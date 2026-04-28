பணம் எடுக்க பிணத்துடன் சென்ற முதியவர்! வங்கி ID கேட்டதால் ஆத்திரம்..மனிதாபிமானம் எங்கே?

Tribal Man Sister Skeleton : ஒடிசாவின் கேந்துசர் மாவட்டத்தில் கொளுத்தும் வெயிலில், மூன்று கிலோ மீட்டருக்கு ஒரு நபர் தனது இறந்த சகோதரியின் உடலை வங்கிக்கு எடுத்து சென்ற சோக சம்பவம் அரங்கேறியிருக்கிறது.
வங்கியில் பணம் கொடுக்க மறுப்பு!
ஒடிசாவின் கேந்துசர் பகுதியில் இருக்கும் தியானலி என்கிற கிராமத்தில் ஜிது முண்டா என்கிற நபர் வாழ்ந்து வருகிறார். இவரது சகோதரி காக்ரா முண்டா, ஒடிஷாவில் இருக்கும் கிராம வங்கியில் கணக்கு வைத்திருந்தார். இவர், 2 மாதங்களுக்கு முன்பு உயிரிழந்துள்ளார். இவர் இறப்பதற்கு முன்னரே, இவரது பிள்ளை மற்றும் கணவர் ஆகிய இருவரும் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டனர். இதையடுத்து, ஜிது மட்டும்தான் அவரது வாழும் ஒரே ஒரு உறவினராக இருந்திருக்கிறார்.
சகோதரி இறந்த பிறகு, அவரது சகோதரர் ஜிது ஒடிசா கிராம வங்கியை அணுகி வங்கி கணக்கில் இருந்த ரூ.19,300ஐ எடுக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். ஆனால், இதற்கு அந்த வங்கியின் மேலாளர் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். அந்த கணக்கு வைத்திருப்பவர் வரணும் இல்லன்னா சட்டப்பூர்வ வாரிசு ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று கூறி பணத்தை கொடுக்க மறுத்துள்ளார்.
ஜிது, பழங்குடியினத்தை சேர்ந்தவர். இவருக்கு ஏட்டுக்கல்வியும் தெரியாது. இதனால், இவர் தனது சகோதரியின் இறப்பு சான்றிதழையும் வாங்கவில்லை. அதுமட்டுமன்றி வாரிசு உரிமை சான்றிதழும் இல்லை. பின்னர், யாரும் உதவி செய்ய இல்லாததால் இந்த கடினமான விஷயத்தை எப்படி கையாள்வது என்று தெரியாமல் வீட்டிற்கே திரும்பியிருக்கிறார்.
A man in Odisha dug up his deceased sister’s grave and brought her skeleton to the bank Just to prove she had died.
He had been trying to withdraw ₹20,000 from her account, but bank officials kept insisting he bring the account holder in person. Despite repeatedly telling them… pic.twitter.com/hICEqwvPFu
— Woke Eminent (@WokePandemic) April 28, 2026
பிணத்தை தோண்டியெடுத்த நபர்!
கடந்த திங்கட்கிழமையன்று (நேற்று) ஜிது, தனது கிராமத்தில் இருக்கும் பிணங்களை புதைக்கும் இடுகாட்டுக்கு சென்றிருக்கிறார். அங்கு, தனது சகோதரியை புதைத்திருந்த இடத்திற்கு சென்று, அவரது பிணத்தை தோண்டி எடுத்திருக்கிறார். பின்னர், அவரது எலும்புக்கூடுகளை ஒரு துணியில் சுற்றி முதுகில் சுமந்து, மூன்று கிலோ மீட்டர் தள்ளி இருக்கும் வங்கிக்கு கொளுத்தும் வெயிலில் வந்திருக்கிறார்.
ஜிது இப்படி செல்வதை பார்த்து, அவ்வூர் மக்கள் திகைத்து போயுள்ளனர். ஒரு சில பேர் இதை பார்த்து அழுதுள்ளனர், ஒரு சில பேர் இதை பார்த்து கோபம் கொண்டுள்ளனர். கிராமவாசிகள், வங்கியின் இந்த செயல் மனிதாபிமானமற்றது என்று குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றனர். “ஒரு ஏழை மனிதன், தன் சொந்த பணத்தை பெறுவது இவ்வளவு கடினமா?” என்று கேள்வி எழுப்பினர்.
கிராம ஊராட்சி தலைவரிடம் இறந்த நபரின் விவரங்களை கொடுத்து உறுதி செய்தோ அல்லது இறந்த இடத்திற்கு வந்து அதனை சரிபார்த்திருக்கலாம். ஆனால், ஒன்றுமரியா ஏழையிடம் இது போன்ற சான்றுகள் கேட்டால் என்ன செய்வது? என்பதும் அவர்கள் கேட்கும் முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது.
இந்த சம்பவம் நடந்த போது, போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, ஜிதுவை சமாதானப்படுத்தி இருக்கின்றனர். பின்னர், இந்த பிரச்சனையை தாங்கள் கையிலெடுத்து தீர்த்து வைப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், வங்கி இதனை மனிதாபிமானத்துடன் அணுகியிருக்கலாம் என்றும் கூறியிருக்கின்றனர். இன்னும் இதற்கு வங்கி தரப்பிலிருந்து எந்த பதிலும் தெரிவிக்கவில்லை.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : இந்த சம்பவம் எங்கு நடந்தது?
பதில்: ஒடிசா மாநிலம் கேந்துசர் மாவட்டத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்தது.
கேள்வி : ஜிது முண்டா யார்?
பதில் : தனது சகோதரியின் வங்கி பணத்தை பெற முயன்ற பழங்குடியினத்தை சேர்ந்த நபர்.
கேள்வி : அவர் ஏன் பிணத்தை தோண்டியெடுத்தார்?
பதில் : வங்கி அதிகாரிகள் சான்று கேட்டதால், அதை நிரூபிக்க முடியாமல் பிணத்தை எடுத்துச் சென்றார்.
கேள்வி : வங்கி ஏன் பணம் வழங்க மறுத்தது?
பதில் : கணக்கு வைத்திருந்த நபர் நேரில் வர வேண்டும் அல்லது சட்டப்பூர்வ வாரிசு சான்றுகள் வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்தது.
கேள்வி : அந்த கணக்கில் எவ்வளவு பணம் இருந்தது?
பதில் : ரூ.19,300 இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
