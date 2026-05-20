/டிரெண்டாகும் ஜெயில் டூரிசம்... சிறைவாசம் அனுபவிக்க ஒருநாள் வாடகை இவ்வளவா?

Jail Tourism: கோடை விடுமுறையை கழிக்க சுற்றுலாப் பயணிகள் சிறைச்சாலையை நோக்கி சுற்றுலா செல்வது டிரெண்டாகி வருகிறது. வழக்கமாக மேற்கொள்ளும் சுற்றுலா இடங்களை தவிர்த்துவிட்டு ஒரு புதிய வகையான சுற்றுலா அனுபவத்தை வழங்குவதாக இந்த சுற்றுலா அமைந்துள்ளது.
Trendig Jail Tourism: கோடை விடுமுறை, வார விடுமுறை என்றால் சுற்றுலாப் பயணிகள் பெரும்பாலும் கடற்கரை பகுதிகள், பனி மூடிய மலைவாசஸ்தலங்கள், காடுகள், சரணாலயங்கள் போன்ற பகுதிகளுக்கு செல்வது தான் வழக்கம் ஆகும். ஆனால் இப்போது பயண ஆர்வலர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பிரியர்கள் உலகில் உள்ள அனைவரையும் ஆச்சரியப்படுத்தும் வகையில் ஒரு புதிய போக்கை பின்பற்றி வருகின்றனர். அதாவது, சுற்றுலா செல்பவர்கள் தாங்களாகவே முன்வந்து சிறைகளில் தங்க தேர்வு செய்கின்றனர். இது டிரெண்டிங் சுற்றுலா தேர்வாக சுற்றுலா பயணிகள் கருதுகின்றனர்.
உலகெங்கிலும் உள்ள பல முன்னாள் சிறைச்சாலைகள், ஹோட்டல்கள், தங்கும் விடுதிகள் மற்றும் சுற்றுலாத் தலமாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. சுற்றுலாப் பயணிகள் சிறை போன்ற அறைகளில் தங்கி சிறைச்சாலை உணவை உண்டு ஒரு காலத்தில் குற்றவாளிகளின் வாழ்க்கையாக கருதப்பட்ட அதே சூழலை பெறுகின்றனர். ஆச்சரியப்படும் விதமாக இந்த தனித்துவமான அனுபவத்திற்காக பலரும் கணிசமான தொகையைச் செலவிடுகின்றனர். வேகமாகப் பரவி வரும் இந்த பயணப் போக்கை பற்றி முழுமையாகத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
இன்றைய காலத்தில் சுற்றுலா செல்வது என்பது பயணம் மட்டுமே செய்ய விரும்பாமல், மாறாக அதை அனுபவிக்கவே விரும்புகின்றனர். அதனால் தான் சுற்றுலாப் பயணிகள் வரலாற்று சுற்றுலா, சாகச சுற்றுலா, இருண்ட சுற்றுலா போன்ற சுற்றுலாவை விரும்பி மேற்கொள்கின்றனர்.
இதில் முக்கிய பகுதியாக சிறை சுற்றுலா பங்காற்றி வருகிறது. அந்த காலத்தில் இன்பச் சுற்றுலா, ஆன்மீக சுற்றுலா என பல்வேறு சுற்றுலா மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில் தற்போது சிறைச் சுற்றுலா பிரபலமாகி வருகிறது.
சிறை சுற்றுலா என்பது வழக்கமாக மேற்கொள்ளப்படும் சுற்றுலாவை தவிர்த்து, சிறைச்சாலைகளில் நடக்கும் சுவாரசியமான தகவல்களை பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளும் நடைமுறையாகும். இந்த சுற்றுலா மேற்கொள்வதன் மூலமாக சுற்றுலாப் பயணிகள் புதுவிதமான அனுபவங்களை பெற ஏதுவாக அமைகிறது. இதில் சிறைக் கைதிகள் அனுபவிக்கும் பல தண்டனைகள் பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளும் ஆர்வத்தை சுற்றுலாப் பயணிகள் உருவாக்குகின்றனர்.
இந்த சிறைச்சாலைகளின் பெரிய தடினமான சுவர்கள், இரும்புக் கம்பிகள், சிறிய அறைகள் மற்றும் அச்சமூட்டும் சூழல் ஆகியவை சுற்றுலாப் பயணிகளின் ஆர்வத்தை தூண்டுகின்றன. கைதிகளின் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பது குறித்து தெரிந்துக்கொள்ள சுற்றுலாப் பயணிகள் சிறைச் சுற்றுலாவை தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.
சிறைச்சாலையில் நடைபெறும் சில ருசிகரமான சம்பவங்கள் காரணமாகவும், அவர்களுக்கு ஏற்படும் தனித்துவமான அனுபவங்கள் காரணமாகவும் பிரபலமாகி வருகிறது. குறிப்பாக, மக்கள் சிறைச்சாலைகள் பற்றி தெரிந்துக்கொள்ள அந்தந்த மாநில அரசே ஒரு புதிய திட்டத்தைக் கொண்டு வந்தது. நாட்டில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்களில் மாநில அரசின் அனுமதியுடன் சிறைச்சாலைகளில் சுற்றுலா செல்ல அனுமதி வழங்கப்படுகிறது.
பழைய சிறைச்சாலைகளின் பெரிய தடிமனனான சுவர்கள், இரும்புக் கம்பிகள், சிறிய அறைகள் மற்றும் அச்சமூட்டும் சூழல் ஆகியவை சுற்றுலாப் பயணிகளின் ஆர்வத்தை தூண்டுகின்றன. கைதிகளின் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது என்பது குறித்து சுற்றுலாப் பயணிகள் தெரிந்துக்கொள்ள விரும்புகிறார்கள். சிலர் சிறையின் வரலாற்றை அருகிலிருந்து அனுபவிக்க வருகிறார்கள். மற்றவர்களோ சமூக ஊடகங்களுக்காகத் தனித்துவமான உள்ளடக்கங்களை உருவாக்க வருகிறார்கள்.
சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு சிறைச்சாலை சுற்றுலா மீதான மோகம் அதிகரித்துள்ளதால் சிறை வாசத்தை அனுபவிக்க ஏராளமான சுற்றுலாப் பயணிகள் சிறையை நோக்கி படையெடுக்கின்றனர். உலகம் முழுவதும் உள்ள பல சிறைச்சாலைகள் தங்கும் விடுதிகளாகவோ அல்லது சுற்றுலாத் தலங்களாகவோ மாற்றப்பட்டுள்ளன. சில சுற்றுலா இடங்கள் பிரபலமடைந்துள்ளதால் அவற்றை சுற்றி பார்க்க சில மாதங்களுக்கு முன்பே முன்பதிவு செய்ய வேண்டியது அவசியமாகியுள்ளது.
இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு ஜெயில்கள் தற்போது ட்ரெண்டாகி வருகின்றது. குறிப்பாக உத்தரகாண்ட் மாநிலம் உள்ள மத்திய சிறை, மகாராஷ்டிராவில் உள்ள எரவாடா சிறை,கர்நாடக மாநிலம் பெலகாவி மத்திய சிறை,
ஹைதராபாத் சங்கரெட்டி சிறை போன்ற சிறைகளில் ஒரு நாள் சுற்றுலா மேற்கொள்ள பல்வேறு சலுகைகள் வழங்கப்படுகின்றன.
ஒரு நாளைக்கு ரூ.500 செலுத்தினால் சிறைக் கைதியைப் போல ஒருநாள் முழுவதும் உள்ளேயே இருக்கலாம் என்று சிறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். சிறை சுற்றுலா மேற்கொள்ளும் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு கதர் உடை, மூன்று வேளை ஜெயில் உணவு, இருளில் மூழ்கிய அறை போன்றவை வழங்கப்படுகிறது. இவ்வாறு சிறைக்கு வருபவர்களுக்கு கைதி எண், கைதிக்கான உடை, சிறை அறை எண், உணவு அருந்துவதற்கான அலுமினியம் தட்டு போன்றவை வழங்கப்படுகின்றன.
ஒரு சிறைக் கைதியை எவ்வாறு நடத்துவார்களோ அதே போல தான் சுற்றுலாப் பயணிகளையும் அந்த நாள் முழுவதும் நடத்துகின்றனர். இந்த வித்தியாசமான அனுபவங்களை மேற்கொள்ள சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகளவிலான ஆர்வம் காட்டுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.