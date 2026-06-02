/த்விஷா சர்மா வழக்கு: கணவரின் முன்னாள் காதலி மீது திரும்பிய CBI கவனம்

Twisha Sharma Case: உத்தர பிரதேசத்தின் நோய்டாவை சேர்ந்த த்விஷா சர்மா வழக்கு நாளுக்கு நாள் பல புதிய திருப்பங்களைக் கண்டு வருகின்றது. த்விஷா சர்மா வழக்கில், குற்றம் சாட்டப்பட்ட கணவர் சமர்த் சிங் மற்றும் அவரது தாயார், முன்னாள் நீதிபதி கிரிபாலா ஆகியோர் தற்போது சிபிஐ (CBI) காவலில் உள்ளனர். அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடந்து வரும் நிலையில், திருமணத்திற்கு முன் த்விஷா மற்றும் அவரது கணவர் சமர்த்துக்கு இடையில் விரிசல்கள் இருந்தனவா என்பது குறித்து சிபிஐ தீவிர விசாரணையில் இறங்கியுள்ளது.
த்விஷா சர்மா வழக்கு தொடர்பான விசரணையில் ஒரு பகுதியாக, சம்பவத்தன்று இரவு நடந்த நிகழ்வுகளை முழுமையாக புரிந்துகொள்வது, அத்துடன் திருமணத்திற்குப் பிறகு த்விஷா மற்றும் சமர்த் இடையிலான உறவில் எழுந்த விரிசல்கள் மற்றும் பதற்றங்களை அறிந்துகொள்வது ஆகியவையே சிபிஐ-யின் முதன்மையான நோக்கங்களாக இருக்கின்றன. தற்போது, சமர்த்தின் கடந்தகால உறவுகள் (குறிப்பாக வேறொரு பெண்ணுடன் அவருக்கு இருந்த தொடர்பு) குறித்தும் சிபிஐ தகவல்களைச் சேகரித்து வருகிறது. மேலும், விசாரணை முகமையின் ஆய்வு வரம்பு தற்போது விரிவுபடுத்தப்பட்டு, கட்டாரா ஹில்ஸ் காவல் நிலையத்தின் விசாரணை அதிகாரியையும் உள்ளடக்கியுள்ளது.
வழக்கு விசாரணையில், ஏப்ரல் 22 அன்று த்விஷா சர்மாவின் தாய்வழி உறவினர்கள் ஏன் திடீரென போபாலுக்கு வந்தனர் என்று சிபிஐ சமர்த்திடம் கேள்வி எழுப்பியது. ஆனால், இந்தக் கேள்விக்கு அவரால் சரியான பதிலளிக்க இயலவில்லை. கூடுதலாக, அவர்களது திருமண வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள், உடல்ரீதியான தாக்குதல் குற்றச்சாட்டுகள் மற்றும் டிசம்பரில் திருமணம் நடைபெற்ற சில மாதங்களிலேயே அவர்களது உறவு பெரிய அளவில் சீர்குலைந்ததற்கான காரணங்கள் குறித்தும் சிபிஐ கேள்விகளை முன்வைத்துள்ளது. இந்த வழக்கில், சமர்த் அளித்த பதில்களில் திருப்தியடையாத நிலையில், விசாரணை முகமையிடம் இன்னும் பல கேள்விகள் விடையளிக்கப்படாமல் எஞ்சியுள்ளன.
விசாரணை வட்டாரங்களின் தகவலின்படி, த்விஷா சர்மாவின் கணவர் சமர்த் சிங்கின் கடந்தகால உறவு ஒன்று குறித்தும் சிபிஐ தற்போது விசாரணை நடத்தி வருவது தெரியவந்துள்ளது. குறிப்பாக, த்விஷாவைத் திருமணம் செய்வதற்கு முன்பு, சமர்த் ஒரு இளம் பெண்ணுடன் தொடர்பில் இருந்துள்ளார். அந்த உறவு குறித்தே தற்போது விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. அந்தப் பெண்ணுடன் சமர்த் கொண்டிருந்த நெருக்கத்தின் தன்மை மற்றும் அதன் வீச்சு குறித்து விசாரணை முகமை அவரிடம் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
த்விஷா சர்மாவின் மாமியார் கிரிபாலாவிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. சமர்த் மற்றும் அவரது தாய் கிரிபாலா ஆகிய இருவரின் வாக்குமூலங்களிலும் முரண்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது. சம்பவத்தன்று இரவு, சுமார் 40 நிமிட கால இடைவெளியில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களின் வரிசை குறித்து சிபிஐ தற்போது கிரிபாலா சிங்கிடம் விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
இந்த விசாரணையின்போது, மே 12-ஆம் தேதி இரவு 9:40 மணி வரையிலான குறிப்பிட்ட காலப்பகுதி குறித்துக் கேள்விகள் எழுப்பப்பட்டன. அந்த நேரத்தில் ட்விஷா சர்மா தனது தாய்வழி உறவினர்களுடன் இயல்பாகவே உரையாடியிருந்தார். அதைத் தொடர்ந்து, சுமார் இரவு 10:20 மணியளவில், அவரது தாய்வழி உறவினர்கள் மீண்டும் அவரைத் தொடர்புகொள்ள முயன்றபோது, த்விஷா இறந்துவிட்டதாக அவர்களுக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அந்தச் சிறிய கால இடைவெளியில் துல்லியமாக என்ன நடந்தது என்பதை அறிந்துகொள்ள அதிகாரிகள் தீவிரமாக முயன்று வருகின்றனர். மேலும், சமர்த் மற்றும் கிரிபாலா ஆகியோர் அளித்த வாக்குமூலங்களுக்கு இடையே, பல முக்கிய அம்சங்களில் முரண்பாடுகள் இருப்பதை சிபிஐ கண்டறிந்துள்ளது.
கூடுதலாக, த்விஷாவின் கருக்கலைப்பு மற்றும் அவரது மனநலம் தொடர்பான அம்சங்களையும் சிபிஐ விசாரிக்கவுள்ளது. த்விஷா கருக்கலைப்பு செய்துகொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தியதாகக் கூறப்படும், ஒரு தனியார் மருத்துவமனையைச் சேர்ந்த பெண் மருத்துவருக்கு, விசாரணைக்காக ஆஜராகுமாறு சிபிஐ சம்மன் அனுப்பியுள்ளது.
த்விஷா வழக்கமாக ஆலோசனை பெற்று வந்த மனநல மருத்துவரும் விசாரணைக்காக வரவழைக்கப்பட்டுள்ளார். இந்த விசாரணைகளின் மூலம், ட்விஷாவின் கருக்கலைப்புக்கும், அவரது மனநிலைக்கும், அவரது குடும்பச் சூழலுக்கும் இடையே ஏதேனும் தொடர்பு இருந்ததா என்பதை உறுதிசெய்ய சிபிஐ நோக்கம் கொண்டுள்ளது.
வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட த்விஷா சர்மாவின் கணவர் மற்றும் மாமியார் ஆகியோருக்கான சிபிஐ காவல் விசாரணை இன்றுடன் நிறைவடைகிறது. இதையடுத்து அவர்கள் மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளனர். கடந்த மே 29-ஆம் தேதி, இவ்விருவரையும் ஐந்து நாட்கள் சிபிஐ காவலில் வைத்து விசாரிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
மேலும், கட்டாரா ஹில்ஸ் காவல் நிலையத்தைச் சேர்ந்த விசாரணை அதிகாரியான தினேஷ் சர்மாவிடம் சிபிஐ குழு விசாரணை நடத்தக்கூடும். சம்பவம் நிகழ்ந்து மூன்று நாட்களுக்குப் பிறகு கைப்பற்றப்பட்ட, கழுத்தை நெரிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கருதப்படும் 'பெல்ட்' (ligature belt) தொடர்பாக அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, போபால் எய்ம்ஸ் (AIIMS) மருத்துவமனையில் த்விஷாவின் முதற்கட்ட உடற்கூறு ஆய்வு (post-mortem) நடத்தப்பட்டபோது, இந்த பெல்ட் மருத்துவர்களிடம் ஒப்படைக்கப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.