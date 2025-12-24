இனி தான் சம்பவம்.. 20 ஆண்டு பகையை மறந்து கைக்கோர்த்த தாக்கரே சகோதரர்கள்!

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Alliance: சிவாஜி பூங்காவில் பால்தாக்கரேவுக்கு அஞ்சலி செலுத்துவதற்காக உத்தவ் மற்றும் ராஜ் தாக்கரே இருவரும் ஒன்று கூடிய சிறிது நேரத்திலேயே, சிவசேனா (உத்தவ் பால்தாக்கரே) மற்றும் மகாராஷ்டிரா நவநிர்மாண் சேனா (எம்என்எஸ்) ஆகிய கட்சிகள் வரவிருக்கும் பிஎம்சி மற்றும் பிற உள்ளாட்சித் தேர்தல்களுக்கான கூட்டணியை ( Thackeray Alliance) அறிவித்தன. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
மும்பை மாநகராட்சித் தேர்தலுக்காக தாக்கரே சகோதரர்கள் இறுதியாக ஒன்றிணைய முடிவு செய்துள்ளனர். பி.எம்.சி தேர்தலுக்கான தொகுதிப் பங்கீடு சிவசேனா (உத்தவ் பாலாசாகேப் தாக்கரே) மற்றும் மகாராஷ்டிரா நவநிர்மாண் சேனா இடையே இறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர் கூட்டணி அறிவிப்பு வெளியிடப்படுகிறது. ஏற்கனவே சிவசேனா (உத்தவ் பால்தாக்கரே - Shiv Sena UBT) கட்சி எம்.பி. சஞ்சய் ராவத் இது குறித்து 'எக்ஸ்' மூலம் சூசகமாகத் தெரிவித்திருந்தார்.
உத்தவ் தாக்கரே இன்று (புதன்கிழமை) காலை 11 மணியளவில் தனது 'மாதோஸ்ரீ' இல்லத்திலிருந்து புறப்பட்டார். அவருடன் அவரது மகனும் எம்.எல்.ஏ.வுமான ஆதித்யா தாக்கரே மற்றும் மனைவி ரஷ்மி ஆகியோர் சென்றனர். அவர்கள் மூவரும் முதலில் ராஜ் தாக்கரேவின் 'சிவ்தீர்த்' இல்லத்திற்குச் சென்றனர். அங்கிருந்து, ராஷ்மி தாக்கரே, ஷர்மிளா தாக்கரே, ஆதித்யா தாக்கரே மற்றும் அமித் தாக்கரே மற்றும் தாக்கரே சகோதரர்கள் சிவாஜி பூங்காவில் உள்ள சிவசேனா தலைவர் பாலசாகேப் தாக்கரேவின் நினைவு இடத்திற்குச் சென்றனர். இந்த நிகழ்வில் ஆதேஷ் பந்தேகர், அனில் பராப், கிஷோரி பெட்னேகர் போன்ற தலைவர்களும் கலந்து கொண்டனர். பாலாசாகேப்பை வாழ்த்திய பிறகு, இருவரும் வோர்லிக்குப் புறப்பட்டனர்.
ராஜ் தாக்கரே இதுவரை எந்தக் கட்சியுடனும் அதிகாரப்பூர்வமாக கூட்டணி வைத்ததில்லை. ஆனால் வெளியில் இருந்து ஆதரித்து வந்தது. எனவே கிட்டத்தட்ட இரண்டு தசாப்தங்களில் எம்என்எஸ் அரசியல் வரலாற்றில் இதுவே முதல் முறையாக கூட்டணி வைத்த்ஹுள்ளது. பல வருட பிரிவினைக்குப் பிறகு தாக்கரே குடும்பம் ஒன்று சேர்ந்தது, இரு கட்சிகளும் கூட்டணியை அறிவித்தன.
எம்என்எஸ் தலைவர் ராஜ் தாக்கரேவுடன் இணைந்து நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய உத்தவ் தாக்கரே, கூட்டணியின் நீடித்த தன்மையை வலியுறுத்தி, "நாங்கள் ஒன்றாக இருப்பதற்காகவே ஒன்று சேர்ந்துள்ளோம்" என்று அறிவித்தார். இந்த கூட்டணி மற்றவர்களுக்கும் திறந்தே உள்ளது என்று குறிப்பிட்ட அவர், பாஜக-வில் நடக்கும் நிகழ்வுகளால் அதிருப்தி அடைந்தவர்கள் சிவசேனா (யுபிடி) மற்றும் எம்என்எஸ் கூட்டணியில் சேரலாம் என்றும் தெரிவித்தார்.
இந்த நிகழ்வு இரண்டு சகோதரர்களுக்கு இடையேயான பல ஆண்டுகால நிலவி வந்த அரசியல் அதிகாரப்பிரிவுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளதை குறிக்கிறது. இதன்மூலம் இரு கட்சிகளின் தொண்டர்களுக்கும் இனி ஒன்றாக இணைந்து பயணிப்பார்கள். இதன்மூலம் பஞ்சாயத்துத் தேர்தலில் ஏற்பட்ட பின்னடைவுக்குப் பிறகு, பிஎம்சி தேர்தல்கள் தங்கள் கட்சிகளுக்கு மிகவும் சாதகமான முடிவுகளைத் தரும் என்று தொண்டர்கள் நம்புகிறார்கள்.
#WATCH | Mumbai | Thackeray brothers come together for a family photograph after they announce an alliance of their parties for the upcoming Municipal Corporation Elections. pic.twitter.com/CD4CzI9wIx
சிவசேனா (யுபிடி) தலைவர் ஆனந்த் துபே கூறுகையில், “இன்று ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நாள். இதில் இரண்டு தாக்கரே சகோதரர்களும் (உத்தவ் தாக்கரே மற்றும் ராஜ் தாக்கரே) மும்பையைக் காப்பாற்றுவதற்காக ஒரே மேடையில் ஒன்று சேர்ந்துள்ளனர்... மக்கள் மும்பையை கொள்ளையடிக்கவும், அதைத் தங்களுக்கு அடமானம் வைக்கவும் விரும்புவதற்கு எதிராக, நாங்கள் ஒரு மக்கள் இயக்கத்தைத் தொடங்க விரும்புகிறோம். மும்பை மக்கள் இரண்டு தாக்கரே சகோதரர்களும் ஒன்று சேர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள்... வரும் காலங்களில், மும்பையுடன் சேர்த்து, மற்ற 28 மாநகராட்சிகளிலும் சிவசேனா மற்றும் எம்என்எஸ்-இன் ஒரு வலிமையான அரசாங்கத்தின் எதிரொலி கேட்கும் என்பதில் நாங்கள் முழு நம்பிக்கை கொண்டுள்ளோம்...” என்றார்.
