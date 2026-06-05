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இன்றைய கேரள லாட்டரி சுவர்ண கேரளம் (SK 55) முடிவுகள்: வெற்றி எண்களின் பட்டியல்

Kerala Lottery Result Today: இன்று (ஜூன் 05) நடைபெறும் சுவர்ண கேரளம் SK-55 குலுக்கலில் முதல் பரிசாக ரூ. 1 கோடி வழங்கப்படுகிறது. ரூ. 50 விலையுள்ள இந்த லாட்டரியில் மொத்தம் 10 அடுக்குகளில் பரிசுகள் பிரிக்கப்பட்டு வழங்கப்படுகிறது. இன்று மதியம் 3 மணிக்கு திருவனந்தபுரத்தில் குலுக்கல் நடைபெறும் மற்றும் உடனே முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jun 05, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:39 PM IST
இன்றைய கேரள லாட்டரி சுவர்ண கேரளம் (SK 55) முடிவுகள்: வெற்றி எண்களின் பட்டியல்
Image Credit: Kerala Lottery Official Result Today | Image: File

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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