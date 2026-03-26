  • பிரளயத்தை கிளப்பிய திருநர் திருத்த மசோதா! வலுக்கும் கண்டனங்கள்..செவி சாய்க்குமா மத்திய அரசு?

Trans Amendment Bill 2026 : திருநங்கைகள் திருத்த மசோதா 2026க்கு இந்தியாவின் பல தரப்பில் இருந்தும் தொடர்ந்து எதிர்ப்புகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன.   

Written by - Yuvashree | Last Updated : Mar 26, 2026, 04:59 PM IST

Trans Amendment Bill 2026 : திருநங்கைகள் (உரிமைகள் பாதுகப்பு) திருத்த மசோதாவானது இந்த ஆண்டின் மார்ச் 13 அன்று மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இந்த மசோதா, திருநங்கைகள் சட்டம் 2019ஐ திருத்துவதற்காக கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்டம், பிறப்பின்போது ஒதுக்கப்பட்ட பாலினத்துடன், பொருந்தாத பாலினத்தை கொண்ட ஒருவரை, திருநங்கை என வரையறுக்கிறது. இந்த புது மசோதா, அந்த வரையறையை நீக்குகிறது. 

இந்த சட்டமானது, நீதிமன்றங்களாலும் சட்டங்களாலும் இதுவரை பாதுகாக்கப்பட்டு வந்த திருநங்கைகள் மற்றும் LGBTQ+ சமூகத்தினரின் உரிமைகளை நிலைகுளைக்க வைப்பதாக, அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். 

மாற்றங்கள்:

2019ல் இருந்த சட்டத்தை பொறுத்தவரை, திருநர் சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் தாங்களாகவே மூன்றாவது பாலினத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று தங்களை அடையாளப்படுத்திகொள்ள முடியும். ஆனால், மார்ச் 25ல் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள சட்ட திருத்தத்தில் இந்த உரிமை நீக்கப்படுகிறது. 

இனி, அரசு மூன்றாவது பாலினத்தை சரிபார்த்து உறுதிப்படுத்தி, அதற்கு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இருந்து ஒப்புதல் பெற்ற பின்னரே சம்பந்தப்பட்ட நபரை மூன்றாவது பாலினத்தை சேர்ந்தவராக எடுத்துக்கொள்ள முடியும். இந்த சட்ட திருத்தம், திருநர் சமுதாயத்தை சேர்ந்த அனைவரையும் அப்செட் ஆக்கியிருக்கிறது.

அதிருப்தி!

இது குறித்து பேசிய திருநங்கைகள் நலவாரிய உறுப்பினர் ரியா, இந்த மசோதாவை ஒன்றிய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்.

ஒன்றிய அரசு கொண்டுவந்துள்ள  திருநங்கைகளுக்கான  மசோதாவுக்கு கடும் கண்டனம் இந்த மசோதாவிற்கு ஆதரவு கொடுத்த அதிமுகவிற்கு தனது கண்டனங்களை தெரிவித்துள்ளார் திருநங்கைகள் அவர்களது தன்மையை  மருத்துவ கவுன்சில் முன்பும் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் முன்பு  நிருபிக்க வேண்டும் என்பது கண்டனத்துக்குரியது என தெரிவித்துள்ளார் இந்த மசோதாவை உடனடியாக ஒன்றிய அரசு திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

ஒன்றிய அரசு மக்களவையிலும் மாநிலங்கள் அவையிலும் திருநங்கைகளுக்கு எதிரான மசோதாவை தாக்கல் செய்துள்ளது இந்த  மசோதாவை ஆதரித்து அதிமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினர் தம்பிதுரை பேசியுள்ளார் இதற்கு திருநங்கைகள் சார்பாக  தமிழக அரசின் திருநங்கைகள் நல வாரியத்தின் உறுப்பினர் ரியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இந்த மசோதாவை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். இது குறித்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் பேசும் போது 

"மக்களவையிலும் மாநிலங்களவையிலும் ஒரு மசோதாவானது தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதற்குப் பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள இந்தியா கூட்டணியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சரி, மாநிலங்களவையில் இருக்கக்கூடிய எம்பிகளும் சரி, எல்லாருமே அதற்கு எதிராகக் குரல் எழுப்பிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். காரணம் என்னவென்றால், 2014-ல் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய நல்சா (NALSA) தீர்ப்பின் அடிப்படையில் திருநங்கைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும், அவர்களுக்கு எத்தகைய சட்டதிட்டங்கள் வகுக்கப்பட வேண்டும் என்று அழகாகத் தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்தத் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் 2019-ல் ஒன்றிய அரசு ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றியது. 

அதில் சில சிக்கல்கள் இருந்ததை நாங்கள் சுட்டிக்காட்டியபோது, அவை மாற்றியமைக்கப்பட்டு அமலுக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. ஆனால், இப்போது 2026-ல் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கும் மசோதா திருநங்கைகளுக்கு முற்றிலும் எதிரானதாக உள்ளது. நான் என்ன பாலினம் என்பதை நான்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். நான் யார் என்பதை நான்தான் தீர்மானிக்க வேண்டும். ஆனால், என்னை ஒரு மனநல மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்று, அங்குள்ள உளவியல் நிபுணரிடம் நான் யார் என்று நிரூபிக்க வேண்டுமா?

அது மட்டுமல்லாமல், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்குச் சென்று ஆட்சியரிடம் எனது பாலினம் குறித்துப் பேச வேண்டுமா? பிறகு மீண்டும் ஒரு மனநல ஆலோசகரிடம் அமர்ந்து பேச வேண்டுமா? இத்தனை நிலைகளில் நான் யார் என்று நிரூபிக்கச் சொல்கிறார்கள். ஒன்றிய பாஜக அரசிடம் நான் ஒன்றே ஒன்று கேட்கிறேன். இங்குள்ள மற்ற ஆண், பெண் சமூகம் தங்கள் பாலினத்தை மருத்துவக் குழுவிடம் சென்று நிரூபிப்பார்களா?

பாசிசத்தின் அடிப்படையில் கொண்டு வரப்பட்ட இந்த மசோதா இந்துத்துவாவைச் சார்ந்தது. பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள திருநங்கைகளுக்குப் பல தெய்வங்களின் பெயர்கள் சூட்டப்பட்டுள்ளன. அத்தகைய தெய்வங்களாக மதிக்கப்படும் திருநங்கைகளை எந்தக் குழுவிடம் கொண்டு போய் நிறுத்துவார்கள்? தாங்கள் கைகூப்பித் தொழும் அந்தத் தெய்வங்களை உளவியல் நிபுணரிடமும் மாவட்ட ஆட்சியரிடமும் கொண்டு போய் நிறுத்துவார்களா?

பாஜக அரசு கொண்டு வரும் மக்கள் விரோத மசோதாக்களுக்கு எப்போதும் துணை போகும் அதிமுக-வின் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் தம்பிதுரை அவர்கள் இந்த மசோதாவிற்கு ஆதரவு தெரிவித்திருப்பதை வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன். வகுப்புவாரி மசோதா, என்ஆர்சி (NRC) எனச் சிறுபான்மையினருக்கு எதிரான மசோதாக்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்த அதிமுக, இப்போது எந்த வாக்கு வங்கியும் இல்லாத திருநங்கைகளுக்கான இந்த மசோதாவிற்கும் ஆதரவு அளித்துள்ளது. இன்று நாட்டில் எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது, மிகவும் உணர்வுப்பூர்வமான சிறுபான்மையினரான திருநங்கைகளின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்புச் சிக்கல்களைக் கவனிக்காமல் இந்த மசோதாவைக் கொண்டு வந்திருப்பது வேதனையளிக்கிறது.

திருச்சி சிவா அண்ணன் அவர்கள் எவ்வளவோ அரசியல் நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும், திருநங்கைகளுக்காகத் தனிநபர் மசோதா கொண்டு வந்து நமக்கான விடியலை உருவாக்கப் போராடுகிறார். திருநங்கைகளைத் தெய்வமாகப் பார்க்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை, மனிதர்களாகவாவது பாருங்கள் என்று அவர் மாநிலங்களவையில் குரல் கொடுத்துள்ளார். ஆனால், அதிமுக-வின் தம்பிதுரை அவர்கள் பாஜக-வின் மக்கள் விரோதச் செயல்களுக்கு எப்போதும் ஒத்து ஊதுகிறார். இதற்குத் திருநங்கைகள் சமூகத்தின் சார்பில் எங்களது கடும் கண்டனத்தைப் பதிவு செய்கிறோம்” என தெரிவித்தார்.

இந்த மசோதாவிற்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பலர் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். அதே சமயத்தில், இந்த மசோதா, திருநங்கைகள் தங்கள் பாலினத்தை தாங்களே சுயமாக அடையாளம் காணும் அடிப்படை உரிமையை பறிப்பதாக குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றனர். மசோதாவை இறுதி செய்வதற்கு முன்பு, பிரதிநிதிகளிடம் அல்லது திருநர் மன்றத்திடம் உரிய ஆலோசனைகளை நடத்தப்படாமல் இருந்ததாகவும் கூறி தேசிய கவுன்சில் உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.

