுதியில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் வாக்கு இயந்திரத்தில் முறைகேடு செய்துவிட்டதாக பாஜக குற்றஞ்சாட்டியது, தேர்தல் ஆணையத்திலும் புகார் அளித்தது. எனவே, பால்டா சட்டப்பேரவை தொகுதியில் மறுவாக்குப்பதிவுக்கு தேர்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டது.
இதையடுத்து, மே 21ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இன்று (மே 24) வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்றதில், இந்த தொகுதியையும் பாஜக வென்றது. மேற்கு வங்கத்தையே திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இழந்திருந்தாலும், பால்டா தொகுதியில் தோற்றது திரிணாமுல் காங்கிரஸுக்கு பெரிய அடியை கொடுத்திருக்கிறது.
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் முன்னர், டைமண்ட் ஹார்பர் மாடல் என சொல்லி வந்த நிலையில், தற்போது அந்த மாடல் மொத்தமாக தவிடுபொடியாகி உள்ளது. பல ஆண்டுகளாக பால்டா தொகுதி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டையாக இருந்துள்ளது.
2011, 2016, 2021 தேர்தல்களில் அங்கு திரிணாமுல் காங்கிரஸ் 50% மேல் வாக்குகளை பெற்று திரிணாமுல் காங்கிரஸ் வெற்றிபெற்றது. இந்தளவிற்கு தகர்க்க முடியாத எஃகு கோட்டையாக இருந்த பால்டாவில் தோல்வியடைய மூன்று முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன. அவை:
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி அமைப்பு ரீதியாகவே பலவீனமடைந்துவிட்டது. வாக்கு இயந்திரத்தில் முறைகேடு செய்ததை தொடர்ந்து ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி அன்று நடந்த வாக்குப்பதிவை ரத்து செய்தது, இது தேர்தலில் கட்சியின் செல்வாக்கை பாதித்துவிட்டது.
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் ஜஹாங்கீர் தேர்தல் நாளுக்கு (மே 21) இரண்டு நாள் முன் தான் போட்டியில் இருந்து ஒதுங்கிக்கொள்வதாக அறிவித்தார். அதாவது, அமைதிக்காக தான் இந்த முடிவை எடுப்பதாகவும், பாஜகவின் வளர்ச்சி திட்டத்தை தான் ஆதரிப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.
இதன்மூலம் திரிணாமுல் காங்கிரஸின் அமைப்பில் இருக்கும் மிகப்பெரிய ஓட்டையை புரிந்துகொள்ளலாம். அதாவது வாக்கு செலுத்தும் நாளில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் நிராயுதபாணியாக நிற்க வைத்தது அமைப்பின் பலவீனத்தையே காட்டுகிறது.
திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் பெருந்தலைவர்கள் இங்கிருந்து உருவாகியிருக்கிறார்கள். டைமண்ட் ஹார்பர் மக்களவை தொகுதியின் கீழும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இந்த கோட்டையை வலுவாக்கியது. ஆனால் வளர்ச்சித் திட்டங்கள் பெரியளவில் இல்லை.
ஆனால், அரசியல் ரீதியான கட்டுப்பாடு இங்கு அதிகமாக இருந்தது. கட்சியின் செல்வக்கு மட்டுமின்றி உள்ளூர் தலைவர்களின் செல்வாக்கும் சரியத் தொடங்கியதும் தோல்விக்கு முக்கிய காரணம்.
ஏற்கெனவே மாநிலம் முழுவதும் பாஜக வெற்றிபெற்ற பிறகு, இங்கும் பாஜகவையே மக்கள் தேர்வு செய்வார்கள். பாஜக வேட்பாளர் இங்கு தொடர்ச்சியாக முன்னிலையில் இருந்ததன் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ள முடியும். பாஜகவின் தொடர்ச்சியான பிரச்சாரம் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் கோட்டையை உடைத்துவிட்டது என்பது உறுதியாகிறது. இவை அனைத்தில் இருந்தும் மம்தாவும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியும் மீண்டு வருவது மிக மிக கடினம்.
சுமார் 1 லட்சத்து 9 ஆயிரத்து 21 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் பாஜக வேட்பாளர் வென்றார். திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி 4வது இடத்திற்கு சென்றது கவனிக்கத்தக்கது.