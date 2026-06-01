/ஒன்றரை வயது குழந்தைக்கு நேர்ந்த இடைவிடாத கொடுமை - தாயின் காதலனின் வெறிச்செயலால் பறிபோன குழந்தை உயிர்..!

Kerala Child Murder News: திருவனந்தபுரம் அருகே, கணவன் இன்றி தனியாக இருந்து வந்த பெண்ணிற்கு சமூக வலைத்தளம் மூலம் அறிமுகமான அஸ்கர் நண்பராக பழகி நாளடையில் காதலித்து வந்துள்ளனர். அஸ்கருக்கு ஏற்கனவே திருமணமாகி வரதட்சனைக் கொடுமையால் மனைவி பிரிந்து சென்றுவிட்டார். இந்த நிலையில் அகிலாவுடன் ஒரே வீட்டில் இருந்து வந்த நிலையில் அவரது குழந்தையை அஸ்கர் சித்திரவதை செய்யப்பட்டு கொலை செய்த சம்பவம் கேரளாவையே உலுக்கியுள்ளது.
கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் மாவட்டம், நெடுமங்காடு அடுத்த பனவூர் பகுதியைச் சேர்ந்த அஸ்கர் என்பவர் அதேப் பகுதியைச் சேர்ந்த அமீனா என்பவரை கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காதலித்து திருமணம் செய்துக் கொண்டார். இவர்களுக்கு திருமணமாக சில மாதங்களிலேயே அமீனாவிடம் வரதட்சணைக் கேட்டு அவரது மாமியாரும், கணவரும் வற்புறுத்தியுள்ளனர்.
அடிக்கடி வரதட்சணைக் கேட்டு தொந்தரவு செய்த கணவர் ஒரு கட்டத்தில் அமீனாவை அடித்து துன்புறுத்தியுள்ளார். இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த அமீனா கோமாவிற்கு சென்ற நிலையில் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு தான் நினைவு திரும்பி குணமாகியுள்ளார். கணவன் மற்றும் மாமியாரின் வரதட்சணைக் கொடுமையால் தற்போது தனது தாயார் வீட்டில் வசித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில் ஆட்டோ ஓட்டி வந்த அஸ்கர் தனிமையில் வீட்டில் இருந்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் பக்கத்து ஊரைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவருக்கு சமூக வலைத்தளம் மூலம் அஸ்கர் அறிமுகமாகி உள்ளார். இந்த அறிமுகம் நாளடைவில் நெருக்கமாக மாறி, காதலாக மாறியுள்ளது. அந்த பெண் அகிலாவிற்கு திருமணமாகி ஒன்றரை வயதில் குழந்தை உள்ள நிலையில், அவரது கணவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு இறந்துள்ளார். இந்த நிலையில் தனது குழந்தையுடன் வசித்து வந்த இவர் நடன பயிற்சியாளராகவும் பயிற்சி அளித்து வந்துள்ளார்.
இவர்கள் நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்த நிலையில், ஒருகட்டத்தில் இருவரும் கணவன், மனைவியாக ஒரே வீட்டில் வசிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். அதன்பிறகு அகிலா வெளியில் செல்லும் நேரத்தில் இதற்கு முன்பு தனது தாயிடம் குழந்தையை பார்த்துக் கொள்ளும்படி கூறிவிட்டு செல்வார். ஆனால் அஸ்கர் வந்த பிறகு குழந்தையைப் பார்த்துக் கொள்ளும் வேலையை அவரே செய்து வந்தார். அந்த வேளையில் தான் குழந்தையின் மீது வெறுப்பினால் அந்த பச்சிளம் குழந்தையை அந்த கொடூர மிருகம் அடித்து துன்புறுத்தியுள்ளது.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமை (மே 29) அன்று வழக்கம்போல் அகிலா நடன பயிற்சி கொடுப்பதற்காக தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒருபகுதிக்கு சென்ற அவர், தனது குழந்தையை பார்த்துக் கொள்ளும்படி கூறிச் சென்றுள்ளார். அவர் அந்த வேளையில் தான் அந்த ஒன்றரை வயது குழந்தையை மேலும் அடித்து துன்புறுத்தியுள்ளார். வீட்டின் சுவற்றில் தலையை இடித்து உடைத்தும், கை மற்றும் கால் எலும்புகளை உடைத்தும் சித்திரவதை செய்துள்ளார்.
இதில் குழந்தைக்கு ரத்தம் வழிந்துள்ளது. இதனைப் பார்த்த அஸ்கர் உடனடியாக அகிலாவிற்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். நடனபயிற்சி முடித்துவிட்டு வீட்டிற்கு வந்த அவரும் அஸ்கரும் சேர்ந்து குழந்தையின் ரத்தக் கரை படிந்திருந்த உடையை அகற்றி புதிய உடையை அணிவித்து அருகில் இருந்த தனியார் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். அங்கு குழந்தையை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் குழந்தை ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.
குழந்தையின் இறப்பில் சந்தேகம் இருப்பதை எண்ணிய மருத்துவர்கள் காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். உடனடியாக மருத்துவமனை விரைந்த போலீஸார் குழந்தையின் உடலைக் கைப்பற்றி அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மருத்துவர்களின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்களை மருத்துவர்கள் அறிக்கைகளாக சமர்பித்தனர். அந்த அறிக்கையில் குழந்தையில் உடலில் பல்வேறு உள்காயங்கள் இருப்பதாகவும், கை கால் எலும்புகளில் முறிவு ஏற்பட்டு இருப்பதாகவும் தெரிவித்தனர்.
உடலில் இருக்கும் காயங்களை வைத்துப் பார்க்கும்பொழுது குழந்தை நீண்ட நாட்களுக்கு சித்திரவதைக்கு உள்ளானது தெரியவந்தது. மேலும் குழந்தையின் உடலில் சிகரெட்டால் சுடப்பட்ட காயங்கள் தலையில் பலத்த காயங்கள் என 90-க்கும் மேற்பட்ட காயங்கள் அந்த பச்சிளம் குழந்தையின் உடலில் எவ்வளவு வலிகள். இவ்வளவு பிரேத பரிசோதனை அறிக்கைகளையும் கேட்டு போலீசார் அதிர்ந்து போயினர்.
பிரேத பரிசோதனை அறிக்கையை ஆதாரமாக வைத்துக் கொண்டு போலீசார் அஸ்கரிடமும், அகிலாவிடமும் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த விசாரணையில் அகிலா கணவன் இன்றி தனியாக வசித்து வந்ததாகவும், தனியாக வசித்து வந்த அகிலாவுக்கு சமூக வலைத்தளக் கணக்கு மூலம் அறிமுகமான அஸ்கருடன் வாழ்ந்து வந்ததாகவும் தெரிவித்தார். இந்த நிலையில் தான் வேறொருவருக்கு பிறந்த குழந்தையை தான் எப்படி கவனித்துக் கொள்வதும் என்றும், தங்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதாகவும் எண்ணிய அஸ்கர் குழந்தையை சித்திரவதை செய்து கொலை செய்ததாக தெரிவித்தார். இவர்களின் வாக்குமூலத்தை கேட்டு போலீஸார் அதிர்ச்சியடைந்து இருவரையும் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.