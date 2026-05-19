/நரக வாழ்க்கையாக மாறிய நடிகையின் காதல் திருமணம்... கடைசி போன் காலின் திக் திக் நிமிடங்கள்!

Actress Murder: நொய்டாவைச் சேர்ந்த இளம்பெண்ணை வரதட்சனைக் கொடுமையால் கணவர் குடும்பத்தினர் தூக்கிலிடப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Twisha sharma death case : உத்திரப்பிரதேசம் மாநிலம் நொய்டாவைச் சேர்ந்த ட்விஷா ஷ்ர்மா என்பவர் கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு வழக்கறிஞர் ஒருவர் டேட்டிங் ஆப் மூலம் அறிமுகமாகியுள்ளார். இந்த அறிமுகம் நாளடைவில் காதலாக மாறி 5 மாதங்களுக்கு முன்பு ட்விஷாவும், போபாலைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞரான சமர்த் சிங்கும் திருமணம் செய்துக்கொண்டார்.
ஆரம்பத்தில் மகிழ்ச்சியாக சென்ற திருமண வாழ்க்கை ஒரு கட்டத்தில் கசக்கவே சமர்த் சிங் நாளடைவில் மனைவி மீது வெறுப்பைக் காட்டத் தொடங்கினார். இந்த வெறுப்பு இருவருக்கும் இடையே வாக்குவாதமாக மாறி பெரிய சண்டைக்கு வழிவகுத்தது. தனது கணவர் தன்னிடம் அடிக்கடி சண்டையிடுவது குறித்து தனது பெற்றோரிடம் தெரிவித்து வந்துள்ளார். அவர்களும் தனது மகளுக்கு அனுசரித்து போகும்படி அறிவுரை வழங்கியுள்ளனர்.
மேலும் தொடர்ந்து பெற்றோரிடம் திருமண வாழ்க்கை நரகமாகிவிட்டதாக பலமுறை குடும்பத்தினரிடம் கூறியிருந்த ட்விஷா தற்போது மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 12-ம் தேதி இரவு 10 மணியளவில் ட்விஷா தனது தாயை தொலைபேசியில் தொடர்புகொண்டு பேசியுள்ளார்.
கணவர் தன்னை மனரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் துன்புறுத்தி வருவதாகவும் அவர் கூறியதாக குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர். அவர் பேசிக்கொண்டிருந்த வேளையில், திடீரென அவரது கணவர் அறைக்குள் வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதன் பிறகு உடனடியாக செல்போன் அழைப்பை துண்டித்துள்ளார்.
தனது மகள் செல்போன் துண்டிக்கப்பட்டதால் அதிர்ச்சியடைந்த ட்விஷாவின் பெற்றோர் அவரது கணவர் சமர்த் சிங்கையும், மாமியார் கிரிபாலா சிங்கையும் பலமுறை தொடர்புகொள்ள முயன்றுள்ளனர். யாரும் அழைப்பை எடுக்காத நிலையில், சுமார் 10 நிமிடங்கள் கழித்து மாமியார் கிரிபாலா சிங் அழைப்பை ஏற்று, ட்விஷா மூச்சுவிடல என்று கூறியதாக குடும்பத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
உடனடியாக ட்விஷாவை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்ற நிலையில், அங்கு பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். 5 கிலோ மீட்டர் தூரத்தில் மருத்துவமனை இருந்ததாக கூறப்படும் நிலையில், வேண்டுமென்றே மருத்துவ உதவி வழங்க தாமதம் ஏற்படுத்தி தனது மகளை அவரது கணவர் வீட்டார் அநியாயமாக கொன்றுவிட்டதாக வேதனை தெரிவித்தனர்
ட்விஷாவின் மரணம் குறித்து பேசிய அவரது சகோதரரான இந்திய ராணுவ அதிகாரி மேஜர் ஹர்ஷித் ஷர்மா, “என் சகோதரை தொடர்ந்து குடும்ப வன்முறைக்கும், மன உளைச்சலுக்கும் ஆளாகி வந்ததாகவும், கர்ப்பமாக இருந்தபோது குழந்தையை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடாது என்று கணவர் மற்றும் மாமியார் கடுமையான அழுத்தம் கொடுத்ததாகவும் தெரிவித்தார்.
இது வரையில் அவரை உடல் ரீதியாக புண்படுத்தி வந்த கணவர் குடும்பத்தினர், மன ரீதியாக அவர் மீதான நடத்தை குறித்தும் விமர்சனம் செய்துள்ளார். கர்ப்பம் தரித்திருந்த ட்விஷா அவருக்கு முறையற்ற உறவில் குழந்தை உருவானதாக மேலும் அவர் மீது பகிர் குற்றச்சாட்டுக்களை கணவர் குடும்பத்தார் அடுக்கியுள்ளனர்.
அவரை மன ரீதியாக துன்புறுத்தியது போதாமல், மேலும் ட்விஷாவின் தந்தை திருமணத்திற்கு பரிசாக வழங்கிய 20 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான பங்குகள் மற்றும் முதலீடுகளை தனது பெயருக்கு மாற்றித் தருமாறு கணவர் வற்புறுத்தியுள்ளார். இந்த வேளையில் மர்மமான முறையில் இறந்த ட்விஷாவின் பிரேத பரிசோதனை அறிக்கை பல அதிர்ச்சி தகவல்களை வெளிப்படுத்தியுள்ளது.
ட்விஷா உயிருடன் இருக்கும்போதே கழுத்தில் கயிறு போட்டு இறுக்கி கொலை செய்யப்பட்டு தூக்கிலிடப்பட்டதாகவும், அவரது உடலில் பல இடங்களில் ரத்தக் காயங்கள் இருந்ததாகவும் பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கை தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும் சம்பவத்திற்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பே அவருக்கு கருக்கலைப்பு செய்யப்பட்டிருந்தது பெரிய அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
ட்விஷாவின் கணவர் வழக்கறிஞர் என்பதாலும், அவரது மாமியார் ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி என்பதாலும் ஆதாரங்கள் சிதைக்கப்படலாம் என அச்ச்சப்படும் குடும்பத்தினர் அவர்களது வீட்டை உடனடியாக சீல் வைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வரதட்சனை கொடுமை மற்றும் கொலை வழக்கு ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் சமர்த் சிங் மற்றும் கிரிபாலா சிங் மீது காவல்துறை முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இளம்பெண்ணை வரதட்சனைக் கொடுமைப்படுத்தி தூக்கிலிடப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாட்டையே உலுக்கியுள்ளது.