ரயிலில் எத்தனை வயது வரை டிக்கெட் இலவசம்? ரயில்வே விதிகள் இதோ!

இந்தியாவில் ரயில் போக்குவரத்து முக்கியமான ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. சொந்த ஊருக்கு செல்வதற்கும், சுற்றுலா செல்வதற்கும் நீண்ட தூர பயணங்களுக்கும், அனைவரும் ரயில் பயணத்தை தான் விரும்புகின்றனர். ரயிலில் பயணம் செய்யும் டிக்கெட்டின் விலை மிக குறைவு என்பதாலும், மக்கள் இதனை அதிகம் விரும்புகின்றனர். இந்நிலையில் ரயிலில் குழந்தைகளுக்கு எத்தனை வயது வரை டிக்கெட் எடுக்க வேண்டாம் என்பதை பற்றி பலருக்கும் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது. இது தொடர்பாக இந்திய ரயில்வே சில விதிகளையும் விதித்துள்ளது. உங்கள் குழந்தைகளை ரயிலில் கூட்டிச் செல்லும்போது டிக்கெட் எடுக்க வேண்டுமா அல்லது வேண்டாமா என்பதை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
மேலும் படிக்க - டெல்லியில் 800 பேருக்கும் மேல் மிஸ்ஸிங்! காணாமல் போக காரணம் என்ன? ரிப்போர்ட்
ஐந்து வயது வரை கட்டணம் தேவையா?
இந்திய ரயில்வே விதிகளின்படி, உங்கள் குழந்தைக்கு ஐந்து வயது முழுமை அடையவில்லை என்றால் ரயிலில் பயணம் செய்ய எந்தவிதமான கட்டணமும் செலுத்தி தேவையில்லை. அவர்கள் இலவசமாகவே பயணம் செய்யலாம். இருப்பினும் இலவசமாக பயணம் செய்யும் குழந்தைகளுக்கு தனியாக சீட் அல்லது படுக்கை ஒதுக்கப்பட மாட்டாது. பெற்றோர்கள் தங்களது சீட்டில் தான் அவர்களை அமர வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். உங்கள் குழந்தைக்கு ஐந்து வயது ஆகவில்லை என்றாலும், தனியாக பெர்த் அல்லது சீட் வேண்டும் என்றால் நீங்கள் முழு கட்டணம் செலுத்தி டிக்கெட்டை முன்பதிவு செய்ய வேண்டும்.
5 முதல் 12 வயது வரை எந்த டிக்கெட் எடுப்பது?
உங்கள் குழந்தைக்கு ஐந்து வயதிற்கு மேல் மற்றும் 12 வயதுக்கு உள்ளே இருந்தால் டிக்கெட் எடுப்பதற்கான விதிகளில் சில மாற்றங்கள் இருக்கும். உங்கள் குழந்தைக்கு தனியாக இருக்கை வேண்டாம் என்றால் பாதி டிக்கெட் எடுத்தால் போதும். அதாவது மொத்த டிக்கெட் விலையில் 50 சதவீதம் மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது. ஆனாலும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தனியாக சீட் அல்லது பெர்த் ஒதுக்கப்பட மாட்டாது. ஐந்து முதல் 12 வயதிற்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தனியாக சீட் அல்லது படுக்கை வேண்டும் என்றால், நீங்கள் ஒரு முழு டிக்கெட்டை எடுக்க வேண்டும். அப்போது தான் குழந்தைகளுக்கு தனியாக இடம் ஒதுக்கப்படும்.
12 வயதிற்கு மேல் கட்டணம்
உங்கள் குழந்தைகளுக்கு 12 வயதிற்கு மேல் ஆகிறது என்றால் நீங்கள் முழுத்தொகையும் கட்டி டிக்கெட் எடுக்க வேண்டும். 12 வயதிற்கு மேல் எந்தவிதமான சலுகைகளும் வழங்கப்பட மாட்டாது. அப்படி நீங்கள் டிக்கெட் எடுக்காமல் பயணம் செய்தால் அபராதம் விதிக்கப்படும். ஐஆர்சிடிசி இணையதளம் அல்லது செயலியில் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும்போது, குழந்தையின் வயதை சரியாகக் குறிப்பிட வேண்டும். 5-11 வயது குழந்தைக்கு தனி இருக்கை தேவையில்லை என்றால், Child (No Seat/Berth" என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்ய வேண்டும். இருக்கை வேண்டும் என்றால், Child (Berth/Seat Required) என்ற ஆப்ஷனை தேர்வு செய்து, முழு கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.
மேலும் படிக்க - திருமண பயத்தால் 3 சிறுமிகள் சாவு... Korean மோகத்தால் விபரீத முடிவு - ஷாக் சம்பவம்
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ