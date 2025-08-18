English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

மும்பையை மூழ்கடித்த கனமழை.. இருவர் பலி?

Mumbai Rains: மும்பையில் கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வரும் நிலையில், தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 18, 2025, 06:57 PM IST
  • மும்பையில் தொடர் கனமழை
  • இருவர் பலி என தகவல்

Trending Photos

கூலி படத்திற்கு முன்பு உபேந்திரா நடித்த தமிழ் படம் எது தெரியுமா?
camera icon6
Uppendra
கூலி படத்திற்கு முன்பு உபேந்திரா நடித்த தமிழ் படம் எது தெரியுமா?
செப்டம்பரில் டூர் போக இப்போவே பிளான் போடுங்க... பெஸ்ட் 8 தென்னிந்திய இடங்கள்!
camera icon9
Tourist Places
செப்டம்பரில் டூர் போக இப்போவே பிளான் போடுங்க... பெஸ்ட் 8 தென்னிந்திய இடங்கள்!
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon6
Powercut
நாளை திங்கட்கிழமை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினி ‘இந்த’ படத்திலிருந்து விக் வைக்க ஆரம்பித்தார்! எந்த படம் தெரியுமா?
மும்பையை மூழ்கடித்த கனமழை.. இருவர் பலி?

Mumbai Rains News: மகாராஷ்டிரா மாநிலம் மும்பை பெருநகரில் தொடர்ந்து 3வது நாளாக கனமழை கொட்டித்தீர்த்து வருகிறது. இதன் காரணமாக அந்தேரிம் காட்கோபர், நவி மும்பை மற்றும் தெற்கு மும்பை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ள நிலையில், போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சாலைகள் பல வெள்ளத்தால் மூழ்கி உள்ளன. 

மும்பை பெருநகரில் பெரும்பாலான மக்கள் உள்ளூர் ரயில்களை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். தற்போது கனமழை வெளுத்துவாங்கி வரும் நிலையில், உள்ளூர் ரயில்கள் சுமார் 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரை தாமதமாக இயக்கப்படுவதாக கூறப்படுகிறது. அம்மாநிலத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு கனமழை தொடரும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

குறிப்பாக மும்பை, தானே, ராய்காட் போன்ற மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று கனமழை கொட்டித்தீர்த்த நிலையில், நாளையும் கனமழை தொடரும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. இந்த நிலையில், கனமழை காரணமாக இதுவரை இரண்டு பேர் பலியானதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

இதற்கிடையில் கனமழை பெய்து வரும் இடங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர் கனமழை காரனமாக நகர் முழுவதும் தண்ணீர் தேங்கி உள்ளதால், அத்தியாவசிய தேவைகள் தவிர, மக்கள் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மட்டுமே வெளியே வரவேண்டும் என்றும் தேவைகள் இன்றி வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும்  பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக நிர்வாக ஆலோசனைகளுக்கு ஒத்துழைக்குமாறும் கேட்டு கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். 

மேலும் படிக்க: ஒடிசாவில் இத்தனை மெட்ரிக் டன் தங்கம் புதைந்து இருக்கா... இது ஏன் ரொம்ப முக்கியம்?

மேலும் படிக்க: துணை ஜனாதிபதி தேர்தல்: இந்தியா கூட்டணியின் வேட்பாளரும் தமிழரா... திமுக போட்ட பக்கா பிளான்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

 

About the Author
Mumbai Rainsheavy rain in mumbaimumbai weather updatemumbai death count in rain

Trending News