ராமர் ஒரு இஸ்லாமியர்... ஆளுங்கட்சி MLA-வின் வைரல் வீடியோ... சீறும் பாஜக - பின்னணி என்ன?

Madan Mitra Lord Ram Remarks: இந்து கடவுளான ராமர் ஒரு இஸ்லாமியர் என திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டப்பேரை உறுப்பினரான மதன் மித்ரா பேசும் வகையிலான வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவியது. இது மேற்கு வங்க அரசியல் களத்தில் மிகப்பெரிய கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. மேற்கு வங்கத்தின் ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏ, இந்துக்களின் நம்பிக்கையை அவமதிக்கும் வகையில் பேசுவதாக பிரதான எதிர்க்கட்சியான பாஜக கடுமையாக சீறியிருக்கிறது.
காமர்ஹட்டி தொகுதி எம்எல்ஏவான மதன் மித்ரா, மக்கள் மத்தியில் ஒரு கூட்டத்தில் உரையாற்றும் வகையில் வங்காள மொழியில் அந்த வீடியோவில் பேசுகிறார். இந்து மத ஸ்லோகங்களை சொல்லி தனது பேச்சை மதன் மித்ரா தொடங்கும் வகையில் வீடியோ அமைந்திருக்கிறது.
Madan Mitra Lord Ram Remarks: மதன் மித்ரா கொடுத்த விளக்கம்
ஆனால், பாஜக முன்வைக்கும் எந்த கருத்தையும் தான் கூறவில்லை என மதன் மித்ரா மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். இந்து மதம் குறித்து பாஜக வைத்திருக்கும் மனநிலையை அவர் கடுமையாக சாடினார். தனது கருத்துகள் இந்து மதத்தை குறிவைக்கவில்லை என்றும் பாஜக தலைமையின் இந்து மதம் குறித்த புரிதலை கேள்விக்குள்ளாக்குவதே தனது நோக்கம் என்றும் மதன் மித்ரா கூறினார்.
மேலும், "இது (பரவும் வீடியோ) முழுக்க முழுக்க செயற்கை நுண்ணறிவால் உருவாக்கப்பட்ட, ஜோடிக்கப்பட்ட வீடியோவாகும். நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லப்படுவது போல் எதுவும் சொல்லவில்லை. ராம் பகவானுக்கு குடும்ப பெயர் இருக்கிறதா என்று மட்டும்தான் சொன்னேன்? அவர் எங்களுக்கும் கடவுள்" என்றார்.
Madan Mitra Lord Ram Remarks: பாஜக கண்டனம்
மதன் மித்ரா பேசுவது போன்ற அந்த வீடியோவை பகிர்ந்த மேற்கு வங்க பாஜக அதன் X தளத்தில் நேற்று, "திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தலைவர்களால் இந்து கடவுள்களையும் இந்து நம்பிக்கைகளையும் அவமதிக்காமல் இருக்கவே முடியாது. இப்போது அக்கட்சியின் எம்எல்ஏ மதன் மித்ரா, ராமர் இந்து அல்ல, ஒரு முஸ்லிம் என்று கூறுகிறார். நமது கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாற்றை தொடர்ச்சியாக அவமரியாதை செய்வது வெறும் தவறுதலாக பேசுவது கிடையாது. மாறாக, சட்டவிரோதமான வங்கதேசத்தினருக்கு இது ஒரு நுட்பமான செய்தியாகும். திரிணாமுல் காங்கிரஸ் தீவிரமான இந்து விரோத கட்சியாகும். எனவே அவர்களின் நம்பிக்கைகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்கள்" என சாடியது.
.@AitcOfficial leaders cannot help but insult Hindu Gods and Hindu beliefs it seems. Now TMC MLA Madan Mitra says Lord Ram was a Muslim, Not Hindu.
This continuous abuse of our culture and history is not a slip of tongue! Rather it is a no-so-subtle message to illegal… pic.twitter.com/Cf2TnDb2Wq
— BJP West Bengal (@BJP4Bengal) December 18, 2025
Madan Mitra Lord Ram Remarks: ராமரின் குடும்ப பெயர் என்ன?
இந்த வீடியோ குறித்து தொடர்ந்து பேசிய மதன் மித்ரா, தனிப்பட்ட முறையில் நடந்ததாகக் கூறப்படும் உரையாடலை நினைவுகூர்ந்து பேசினார். ஒருமுறை, டெல்லியில் உள்ள ஒரு மூத்த பாஜக தலைவரிடம், ராமர் இந்துதான் என்பதை நிரூபிக்குமாறு சவால் விடுத்ததாக தெரிவித்தார். "நான் அவரிடம் (பாஜக மூத்த தலைவர்) சொன்னேன், ராமர் ஒரு இந்து என்பதை எனக்கு நிரூபிக்கவும். ராமரின் குடும்ப பெயர் என்னவென்று சொல்லுங்கள்," என்று மதன் மித்ரா கூறினார். தனது கேள்விக்கு அங்கிருந்த யாராலும் பதிலளிக்க முடியவில்லை என்றும் சுவேந்து அதிகாரி உட்பட பாஜக தலைவர்கள் கூட பதிலளிக்கத் தவறிவிட்டதாக மதன் மித்ரா கூறினார்.
Madan Mitra Lord Ram Remarks: குடும்ப பெயர் ராம்ஜெத்மலானியா?
ஒரு இந்து சாது இதுகுறித்து தன்னிடம் அப்போது, 'ராமரின் குடும்ப பெயர் ராம்ஜெத்மலானி' என கூறினார் என்றும் இதை கேட்கவே நகைச்சுவையாக இருந்ததாகவும் மதன் மித்ரா கூறினார். "இதைக் கேட்டால் எந்தவொரு இந்துவாவது நம்புவாரா? அவர்கள் அப்படிப்பட்டவரை நம்பி பூஜை செய்வார்களா?" என்று மதன் மித்ரா கூறினார். இந்து மதத்தைப் பற்றிய பாஜகவின் மேலோட்டமான புரிதலை கேலி செய்வதற்காகவே இத்தகைய கருத்துகளை கூறியதாக மதன் மித்ரா விளக்கினார்.
Madan Mitra Lord Ram Remarks: கீதையை மேற்கொள்காட்டிய மதன் மித்ரா
அரசியல் விளைவுகளைப் பற்றி தான் பயப்படவில்லை என்றும் மதன் மித்ரா தெரிவித்திருக்கிறார். "நான் மதன் மித்ரா, நான் இதை சொல்கிறேன். இதை நீங்கள் இந்தியா முழுவதும் பரப்புங்கள் பாஜகவால் என்ன செய்ய முடியும்? அவர்கள் என்னை அடிப்பார்களா என்ன?" என்றார். மதன் மித்ரா மேலும், தலைவிதி மற்றும் வாழ்க்கை சார்ந்த கடமை பற்றி வாதிட பகவத் கீதையை மேற்கோள்காட்டி பேசியதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
செய்தி சுருக்கம்
ராமரின் குடும்பப் பெயர் என்ன என்றும், இந்து மதம் குறித்த பாஜகவின் மேலோட்டமான புரிதலை கேள்விக்குள்ளாக்கும் வகையிலும் மதன் மித்ரா பேசியிருக்கிறார். ஆனால், ராமர் ஒரு இஸ்லாமியர் என தான் பேசவில்லை என்றும் பாஜக வெளியிட்டிருக்கும் அதுபோன்ற வீடியோ செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் ஜோடிக்கப்பட்டது என விளக்கி உள்ளார்.
