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இனி 4 LPG சிலிண்டர்தான் கிடைக்கும்: மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை, உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளுக்கு அதிரச்சி

LPG Ujjwala Scheme: பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா, பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு வைப்புத்தொகை இல்லாத எல்பிஜி (LPG) இணைப்புகளை வழங்குவதற்காக மே 2016-ல் தொடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ், மானிய ஒதுக்கீடு குறைக்கப்படுவது இதுவே இரண்டாவது முறையாகும். 

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 09, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:49 AM IST
இனி 4 LPG சிலிண்டர்தான் கிடைக்கும்: மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை, உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளுக்கு அதிரச்சி
Image Credit: Ujjawala Scheme (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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