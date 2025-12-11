திருப்பதியில் மாபெரும் ஊழல்... 10 வருடமாக நடந்த 'இன்னொரு' மோசடி - பின்னணி என்ன?

Tirumala Tirupati Silk Dupatta Scam: தென்னிந்தியாவின் புகழ்பெற்ற வழிபாட்டுத் தலங்களில் ஒன்று திருமலை திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவில். ஆந்திரா மாநிலத்தில் உள்ள திருமலை திருப்பதி கோவிலுக்கு இந்தியா மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் இருந்து நாள்தோறும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனத்திற்காக வருகை தருகின்றனர்.
Tirumala Tirupati: கலப்பட நெய் விவகாரம்
திருமலை ஏழுமலையான் கோவிலில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் 2024ஆம் ஆண்டு வரையிலான காலக்கட்டத்தில், 49 கோடி லட்டுகள் விற்கப்பட்டது. இதில் 20 கோடி லட்டுகள், கலப்பட நெய்யால் தயாரிக்கப்பட்டவை என்ற அதிர்ச்சித் தகவல் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளியானது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக சிபிஐ இணை இயக்குனர் வீரேஷ் பிரபு தலைமையில், சிறப்பு விசாரணை குழு விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
Tirumala Tirupati: காணிக்கைகள் கொள்ளை
திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாகி உட்பட பலர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணை வளையத்தில் கொண்டுவரப்பட்டனர். இதனிடையே, தேவஸ்தானத்தின் தலைமை எழுத்தராக இருந்த ஜீயர் ரவிக்குமார் என்பவர், பல கோடி ரூபாய் உண்டியல் காணிக்கையை கொள்ளையடித்தது தெரியவந்தது. திருப்பதியில் அடுத்தடுத்து ஊழல்கள் அம்பலமாகிவரும் நிலையில், தற்போது சால்வை ஊழல் அரங்கேறியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
Tirumala Tirupati: ரூ.54 கோடி மோசடி
திருப்பதி திருமலை கோயிலை நிர்வகிக்கும் அறக்கட்டளையான, திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் 2015ஆம் ஆண்டு முதல் 2025ஆம் ஆண்டு வரை, அதாவது கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 54 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு பட்டு சால்வையில் மோசடி நடைபெற்றிருப்பது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.
ஒப்பந்ததாரர் ஒருவர், 100 சதவீதம் பாலியஸ்டர் சால்வைகளை, ஒப்பந்தப் புள்ளியில் கோரப்பட்ட தூய மல்பெரி பட்டு எனக் கூறியிருக்கிறார். ஒப்பந்ததாரர் சால்வை மோசடியில் ஈடுபட்டது ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் தலைவர் பி.ஆர். நாயுடு அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் நடைபெற்ற விசாரணையில் இந்த மோசடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
Tirumala Tirupati: ஒரு பொன்னாடை விலை...
திருப்பதி தேவஸ்தானத்திற்கு முக்கிய நன்கொடையாளர்களுக்கு பொன்னாடை வழங்கப்படுகின்றன. கோயில் சடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் தூய மல்பெரி பட்டு சால்வை பயன்படுத்தப்படும். அதில் தூய மல்பெரி பட்டு சால்வைக்கு பதிலாக, மலிவான பாலியஸ்டர் துணியை ஒப்பந்ததாரர் கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு சால்வை 1,300 ரூபாய் என பில் போடப்பட்டிருக்கிறது, ஆனால் வழங்கப்பட்ட சால்வையின் உண்மையான விலை வெறும் 350 ரூபாய்தான். இந்த முறைகேடு கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நடைபெற்றிருக்கலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதன்காரணமாக, திருப்பதி தேவஸ்தான அறக்கட்டளைக்கு 54 கோடி ரூபாய்க்கும் மேலாக இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது.
Tirumala Tirupati: உறுதிசெய்யப்பட்ட மோசடி
சால்வைகளின் மாதிரிகள் மத்திய பட்டு வாரியத்தின் கீழ் செயல்படும் ஆய்வகம் உட்பட 2 ஆய்வகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டன. ஆய்வின் முடிவில் அவை, பாலியஸ்டர் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இது திருப்பதி தேவஸ்தானத்தின் டெண்டர் ஒப்பந்த நெறிமுறைகளை மீறும் செயல் என குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. ஊழல் நடைபெற்ற காலக்கட்டத்தில், துணி விநியோகத்தின் பெரும்பகுதியை ஒரே நிறுவனம் மற்றும் அதன் துணை நிறுவனங்கள் மேற்கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஊழல் நடைபெற்றது அம்பலமானதும், அந்த நிறுவனத்துடனான அனைத்து டெண்டர்களையும் ரத்து செய்து, விரிவான குற்றவியல் விசாரணைக்கு மாநில ஊழல் தடுப்புப் பிரிவுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. லட்டு பிரசாதத்தில், பயன்படுத்தப்படும் நெய்யில் கலப்படம், உண்டியல் பணம் திருட்டு ஆகியவற்றைத் தொடர்ந்து, சால்வை ஊழல் அம்பலமாகியிருக்கிறது ஆன்மிக சிந்தனையாளர்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்துகிறது.
