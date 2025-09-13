English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மலைப்பாம்பை சமைத்து சாப்பிட்ட 2 பேர்! அதன் பிறகு வந்த ஆபத்து..என்ன தெரியுமா?

Two Men Held For Python Cooking : கேரளாவில், இரண்டு பேர் மலைப்பாம்பை பிடித்து சமைத்து சாப்பிட்டுள்ளனர். இதனால் அவர்களுக்கு என்ன ஆனது தெரியுமா? இதோ முழு தகவல்!

Written by - Yuvashree | Last Updated : Sep 13, 2025, 01:26 PM IST
  • பாம்பை சமைத்து சாப்பிட்ட இருவர்
  • கேரளாவில் நடந்த சம்பவம்
  • என்ன நடந்தது, முழு விவரம்!

மலைப்பாம்பை சமைத்து சாப்பிட்ட 2 பேர்! அதன் பிறகு வந்த ஆபத்து..என்ன தெரியுமா?

Two Men Held For Python Cooking : தமிழ் சினிமாவில், பல படங்களில் சீனாவை சேர்ந்தவர்கள் “பாம்பை வேகவைத்து சாப்பிடுவார்கள், பூச்சை சமைத்து சாப்பிடுவார்கள்” என்பதையெல்லாம் வைத்து கேலி செய்வர். இது, உண்மையா இல்லையா என்பது அந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்களுக்கும், அங்கு சென்றவர்களுக்கும் மட்டுமே தெரியும். இருப்பினும், விஷம் கொண்ட பாம்பை சமைத்து சாப்பிட்டால் நம் உயிருக்கு ஆபத்து வந்து விடும் என்பது அனைத்து மனிதர்களுக்கும் இருக்கும் அடிப்படை அறிவாகும். இருப்பினும் ஒரு சிலர், அந்த விஷத்தை  முறிக்கவும் ஏதோ ஒரு வழியை கண்டுபிடித்து, கிடைப்பவை அனைத்தையும் சாப்பிட்டு வருகின்றனர். அப்படிப்பட்ட 2 ஜீவராசிகள் குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.

மலைப்பாம்பை பிடித்து சாப்பிட்ட இரண்டு பேர்:

கேரளாவின் குன்னூர் பகுதியில்தான் இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கிறது. இவர்களின் பெயர், ப்ரமோத் மற்றும் பினீஷ். இருவரும், பனப்புழா எனும் பகுதியை சேர்ந்தவர்கள்.

இவர்கள் இருவரும், கடந்த புதன்கிழமை அன்று, தங்களின் வீட்டிற்கு அருகே இருக்கும் ரப்பர் தாேட்டத்தில் இருந்த ஒரு மலைப்பாம்பை பிடித்து, அதை சமைத்து சாப்பிட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இவர்கள் பாம்பை பிடிப்பதையும், அதை எடுத்து செல்வதையும் அந்த பகுதியை சேர்ந்த ஒருவர் பார்த்திருக்கிறார். இவர்கள் செய்யும் வேலையை பார்த்து அதிர்ந்து போன அவர், உடனடியாக வனத்துறைக்கு பாம்பு அந்த 2 பேர் கையில் அகப்பட்டதை தெரிவித்திருக்கிறார். இதையறிந்த வனத்துறையினர் அவர்களை பிடிக்க வீட்டிற்கு சென்றிருக்கின்றனர்.

கைது!

பினோத்தும், பினீஷும் பாம்பை பிடித்து செல்வதை பார்த்தவர் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில், வனத்துறையினர் இவர்கள் வீட்டிற்கு சென்றிருக்கின்றனர். அங்கு, அவர்கள் வீட்டை சோதனையிட்டதில், பாம்பின் திரவங்கள், பாகங்கள் மற்றும் அதை வைத்து செய்த குழம்பு ஆகியவை கிடைத்துள்ளது. இதை பார்த்தவுடன், அந்த பகுதியின் வனத்துறை அதிகாரியான சுரேஷ்.பி இவர்களை கைது செய்திருக்கிறார். 

இவர்கள் மீது, வனவிலங்கு தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இவர்கள், விரைவில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இதை சாப்பிட்டால் என்னவாகும்?

இந்தியாவில்தான், பாம்புகளை பிடித்து சாப்பிட தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், ஒரு சில நாடுகளில் இதற்கு சட்டம் அனுமதிக்கிறது. அதன்படி, சாதாரணமாக ஒரு மலைப்பாம்பை பிடித்து சாப்பிடுவதால் உடலுக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாதாம். ஒரு சில நேரங்களில், இதற்குள் இருக்கும் ஒட்டுண்ணிகள் நம்மை நோய்வாய்ப்படுத்தலாம். அதிக அளவு பாதரச மாசுபாடு இருப்பதால், எவர்க்லேட்ஸில் இருந்து வரும் பர்மிய மலைப்பாம்புகளை உட்கொள்வதைத் தவிர்க்குமாறு புளோரிடா சுகாதாரத் துறை அறிவுறுத்துகிறது.

மேலும் படிக்க | கலவரம் நடந்து 862 நாட்களுக்குப் பின் பிரதமர் மோடி நாளை மணிப்பூர் பயணம்

மேலும் படிக்க | ஒரே இரவில் நடந்த சோகம்! AC வெடித்து, 4 பேர் உயிரிழப்பு! நடந்தது எப்படி?

