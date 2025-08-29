English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வர்த்தகப் போர்: மிரட்டும் அமெரிக்கா.. கொந்தளிக்கும் இந்தியா.. இதுதான் அடுத்த திட்டம்

What Is Impact of Trump Tariff on Indian Economy: அமெரிக்காவின் வர்த்தக மற்றும் அரசியல் இலக்காக இந்தியா கருதப்படுகிறது. கோடிக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். இந்தியாவின் அடுத்த திட்டம் இதுதான். வர்த்தக பன்முகத்தன்மை குறித்து இந்தியா வியூகம். 

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Aug 29, 2025, 12:43 PM IST

Trade War, India vs USA: ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவில் இருந்தபோது, ​​அவர்கள் வரி வசூலித்தார்கள். அவர்கள் பணத்தைக் கொள்ளையடித்து எடுத்துச் செல்வார்கள். அப்போது நம் நாடு அடிமையாக இருந்தது. ஆங்கிலேயர்கள் சர்வாதிகாரிகளாக இருந்தனர். அதிலிருந்து சுதந்திரம் பெற்று மீண்டு, உலகின் முக்கிய நாடுகளில் ஒன்றாக இந்தியா முன்னேறி வரும் இந்த நேரத்தில், அவர்கள் மீண்டும் வரி விதிப்பு என்ற பெயரில் சர்வாதிகாரத்திற்குள் இறங்கிவிட்டார்கள். இந்தியாவை குறிவைத்து மிரட்டும் போக்கில் செயல்பட்டு வருகிறார்கள். இந்தியாவை மிரட்டி அடிபணிய வைக்க முயற்சிக்கிறார்கள். இந்த வகையான மிரட்டல்கள் தொடரும் என்றும், இந்தியா மீதான அமெரிக்காவின் ஆக்ரோஷமான அணுகுமுறை தொடரும் என்றும் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், இந்தியாவின் திட்டம் என்ன? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம். 

கோடிக்கணக்கான மக்கள் பாதிப்பு:

டொனால்ட் டிரம்ப் உலகின் பழமையான ஜனநாயக நாட்டின் தலைவர். அவர் தங்கள் நாடு மட்டும் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும், நாங்கள் சொல்வதை தான் மற்ற நாடுகள் கேட்க வேண்டும் என டிரம்ப் நினைக்கிறார். பல நாடுகள் மீது வரி விதிப்பை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன்மூலம் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள் என உலகின் பல அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள். 

இந்தியாவில் கொந்தளிப்பு:

அதேபோல தான் டிரம்பின் 50% வரி இந்தியாவில் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. சுமார் ₹5400 கோடி மதிப்புள்ள ஏற்றுமதிகள் பாதிக்கப்படும் என்பது உறுதி. ஜவுளி, ரத்தின நகைகள், தளபாடங்கள், கடல் உணவு போன்ற துறைகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்படும். லட்சக்கணக்கான வேலைகள் ஆபத்தில் உள்ளன. வேலைகள் மற்றும் வணிகங்கள் ஆபத்தில் இருப்பதால், டிரம்ப்புக்கு எதிராக மக்கள் திரண்டு வருகின்றனர். 

டிரம்ப்பிற்கு எதிர்ப்பு:

ஒரு காலத்தில் டிரம்பிற்காக இந்தியாவில் கோயில்கள் கட்டப்பட்டன, பேரணிகள் நடத்தப்பட்டன. வெண்ணிலா சுவை கொண்ட கேக் ஊட்டப்பட்டன. ஆனால் தற்போது அவரது உருவ பொம்மைகள் எரிக்கப்படுகின்றன. கோஷங்கள் எழுப்பப்படுகின்றன. மேலும் இந்த எதிர்ப்பு மற்றும் கண்டன உணர்வு இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை. உலகின் பல மூலைகளிலும் நடக்கிறது. 

எங்களுக்கு கவலையில்லை:

ஆனால் டிரம்பும் மற்றும் அவரது குண்டர்களும் கவலைப்படுவதில்லை. அவர்கள் "எனக்கு கவலையில்லை, எங்களுக்கு கவலையில்லை" என்பது போன்ற வார்த்தைகள் பேசுகிறார்கள். 

ஜனநாயகம் பற்றி பாடம் எடுக்கும் அமெரிக்கா: 

டிரம்பின் வர்த்தக ஆலோசகர் பீட்டர் நவரோ மீண்டும் இந்தியாவை குறிவைத்தார். ரஷ்யாவின் எண்ணெயை வாங்குவதன் மூலம் உக்ரைனில் போருக்கு இந்தியா நிதியளிக்கிறது என்று அவர் கூறினார். இந்தியா ஒரு ஜனநாயகம் போல நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவுரை வழங்கினார். அமெரிக்கா மற்ற நாடுகளுக்கு ஜனநாயகத்தை பற்றி பாடம் எடுக்கிறது. இந்தியா மீதான அமெரிக்காவின் ஆக்ரோஷமான அணுகுமுறை தொடரும் என்றும் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.

வரி விதிப்புக்கு எதிராக இந்தியாவின் திட்டம்:

முதலாவது விசியம் EPM சேவை ஊக்குவிப்பு: இந்த வரிவிதிப்பு குறுகிய காலத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று வர்த்தக அமைச்சக அதிகாரி கூறினார். வர்த்தகர்களுடனும் ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு பணிகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி நிலைகளில் விநியோகச் சங்கிலியை நெகிழ்வானதாக மாற்ற ஒரு திட்டம் உள்ளது. இது நம் அனைவருக்கும் ஒரு எச்சரிக்கை மணி. ஒவ்வொரு நெருக்கடியும் ஒரு வாய்ப்பாகும். எண்டர்பிரைஸ் பெர்ஃபார்மென்ஸ் மேனேஜ்மென்ட் (EPM) சேவை விரிவாக்கப்படும்.

EPM மூலம் எளிமையான முறையில் தொழில்களை நடத்துவதற்கு கடன்கள் எடுக்கப்படுகின்றன. கடனுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் வழங்கப்பட வேண்டும். EPM இன் கீழ், அரசாங்கங்கள் இந்த உத்தரவாதத்தின் ஒரு பகுதியையோ அல்லது முழு பகுதியையோ ஈடுகட்டுகின்றன. கடன்கள் எளிதில் கிடைக்கின்றன. கோவிட்-19 தொற்றுநோய் காலத்தில் நடந்தது போல, சில நேரங்களில் வட்டி செலுத்தாததற்கும் விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. மத்திய அரசு கடன் வரி உத்தரவாதத் திட்டத்தைக் கொண்டு வந்தது. அதேபோல தற்போதும் சில திட்டங்களை மேற்கொண்டு வணிகத்தை முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல அரசு செயல்பட வேண்டும்.

இரண்டாவது விஷயம் வெளிநாட்டில் தொழிற்சாலைகள் அமைப்பது: இந்தியர்கள் இலங்கைக்கும் வங்கதேசத்திற்கும் சென்று அங்கு தொழிற்சாலைகளை அமைப்பது. அதன்மூலம் அங்கிருந்து விற்பனை செய்யத் தொடங்கலாம் என்ற விவாதமும் நடந்து வருகிறது. ​​ஆனால் இது சாத்தியமாகுமா என்ற கேள்வியும் உள்ளது. டிரான்ஸ்ஷிப்மென்ட் பிரிவு என்று ஒரு விஷயம் உள்ளது, அதில் அமெரிக்கா உங்களுக்கு வரும் பொருள் வேறு எங்காவது இருந்து வந்தால், 40% கூடுதல் வரி விதிக்கப்படும் என்று கூறுகிறது. இதுவும் ஒரு பிரச்சனை. அதேநேரம் கொஞ்சம் யோசித்துப் பாருங்கள், இந்தியர்கள் வங்கதேசம் மற்றும் இலங்கைக்குச் சென்று ஜவுளி உற்பத்தி செய்தால், அங்கு ஒரு உள்ளூர் கிளர்ச்சி ஏற்படும். எனவே அதுவும் ஒரு அரசியல் பிரச்சனை. 

மூன்றாவது விஷயம் மேக் இன் இந்தியா திட்டம்: மேக் இன் இந்தியாவின் உண்மையான பிரச்சனை என்னவென்றால், நிறைய சத்தம் இருக்கிறது, ஆனால் மேக் இன் இந்தியா மூலம்பெரிதாக எதுவும் செய்யமுடியவில்லை. கடந்த ஆறு ஆண்டுகளில், நம் நாட்டில் உற்பத்தி இந்திய விவசாயத்தை விட மெதுவாக வளர்ந்து வருகிறது. மேக் இன் இந்தியா உண்மையில் முன்பு இருந்ததை விட சிறப்பு எதையும் செய்யவில்லை. மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் ஓரளவுக்கு பிரச்னையை சமாளிக்கலாம்.
 
