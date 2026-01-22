English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • டாப் 10 அரசியல் தலைவர்கள்! மோடி-அமித்ஷா-வை முந்திய விஜய்-எந்த இடம் தெரியுமா?

டாப் 10 அரசியல் தலைவர்கள்! மோடி-அமித்ஷா-வை முந்திய விஜய்-எந்த இடம் தெரியுமா?

Top 10 Most Talked About Politician India : நடிகர் விஜய், தற்போது சினிமாவை விட்டு விலகி முழு நேரமாக அரசியலில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இந்த சமயத்தில் அவர் மக்களின் மனதில் ‘இந்த’ ஒரு விஷயத்திற்காக டாப்பில் இருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 22, 2026, 12:01 PM IST
Top 10 Most Talked About Politician India : தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய பிரபலங்களுள் ஒருவராக இருந்தவர்/இருப்பவர் நடிகரும் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவருமான விஜய். இவர் குறித்த தகவல் ஒன்று சமீபத்தில் வெளியாகி இருக்கிறது.

டாப் 10 அரசியல் தலைவர்கள்:

‘டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா’ இதழ், சமீபத்தில் இந்தியாவில் அதிகம் பேசப்படும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் என்கிற சர்வே ஒன்றை எடுத்தது. அந்த லிஸ்டில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி, அமித் ஷா உள்ளிட்ட பலர் இருக்கின்றனர். இதில் முக்கியமாக விஜய் எந்த இடத்தை பெற்றிருக்கிறார் எனும் எண்ணமும் அனைவருக்கும் அதிகரித்திருக்கிறது.

2026ஆம் ஆண்டு ஆரம்பித்ததை அடுத்து ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் 15ஆம் தேதி வரை, எந்தெந்த அரசியல் தலைவர்களை பற்றி அவர்களின் தளத்தை உபயோகிப்பவர்கள் அதிகம் தேடியிருக்கின்றனர், யாரைப்பற்றிய தேடுதல் மற்றும் பேச்சு அதிகமாக இருக்கிறது என்பதை வைத்து இந்த சர்வே நடத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இதையடுத்து, இந்த லிஸ்டில் நம்பர் 1 இடத்தில் விஜய் இருக்கிறார்.

நம்பர் 1 இடத்தில் விஜய்:

தவெக தலைவர் விஜய் குறித்த பேச்சு, அவர் அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்த நாளில் இருந்து அதிகமாகவே இருக்கிறது. இரண்டு பெரிய மாநாடுகள் நடத்தப்பட்டு அதில் நேரடியாக பாஜக-வை கொள்கை எதிரியாகவும், திமுக-வை அரசியல் எதிரியாக கருதுவதாகவும் விஜய் கூறினார். இதையடுத்து, கடந்த ஆண்டு விஜய்யின் கரூர் பரப்புரையின் போது 41 பேர் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்தனர். இது, அவரது கட்சிக்கும் அவருக்கும் பெரிய அவப்பெயரை ஏற்படுத்தியது. அதே சமயத்தில் அந்த சமயத்தில் இந்திய அளவில் விஜய் பற்றி அதிகம் பேர் தேடினர். இந்த கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் குறித்த சிபிசிஐடி விசாரணை விஜய்யிடம் சமீபத்தில் நடந்தது. இதற்காக இரு முறை விஜய் டெல்லிக்கு பறந்தார். அப்போதும், அவர் குறித்து பலர் தேடினர். அவரை பற்றிய செய்திகள் முதன்மையாக இருந்தன. இதனால், இவர் அதிகம் பேசப்பட்ட அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் முதல் இடத்தில் இருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இவரைப்பற்றி மொத்தம் 4,79,700 பேர் உரையாடி இருக்கின்றனர்.

ராகுல்-மோடி:

விஜய்க்கு அடுத்த இடத்தில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருக்கிறார். இவரை பற்றி 4 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் பேசியிருக்கின்றனர். மூன்றாவது இடத்தில் ராகுல் காந்தி இருக்கிறார். இவரைப்பற்றி 3 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் பேசி வருகின்றனர். நான்காவது இடத்தில் உத்தர பிரதேச முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் இருக்கிறார். 5வது இடத்தில், உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இருக்கிறார். இவரைப்பற்றி மொத்தம் 2 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் பேசியிருக்கின்றனர்.

கடைசி ஐந்து இடங்கள்:

6வது இடத்தில், ஆந்திராவின் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெகன் மோகன் ரெட்டி இருக்கிறார். இவரைப்பற்றி 2 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் பேசியிருக்கின்றனர். 7வது இடத்தில், ஆந்திராவின் தற்போதைய துணை முதல்வரும் நடிகருமான பவன் கல்யாண் இருக்கிறார். இவரைப்பற்றி 1.9 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் பேசியிருக்கின்றனர். 8வது இடத்தில் மமதா பானர்ஜி இருக்கிறார். இவரைப்பற்றி 1.5 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் உரையாடி இருக்கின்றனர். 9வது இடத்தில் தற்போதைய ஆந்திராவின் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு இருக்கிறார். இவரைப்பற்றி 1.4 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் பேசி வருகின்றனர். கடைசியாக, தெலங்கானாவின் முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திர சேகர் ராவ் இருக்கிறார். இவரை பற்றி 1.1 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் பேசியிருக்கின்றனர்.

