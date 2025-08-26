English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இந்தியா மீது அமெரிக்காவின் 50% வரி விதிப்பு நாளை முதல் அமல்: வெளியானது உத்தரவு

Trump Tariff Latest News: இந்திய பொருட்கள் மீது அமெரிக்காவின் 50% வரி விதிப்பு ஆகஸ்ட் 27, 2025, அதாவது நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது. கூடுதல் வரிக்கு அமெரிக்கா தெரிவித்த காரணம் என்ன?

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 26, 2025, 11:15 AM IST
  • புதிய வரி விதிப்பு ஆகஸ்ட் 27, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும்
  • இந்தியாவின் நடவடிக்கை அமெரிக்க தேசிய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல்: அமெரிக்கா
  • அமெரிக்காவுக்கு இந்தியாவின் பளிச் செய்தி.

இந்தியா மீது அமெரிக்காவின் 50% வரி விதிப்பு நாளை முதல் அமல்: வெளியானது உத்தரவு

Trump Tariffs India: இந்தியாவிலிருந்து வரும் பொருட்களுக்கு 50 சதவீத வரி விதிக்கும் விரிவான திட்டத்தை அமெரிக்கா திங்களன்று அறிவித்தது. இந்த நடவடிக்கை பற்றி அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் முன்னரே அறிவித்திருந்தார். இதற்கான விரிவான செயல்திட்டம் தற்போது வெளிவந்துள்ளது. உள்நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறை (DHS) இந்த வரைவு அறிவிப்பை வெளியிட்டது. உலகளாவிய பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மைகள் இருந்தபோதிலும், கடுமையான வரிகளைத் தொடர அமெரிக்க நிர்வாகம் எடுத்திருக்கும் முடிவை இந்த நடவடிக்கை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

புதிய வரி விதிப்பு ஆகஸ்ட் 27, 2025 முதல் அமலுக்கு வரும்

புதிய வரி விதிப்பு "ஆகஸ்ட் 27, 2025 அன்று அதிகாலை 12:01 மணிக்கு அல்லது அதற்குப் பிறகு, நுகர்வுக்காக நுழைந்த அல்லது நுகர்வுக்காக கிடங்கிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட" இந்தியப் பொருட்களுக்குப் பொருந்தும் என்று வரைவு கூறுகிறது.

அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பின் 50% வரி

முன்னதாக, இந்த மாத தொடக்கத்தில் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்தியப் பொருட்களுக்கு 50 சதவீத வரியை அறிவித்தார். இந்தியா தொடர்ந்து ரஷ்ய எண்ணெயை வாங்குவதை மேற்கோள் காட்டி, அதன் விளைவாக இந்த கூடுதல் வரி விதிக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்தார்.

உக்ரைனில் ரஷ்யாவின் நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக ரஷ்யாவிற்கு எதிரான முந்தைய தடைகளை வலுப்படுத்த இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக வெள்ளை மாளிகை தெரிவித்துள்ளது. இதற்கிடையில், அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் சமீபத்திய கூடுதல் 25% வரிக்கான அறிவிப்பு இத்துடன் நிற்காது என்றும், இதில் தொடர்ச்சியாக இன்னும் பல அறிவிப்புகள் வரவுள்ளன என்றும் கூறப்படுகின்றது. 

இந்தியாவின் நடவடிக்கை அமெரிக்க தேசிய பாதுகாப்புக்கு அச்சுறுத்தல்

அமெரிக்கா வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில், இந்தியா ரஷ்யாவிலிருந்து நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ எண்ணெய் இறக்குமதி செய்வதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது தனது தேசிய பாதுகாப்பு மற்றும் வெளியுறவுக் கொள்கைக்கு அச்சுறுத்தலாக உள்ளதாக அமெரிக்கா கருதுவதாக உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. "அதன்படி, பொருந்தக்கூடிய சட்டத்தின்படி, அமெரிக்காவின் சுங்கப் பகுதிக்குள் இறக்குமதி செய்யப்படும் இந்தியாவின் பொருட்கள் 25 சதவீத கூடுதல் விளம்பர மதிப்பு வரி விகிதத்திற்கு உட்பட்டதாக இருக்கும்" என்று உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவுக்கு இந்தியாவின் பளிச் செய்தி

"இன்று உலகில், பொருளாதார சுயநல அரசியல் உள்ளது. அனைவரும் அவரவர் சுயநலத்திற்காக உழைக்கிறார்கள். இந்த அகமதாபாத் நிலத்திலிருந்து, எனது சிறு தொழில்முனைவோர், எனது சிறு கடைக்கார சகோதர சகோதரிகள், எனது விவசாய சகோதர சகோதரிகள், எனது கால்நடை வளர்ப்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கு நான் காந்தியின் மண்ணில் இதைச் சொல்கிறேன். சிறு தொழில்முனைவோர், விவசாயிகள் அல்லது எனது நாட்டின் கால்நடை பராமரிப்பாளர்கள் என யாராக இருந்தாலும் சரி, அனைவருக்கும், மீண்டும் மீண்டும் உறுதியளிக்கிறேன். உங்கள் நலன்கள் மோடிக்கு மிக முக்கியமானவை" என்று பிரதமர் மோடி கூறினார்.

இது இந்திய மக்களுக்கான செய்தி மட்டுமல்ல. அமெரிக்காவுக்கான செய்தியாகவும் பார்க்கபடுகின்றது.

மேலும் படிக்க | இனி அமெரிக்காவுக்கு பார்சல் அனுப்ப முடியாது... தபால் துறை முக்கிய அறிவிப்பு - எப்போது முதல்?

மேலும் படிக்க | அமெரிக்கா 50% வரி: தமிழகத்திற்கு என்னென்ன பாதிப்பு? பிரதமர் செய்ய வேண்டியது இதுதான் - ஸ்டாலின்

Donald TrumptariffUSAIndiaTax

