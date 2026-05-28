/இந்தியாவில் எழுத்தறிவு கொண்ட டாப் 5 மாநிலங்கள்! தமிழ்நாடு லிஸ்டில் இருக்கா?

சமீபத்தில் ஒரு புதிய மாநிலம், இந்தியாவில் 100% எழுத்தறிவு மிக்க மாநிலமாக உருவெடுத்தது. இதனால், அந்த மாநிலம் டாப் 5க்குள்ளும் வந்து விட்டது. அது எந்த மாநிலம் தெரியுமா? இதோ முழு விவரம்.
ஒரு நாட்டின் உண்மையான வளர்ச்சி என்பது, அங்கிருக்கும் கட்டடங்களிலோ, பொருளாதாரத்திலோ மட்டுமில்லை. அந்த நாட்டின் மக்கள் எந்த அளவிற்கு அறிவிலும், கல்வியிலும் சிறந்து விளங்குகின்றனர் என்பதில்தான் உள்ளது.
மத்திய அரசின் ULLAS - நவ பாரத எழுத்தறிவு திட்டத்தின் கீழ் வயத்ஹு வந்தோர் கல்வியறிவில் 95%க்கும் அதிகமான இலக்கை எட்டி, அதிகாரப்பூர்வமாக “முழுமையான கல்வியறிவு பெற்ற மாநிலங்கள்” என்று சில மாநிலங்களையும் யூனியன் பிரதேசங்களையும் வரையரை செய்துள்ளது.
ஒரு நாடு இவ்வளவு வளர்ந்து இருக்கிறது என்பதை, அந்த நாட்டு மக்களை வைத்து நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடியும். மக்கள், படித்திருக்கிறார்களா? தெளிவாக இருக்கிறார்களா? எந்த மாதிரி தலைமையை விரும்புகிறார்கள்? என்பதை வைத்து நம்மால் இதை கணிக்க முடியும். அந்த வகையில் இந்தியாவின் டாப் 5 படிப்பறிவு மிக்க மாநிலங்கள் எவை என்பதை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.
இமயமலையில் அமைந்துள்ள ஒரு சிறிய மாநிலம் தான் சிக்கிம். இந்த இந்த மாநிலம் தற்போது முழுமையான எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் சிக்கிம் பல்கலைக்கழகத்தின் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது. இதில் ஜனாதிபதி திரௌபதி முர்மு கலந்து கொண்டார்.
மிசோரம், கோவா, திரிபுரா மற்றும் இமாச்சல பிரதேசம் உள்ளிட்ட மாநிலங்களை உள்ளடக்கிய முழுமையான எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலங்களில் உயர்மட்ட குழுவில் சிக்கிமும் தற்போது இணைந்துள்ளது. இந்த சாதனையை எட்டிய வடகிழக்கின் மூன்றாவது மாநிலம் அகவும் நாட்டின் ஐந்தாவது மாநிலமாகவும் சிக்கிம் இருக்கிறது.
15 வயது மற்றும் அதற்கும் மேற்பட்ட தனி நபர்களிடையே தொடர்ச்சியான கற்றல் மற்றும் மேம்பாட்டை வளர்ப்பதற்கு 2020 ஆம் தேசிய கல்விக் கொள்கைக்கு இணங்க கல்வி அமைச்சகத்தால் தொடங்கப்பட்டது ULLAS முன்னெடுப்பு. இது எழுத்தறிவு மற்றும் வாழ்நாள் கற்றலை ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது.
சிக்கிம் சிக்கிம் மாநிலத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி இந்த குறிப்பிடத்தக்க அங்கீகாரம், சிக்கிமுக்கு மற்றுமொரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமைவதொடு, முதலமைச்சர் பிரேம் சிங் தமாங்னடைமுறை சார்ந்த பல தொலைநோக்கு பார்வை கொண்ட தலைமையின் கீழ் கல்வி மேம்பாடு மற்றும் வளர்ச்சிக்கான மாநிலத்தின் அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பை பிரதிபலிப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ், 98.2 சதவீதம் கல்வியறிவு விகிதத்தை பெற்றா இந்தியாவின் முதல் முழுமையான கல்வியறிவு பெற்ற மாநிலமாக மிசோரம் இருக்கிறது.
கோவா, தனது 39வது மாநில தின கொண்டாட்டத்தின் போது, 99.7 சதவீத கல்வியறிவுடன் இரண்டாவது மாநிலமாக இந்த மைல்கல்லை எட்டியிருக்கிறது.
திரிபுரா, சுமார் 95.6 சதவீத கல்வியறிவு விகிதத்துடன் நாட்டின் நான்காவது முழுமையான கல்வியறிவு பெற்ற மாநிலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் ULLAS திட்டத்தின் கீழ், தமிழ்ழ்நாடு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக ‘முழுமையான கல்வியறிவு பெற்ற மாநிலம்” என்று அறிவிக்கப்படவில்ல. இருப்பினும், இந்த திட்டத்தின் செயல்பாடுகளில், தேசிய அளவில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை 15.18 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் அதிகமான எழுத்தறிவை பெற்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்து, இங்கிருக்கும் பல மாவட்டங்களும், எழுத்தறிவில் தேர்ச்சி பெற்று வருகின்றனர். பொதுவான மாநில கல்வி விகிதத்தில், சென்னை, கன்னியாகுமரி, துத்துக்குடி உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் முன்னணி பெருகின்றனர்.