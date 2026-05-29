/த்விஷா சர்மா வழக்கு: சம்பவத்தன்று நடந்தது என்ன? 'டன்னல் வியூ' முறையில் CBI ஆய்வு

Twisha Sharma Case: நாட்டையே உலுக்கிப்போட த்விஷா சர்மா வழக்கில் நாளுக்கு நாள் பல அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்கள் வெளிவந்தவண்ண உள்ளன. இந்த வழக்கு சிபிஐ இடம் மாற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த மரணம் குறித்து விசாரித்து வரும் மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ), மே 12 அன்று போபாலில் உள்ள அவரது புகுந்த வீட்டில் த்விஷா சர்மா இறந்த நிலையில் கண்டெடுக்கப்படுவதற்கு முந்தைய இறுதித் தருணங்களை டிஜிட்டல் முறையில் புனரமைப்பதற்காக, 'டன்னல் வியூ' எனப்படும் ஒரு மேம்பட்ட புலனாய்வு நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தியுள்ளது.
சம்பவம் நடந்த இரவில் நிலவிய துல்லியமான சூழ்நிலைகளையும், நடந்த நிகழ்வுகளின் வரிசையையும் கண்டறியும் முயற்சியில், த்விஷாவின் மரணத்திற்கு வழிவகுத்த நிகழ்வுகளை நிமிடத்திற்கு நிமிடம் மிகத் துல்லியமாக மெய்நிகர் முறையில் புனரமைத்து இந்த அமைப்பு உருவாக்கி வருகிறது.
'டன்னல் வியூ' நுட்பம் என்பது, ஒரு குற்றத்தின் இறுதித் தருணங்களை டிஜிட்டல் முறையில் புனரமைப்பதற்காக, புலனாய்வாளர்கள் சிசிடிவி, தொலைபேசி பதிவுகள், வைஃபை பதிவுகள், இணையச் செயல்பாடுகள், ஸ்மார்ட் சாதனத் தரவுகள், தடயவியல் வரைபடங்கள் மற்றும் சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட காலவரிசையில் ஒருங்கிணைக்கும் முறையாகும்.
தகவல்களின்படி, கட்டாரா ஹில்ஸ் இல்லத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகள், மொபைல் போன் தரவுகள், வைஃபை பதிவுகள், அழைப்பு விவரப் பதிவுகள் (CDRs) மற்றும் அறைகளின் தடயவியல் வரைபடங்கள் ஆகியவற்றை சிபிஐ ஒருங்கிணைத்து, அந்த வீட்டின் மெய்நிகர் இடஞ்சார்ந்த மாதிரியை உருவாக்கி வருகிறது. த்விஷாவின் நடமாட்டங்களைக் கண்டறிவது, வீட்டின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்குள் யார் நுழைந்தார்கள் அல்லது வெளியேறினார்கள் என்பதைத் தீர்மானிப்பது, மற்றும் அவரது மரணத்திற்கு முந்தைய நிகழ்வுகளின் காலவரிசையை நிறுவுவது ஆகியவை இதன் நோக்கமாகும்.
த்விஷாவின் இறுதி நேரங்களின் உருவகப்படுத்தப்பட்ட காட்சிப்படுத்தலை உருவாக்குவதற்காக, புலனாய்வாளர்கள் கண்காணிப்புக் கேமராக்களின் நேரக்குறிப்புகளை தொலைபேசி செயல்பாடு மற்றும் இணையப் பயன்பாட்டுடன் ஒத்திசைத்து வருகின்றனர். இந்த "டன்னல் வ்யூ" பகுப்பாய்வின் மூலம், முக்கியமான நேர இடைவெளிகள், சந்தேகத்திற்கிடமான நடமாட்டங்கள், சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களில் உள்ள முரண்பாடுகள், மற்றும் சம்பவத்திற்குப் பிறகு ஆதாரங்களைத் திருத்துவதற்கான சாத்தியமான முயற்சிகள் ஏதேனும் உள்ளதா என்பதைக் கண்டறியலாம் என CBI நம்புகிறது.
த்விஷா இறந்த இரவில் ஏதேனும் வற்புறுத்தல் இருந்ததா, சதித்திட்டம் தீட்டப்பட்டதா என்ற கோணத்திலும், குற்ற நிகழ்விடத்தில் வேண்டுமென்றே முறைகேடு செய்யப்பட்டதா என்பதைத் தீர்மானிக்கவும் இந்த டிஜிட்டல் புனரமைப்பு புலனாய்வாளர்களுக்கு உதவும் என்று வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன.
த்விஷா ஷர்மா நொய்டாவைச் சேர்ந்த மாடல் ஆவார். அவர் சில படங்களில் நடித்தும் உள்ளார். அவர் கடந்த டிசம்பரில் போபாலைச் சேர்ந்த சமர்த் சிங்கைத் திருமணம் செய்துகொண்டார். மே 12 அன்று, அவர் தனது புகுந்த வீட்டில் மர்மமான சூழ்நிலையில் தூக்கில் தொங்கிய நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டார். அதற்கு முன் நடந்த சில நிகழ்வுகளும், அவரது தாயுடன் அவர் பகிர்ந்துகொண்டிருந்த சில தகவல்களும், அவரது இறப்பில் சில மர்மங்கள் இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தை எழுப்பியுள்ளது.
த்விஷா ஷர்மாவின் மரணத்தைத் தொடர்ந்து, அவரது பெற்றோர், அவரது கணவர் மற்றும் கணவர் வீட்டார் மீது உடல்ரீதியான துன்புறுத்தல், குடும்ப வன்முறை, மனரீதியான சித்திரவதை ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளைச் சுமத்தியதோடு தங்கள் மகளை அவர்களே கொன்றுள்ளதாகவும் கூறினர். முன்னாள் மாவட்ட நீதிமன்ற நீதிபதியான த்விஷாவின் மாமியார் கிரிபாலா சிங், விசாரணையில் தனது செல்வாக்கை பயன்படுத்தி ஆதிக்கம் செலுத்த முயன்றதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.
ஆரம்பத்தில், டெல்லி எய்ம்ஸ் (AIIMS) மருத்துவமனையில் இரண்டாவது பிரேதப் பரிசோதனை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, த்விஷாவின் பெற்றோர் அவரது இறுதிச் சடங்குகளை நடத்தக்கூட மறுத்தனர். டெல்லி எய்ம்ஸில் இரண்டாவது பிரேதப் பரிசோதனை நடத்தப்பட்ட பிறகு, மே 24 அன்று ட்விஷா இறுதியாகத் தகனம் செய்யப்பட்டார்.
இதற்கிடையில், த்விஷாவின் மரணத்தில் ஏதேனும் சதி நடந்திருப்பதையும், தங்களுக்கு அதில் தொடர்பு இருக்கிறது என்பது போன்ற அனைத்துக் குற்றச்சாட்டுகளையும் அவரது கணவர் வீட்டார் மறுத்துள்ளனர். மாறாக, ஏப்ரல் மாதத்தில் தான் கர்ப்பமாக இருப்பதை அறிந்த பிறகு த்விஷா மனநிலை பிறழ்ந்தாற்போல் விசித்திரமாக நடந்துகொண்டதாகவும், தனக்குக் குழந்தை வேண்டாம் என்பதால் கருக்கலைப்பு செய்ய விரும்புவதாகக் கூறியதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
10 நாட்களாகத் தலைமறைவாக இருந்த த்விஷா சர்மாவின் கணவர் சமர்த் சிங், மே 22 அன்று ஜபல்பூரில் சரணடைந்தார். உடனடியாக அவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
த்விஷா சர்மாவின் மாமியார் கிரிபாலா சிங் நேற்று கைது செய்யப்பட்டார். அதைத் தொடர்ந்து தற்போது சிபிஐ விசாரணை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது. போபாலின் 'பாக் முகாலியா எக்ஸ்டென்ஷன்' பகுதியில் அமைந்துள்ள கிரிபாலா சிங்கின் இல்லத்திற்குச் சென்ற சிபிஐ குழுவினர், அவரை விசாரித்த பின்னர் மே 28 அன்று தங்கள் காவலில் எடுத்தனர். அவரை முறையாகத் தங்கள் காவலில் (custody) வைத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி, சிபிஐ அதிகாரிகள் அவரை உரிய நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தக்கூடும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
33 வயதான முன்னாள் மாடலான த்விஷாவின் மரணத்தைச் சூழ்ந்துள்ள மர்மங்களை விசாரிக்கும் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, தாய் மற்றும் மகன் ஆகிய இருவரையும் நேருக்கு நேர் நிறுத்தி, அவர்கள் அளித்த வாக்குமூலங்களை ஒப்பிட்டு விசாரிக்க சிபிஐ திட்டமிட்டுள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
கிரிபாலா சிங்கிற்கு அமர்வு நீதிமன்றம் (Sessions Court) முன்னதாக வழங்கியிருந்த முன்ஜாமீனை, மத்தியப் பிரதேச உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது. அதைத் தொடர்ந்து இந்தக் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
17 பக்கங்கள் கொண்ட தனது உத்தரவில், நீதிபதி தேவ்நாராயண் மிஸ்ரா, "இந்த வழக்கின் உண்மை நிலவரங்களையும், எதிர் மனுதாரரான கிரிபாலா சிங்கின் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகளையும் கருத்தில் கொள்ளும்போது, கூடுதல் அமர்வு நீதிபதியால் அவருக்கு வழங்கப்பட்ட முன்ஜாமீன் ரத்து செய்வதே முறையானதாக இருக்கும்." என்று தெரிவித்தார்.
இந்த வாரத்தின் தொடக்கத்தில் சிபிஐ இந்த வழக்கின் விசாரணையை முறையாகத் தன் கையில் எடுத்துக்கொண்டது. சமர்த் சிங் மற்றும் கிரிபாலா சிங் ஆகியோருக்கு எதிராக மத்தியப் பிரதேச காவல்துறை முதலில் பதிவு செய்திருந்த முதல் தகவல் அறிக்கையை (FIR) சிபிஐ மீண்டும் பதிவு செய்தது.
குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படுவதும், டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்படுவதும் என, சிபிஐ மேற்கொண்டுள்ள 'துல்லியமான மறுசீரமைப்பு' (tunnel view reconstruction) முறை, இந்த விசாரணையில் ஒரு மிக முக்கியமான கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. விசாரணையைத் தீவிரப்படுத்தவும், முக்கியக் குற்றவாளிகளிடம் தடயவியல் ஆய்வின் முடிவுகளை முன்வைத்து விசாரிக்கவும், நிகழ்வுகளின் துல்லியமான வரிசைமுறையை உறுதிப்படுத்த டிஜிட்டல் மறுசீரமைப்பு முறையை முழுமையாகச் சார்ந்திருக்கவும் சிபிஐ திட்டமிட்டுள்ளதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.