/இன்றைய கேரள லாட்டரி சுவர்ண கேரளம் (SK 55) முடிவுகள்: வெற்றி எண்களின் பட்டியல்

Suvarna Keralam SK-55 Result Tamil: கேரள மாநில லாட்டரித் துறை வாரந்தோறும் நடத்தும் ஏழு முக்கிய லாட்டரிகளில் ஒன்றான 'சுவர்ண கேரளம்' (Suvarna Keralam) மிகவும் பிரபலமானது. ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 3 மணிக்கு குலுக்கல் நடைபெறுகிறது. இன்று (ஜூன் 05, 2026) அன்று நடைபெறும் சுவர்ண கேரளம் SK-55 குலுக்களில் வெற்றி பெறும் எண்களின் பட்டியல் விவரங்களை அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
(காத்திருக்கவும் -3 மணி குலுக்கல் நடைபெறும்)
(காத்திருக்கவும் -3 மணி குலுக்கல் நடைபெறும்)
(காத்திருக்கவும் -3 மணி குலுக்கல் நடைபெறும்)
(காத்திருக்கவும் -3 மணி குலுக்கல் நடைபெறும்)
(காத்திருக்கவும் -3 மணி குலுக்கல் நடைபெறும்)
(காத்திருக்கவும் -3 மணி குலுக்கல் நடைபெறும்)
(காத்திருக்கவும் -3 மணி குலுக்கல் நடைபெறும்)
(காத்திருக்கவும் -3 மணி குலுக்கல் நடைபெறும்)
(காத்திருக்கவும் -3 மணி குலுக்கல் நடைபெறும்)
(காத்திருக்கவும் -3 மணி குலுக்கல் நடைபெறும்)
முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் பரிசுகள்: வெற்றித் தொகையிலிருந்து 10% கழிக்கப்பட்டு, அந்தத் தொகை லாட்டரி ஏஜென்சி மூலம் சம்பந்தப்பட்ட முகவர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
4 முதல் 9-ஆம் பரிசுகள் மற்றும் ஆறுதல் பரிசு: இந்த பரிசுகளுக்கான 10% கமிஷன் தொகையை அரசே ஒதுக்கப்பட்ட நிதியிலிருந்து முகவர்களுக்கு வழங்குகிறது.
கேரள அரசு மற்றும் லாட்டரித் துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் இன்று மாலை 3:00 மணிக்கு குலுக்கல் தொடங்கும். அதிகாரப்பூர்வ முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டவுடன், உங்கள் டிக்கெட் எண்களை சரிபார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.