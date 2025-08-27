English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ராகுல் காந்தியுடன் விரைவில் விஜய் சந்திப்பு? உடைகிறதா திமுக கூட்டணி?

திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணியை உடைத்து ஒரு புதிய அரசியல் அணிக்கு தலைமை தாங்க விஜய் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Aug 27, 2025, 01:28 PM IST
  • திமுக கூட்டணியை உடைக்கிறதா காங்கிரஸ்?
  • ராகுல் காந்தியுடன் விரைவில் விஜய் சந்திப்பு?
  • தமிழக அரசியலில் பரபரப்பு!

Trending Photos

LCU-வில் இணைந்த புது நடிகர்! லோகேஷுக்கு நெருக்கமானவர்..யார் தெரியுமா?
camera icon7
LCU
LCU-வில் இணைந்த புது நடிகர்! லோகேஷுக்கு நெருக்கமானவர்..யார் தெரியுமா?
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
ஆவணி 10 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Astro
ஆவணி 10 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
படத்தில் இடம்பெறாத ஹிட் பாடல்கள்! இத்தனை பாடல்கள் இருக்கா?
camera icon8
DeletedSong
படத்தில் இடம்பெறாத ஹிட் பாடல்கள்! இத்தனை பாடல்கள் இருக்கா?
ராகுல் காந்தியுடன் விரைவில் விஜய் சந்திப்பு? உடைகிறதா திமுக கூட்டணி?

தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளது. இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தியை விரைவில் சந்திக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி தமிழக அரசியலை மேலும் சூடுபிடிக்க செய்துள்ளது. ஒரு புதிய அரசியல் கூட்டணி உருவாகுமா என்கிற புயலை கிளப்பியுள்ளது. இந்த சந்திப்பு, திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணியில் ஒரு பெரிய பிளவை ஏற்படுத்துவதற்கான ஒரு முன்னோட்டமாக இருக்குமோ என்ற கேள்வியை அரசியல் வட்டாரங்களில் எழுப்பியுள்ளது.

மேலும் படிக்க - உத்தரகாண்டில் மேக வெடிப்பு... அசுர வேகத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு... உறைய வைக்கும் Video!

தமிழக வெற்றிக் கழகம் அரசியல் நகர்வு

தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியைத் தொடங்கியதிலிருந்தே, நடிகர் விஜய் தனது அரசியல் நகர்வுகளை மிகவும் கவனமாக மேற்கொண்டு வருகிறார். விக்கிரவாண்டியில் முதல் மாநாடு மற்றும் மதுரையில் நடைபெற்ற 2வது மாநில மாநாடு ஆகியவற்றில் திமுக, பாஜக மற்றும் அதிமுக ஆகிய கட்சிகளை கடுமையாக விமர்சித்தார் விஜய். ஆனால், காங்கிரஸ் கட்சியை பற்றி எங்குமே விமர்சிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. காங்கிரஸ் எப்போதோ ஆண்ட கட்சி. பத்து வருடங்களுக்கு முன்பு அவர்கள் செய்ததை எல்லாம் இப்போது பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று விஜய் நினைத்திருக்கலாம் என்று ஒருபுறம் கூறப்பட்டாலும், இதன் பின்னணியில் ஒரு பெரிய அரசியல் கணக்கு இருப்பதாக அரசியல் வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணியில் விரிசல்?

திமுக கூட்டணியில், தங்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என்றும், தொகுதிகளை பங்கிடுவதில் தங்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்படுவதாகவும், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த சில காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களே அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த அதிருப்தியைப் பயன்படுத்தி, திமுக கூட்டணியிலிருந்து காங்கிரஸை வெளியே கொண்டு வந்து, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்துடன் ஒரு புதிய கூட்டணியை உருவாக்க, அந்த எம்.பி.க்களே தீவிரமாக முயற்சி செய்து வருவதாக சில வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

கேரளாவில், காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால், தனது செல்வாக்கை பயன்படுத்தி, அங்குள்ள அரசியல் களத்தில் முக்கிய பங்காற்றுவதைப் போல, தமிழ்நாட்டிலும் ஒரு புதிய அரசியல் மாற்றத்தை உருவாக்க, காங்கிரஸ் கட்சியின் ஒரு பிரிவினர் திட்டமிட்டுள்ளனர். இந்தத் தகவல், திமுக தலைமையின் கவனத்திற்கும் சென்றுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

விஜய்யின் அரசியல் கணக்கு

இந்த சூழ்நிலையை தனக்கு சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்ள, விஜய் திட்டமிட்டிருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. அடுத்த 10 முதல் 15 நாட்களுக்குள், ராகுல் காந்தியை விஜய் சந்திக்க வேண்டும் என்று சில முக்கிய நபர்கள் தீவிரமாக முயற்சி செய்து வருவதாகவும், அதனால் தான் விஜய், காங்கிரஸை விமர்சிப்பதை தவிர்த்து வருகிறார் என்றும் கூறப்படுகிறது. மேலும், வரும் செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி, பேரறிஞர் அண்ணாவின் பிறந்தநாளில், திமுகவிற்கு ஒரு அரசியல் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தும் வகையில், விஜய் தனது மக்கள் சந்திப்பு பயணத்தைத் தொடங்க உள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணியை உடைத்து ஒரு புதிய அரசியல் அணிக்கு தலைமை தாங்கும் விஜய்யின் இந்த திட்டம் வெற்றி பெறுமா அல்லது முளையிலேயே கிள்ளி எறியப்படுமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். 

மேலும் படிக்க - 28 கேரள பயணிகள் மாயம்... அச்சத்தில் உறவினர்கள் - நிலச்சரிவால் சீர்குலைந்த உத்தரகாண்ட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
TVKvijayRahul GandhiCongressDmk alliance

Trending News