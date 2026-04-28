English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
பணம் எடுக்க பிணத்துடன் சென்ற முதியவர்! வங்கி ID கேட்டதால் ஆத்திரம்..மனிதாபிமானம் எங்கே?

Tribal Man Sister Skeleton : குஜராத்தில், பழங்குடியினத்தை சேர்ந்த நபர், தன் சகோதரியின் வங்கியில் இருக்கும் பணத்தை எடுக்க சான்று கேட்டதால், அவர் பிணத்தை தோண்டியெடுத்து வங்கிக்கு சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Apr 28, 2026, 05:02 PM IST
  • பழங்குடியின முதியவருக்கு நேர்ந்த கொடூரம்!
  • சகோதரியின் பிணத்தை தோண்டியெடுத்த அவலம்!
  • என்ன நடந்தது? முழு விவரம்!

Trending Photos

Tribal Man Sister Skeleton : ஒடிசாவின் கேந்துசர் மாவட்டத்தில் கொளுத்தும் வெயிலில், மூன்று கிலோ மீட்டருக்கு ஒரு நபர் தனது இறந்த சகோதரியின் உடலை வங்கிக்கு எடுத்து சென்ற சோக சம்பவம் அரங்கேறியிருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

வங்கியில் பணம் கொடுக்க மறுப்பு!

ஒடிசாவின் கேந்துசர் பகுதியில் இருக்கும் தியானலி என்கிற கிராமத்தில் ஜிது முண்டா என்கிற நபர் வாழ்ந்து வருகிறார். இவரது சகோதரி காக்ரா முண்டா, ஒடிஷாவில் இருக்கும் கிராம வங்கியில் கணக்கு வைத்திருந்தார். இவர், 2 மாதங்களுக்கு முன்பு உயிரிழந்துள்ளார். இவர் இறப்பதற்கு முன்னரே, இவரது பிள்ளை மற்றும் கணவர் ஆகிய இருவரும் ஏற்கனவே உயிரிழந்து விட்டனர். இதையடுத்து, ஜிது மட்டும்தான் அவரது வாழும் ஒரே ஒரு உறவினராக இருந்திருக்கிறார்.

சகோதரி இறந்த பிறகு, அவரது சகோதரர் ஜிது ஒடிசா கிராம வங்கியை அணுகி வங்கி கணக்கில் இருந்த ரூ.19,300ஐ எடுக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். ஆனால், இதற்கு அந்த வங்கியின் மேலாளர் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளார். அந்த கணக்கு வைத்திருப்பவர் வரணும் இல்லன்னா சட்டப்பூர்வ வாரிசு ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று கூறி பணத்தை கொடுக்க மறுத்துள்ளார். 

ஜிது, பழங்குடியினத்தை சேர்ந்தவர். இவருக்கு ஏட்டுக்கல்வியும் தெரியாது. இதனால், இவர் தனது சகோதரியின் இறப்பு சான்றிதழையும் வாங்கவில்லை. அதுமட்டுமன்றி வாரிசு உரிமை சான்றிதழும் இல்லை. பின்னர், யாரும் உதவி செய்ய இல்லாததால் இந்த கடினமான விஷயத்தை எப்படி கையாள்வது என்று தெரியாமல் வீட்டிற்கே திரும்பியிருக்கிறார். 

பிணத்தை தோண்டியெடுத்த நபர்!

கடந்த திங்கட்கிழமையன்று (நேற்று) ஜிது, தனது கிராமத்தில் இருக்கும் பிணங்களை புதைக்கும் இடுகாட்டுக்கு சென்றிருக்கிறார். அங்கு, தனது சகோதரியை புதைத்திருந்த இடத்திற்கு சென்று, அவரது பிணத்தை தோண்டி எடுத்திருக்கிறார். பின்னர், அவரது எலும்புக்கூடுகளை ஒரு துணியில் சுற்றி முதுகில் சுமந்து, மூன்று கிலோ மீட்டர் தள்ளி இருக்கும் வங்கிக்கு கொளுத்தும் வெயிலில் வந்திருக்கிறார்.

ஜிது இப்படி செல்வதை பார்த்து, அவ்வூர் மக்கள் திகைத்து  போயுள்ளனர். ஒரு சில பேர் இதை பார்த்து அழுதுள்ளனர், ஒரு சில பேர் இதை பார்த்து கோபம் கொண்டுள்ளனர். கிராமவாசிகள், வங்கியின் இந்த செயல் மனிதாபிமானமற்றது என்று குற்றம் சாட்டியிருக்கின்றனர். “ஒரு ஏழை மனிதன், தன் சொந்த பணத்தை பெறுவது இவ்வளவு கடினமா?” என்று கேள்வி எழுப்பினர்.

கிராம ஊராட்சி தலைவரிடம் இறந்த நபரின் விவரங்களை கொடுத்து உறுதி செய்தோ அல்லது இறந்த இடத்திற்கு வந்து அதனை சரிபார்த்திருக்கலாம். ஆனால், ஒன்றுமரியா ஏழையிடம் இது போன்ற சான்றுகள் கேட்டால் என்ன செய்வது? என்பதும் அவர்கள் கேட்கும் முக்கியமான கேள்வியாக இருக்கிறது. 

இந்த சம்பவம் நடந்த போது, போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, ஜிதுவை சமாதானப்படுத்தி இருக்கின்றனர். பின்னர், இந்த பிரச்சனையை தாங்கள் கையிலெடுத்து தீர்த்து வைப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், வங்கி இதனை மனிதாபிமானத்துடன் அணுகியிருக்கலாம் என்றும் கூறியிருக்கின்றனர். இன்னும் இதற்கு வங்கி தரப்பிலிருந்து எந்த பதிலும் தெரிவிக்கவில்லை.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்:

கேள்வி : இந்த சம்பவம் எங்கு நடந்தது?

பதில்: ஒடிசா மாநிலம் கேந்துசர் மாவட்டத்தில் இந்த சம்பவம் நடந்தது.

கேள்வி : ஜிது முண்டா யார்?

பதில் : தனது சகோதரியின் வங்கி பணத்தை பெற முயன்ற பழங்குடியினத்தை சேர்ந்த நபர்.

கேள்வி : அவர் ஏன் பிணத்தை தோண்டியெடுத்தார்?

பதில் : வங்கி அதிகாரிகள் சான்று கேட்டதால், அதை நிரூபிக்க முடியாமல் பிணத்தை எடுத்துச் சென்றார்.

கேள்வி : வங்கி ஏன் பணம் வழங்க மறுத்தது?

பதில் : கணக்கு வைத்திருந்த நபர் நேரில் வர வேண்டும் அல்லது சட்டப்பூர்வ வாரிசு சான்றுகள் வழங்க வேண்டும் என தெரிவித்தது.

கேள்வி : அந்த கணக்கில் எவ்வளவு பணம் இருந்தது?

பதில் : ரூ.19,300 இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tribal ManOdishaSkeletonBank

Trending News