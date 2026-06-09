/இனி 4 LPG சிலிண்டர்தான் கிடைக்கும்: மத்திய அரசு அதிரடி நடவடிக்கை, உஜ்வாலா திட்ட பயனாளிகளுக்கு அதிரச்சி

LPG Cylinder News: எல்பிஜி சிலிண்டர்கள் தொடர்பான முக்கியமான செய்தி ஒன்றை மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ளது. சமீபத்திய சமையல் எரிவாயு (LPG) விலை உயர்வைத் தொடர்ந்து நுகர்வோருக்கு மற்றொரு பின்னடைவாக, 'பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா' (PMUY) திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் மானிய முறையில் மத்திய அரசு மாற்றம் செய்துள்ளது. இதன்படி, ஒரு சிலிண்டருக்கு வழங்கப்படும் ரூ. 300 மானியம், இனி ஒரு ஆண்டில் முதல் நான்கு முறை சிலிண்டர் நிரப்புவதற்கு மட்டுமே வழங்கப்படும் என்று வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் மூலம், ஒரு பயனாளிக்கு வழங்கப்படும் ஆண்டு நிதியுதவி அதிகபட்சமாக ரூ. 1,200 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா, பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பெண்களுக்கு வைப்புத்தொகை இல்லாத எல்பிஜி (LPG) இணைப்புகளை வழங்குவதற்காக மே 2016-ல் தொடங்கப்பட்டது. இத்திட்டத்தின் கீழ், மானிய ஒதுக்கீடு குறைக்கப்படுவது இதுவே இரண்டாவது முறையாகும். ஆரம்பத்தில், பயனாளிகள் ஆண்டுக்கு 12 சிலிண்டர்களுக்கு மானியம் பெறத் தகுதி பெற்றிருந்தனர். கடந்த ஆண்டு இந்த ஒதுக்கீடு ஒன்பது சிலிண்டர்களாகக் குறைக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது மேலும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
திங்களன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் இம்முடிவை அறிவித்த பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலாளர் பிரவீன் மால் கனூஜா, திருத்தப்பட்ட ஒதுக்கீடானது உஜ்வாலா திட்டப் பயனாளிக் குடும்பங்களின் சராசரி ஆண்டு எல்பிஜி நுகர்வு அளவை ஒட்டியே அமைந்துள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.
எல்பிஜி விலைகள் அதிகரித்து வரும் சூழலில், மானிய விலையிலான சிலிண்டர் ஒதுக்கீட்டில் இந்த சமீபத்திய குறைப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. கடந்த மூன்று மாதங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட இரண்டு விலை மாற்றங்களின் மூலம், டெல்லியில் 14.2 கிலோ வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டரின் சில்லறை விலை மொத்தம் ரூ. 89 வரை அதிகரித்துள்ளது.
முக்கிய நகரங்களில் ஜூன் 9 அன்று 14.2 கிலோ எல்பிஜி (LPG) சிலிண்டர் விலைகள் இதோ:
|நகரம்
|விலை (₹/சிலிண்டர்)
|சென்னை
|957.50
|டெல்லி
|942
|பெங்களூரு
|944.50
|ஹைதராபாத்
|994
|மும்பை
|941.50
|கொல்கத்தா
|968
ஜூன் 7 அன்று அறிவிக்கப்பட்ட சமீபத்திய விலை உயர்வால், ஒரு சிலிண்டரின் சில்லறை விலை ரூ. 942-ஆக உயர்ந்தது. ரூ. 300 மானியத்தைக் கழித்த பிறகு, PMUY பயனாளிகள் தற்போது ஒரு சிலிண்டரை நிரப்ப ரூ. 642-ஐச் செலுத்துகின்றனர். உஜ்வாலா திட்டப் பயனாளிகளின் உண்மையான எரிவாயு பயன்பாட்டு முறைகளை, திருத்தப்பட்ட ஒதுக்கீடு பெரும்பாலும் பிரதிபலிக்கிறது என்று கானூஜா கூறினார். ஒரு சிலிண்டருக்கு சுமார் ரூ. 1,600 என்ற அரசின் மதிப்பிடப்பட்ட விநியோகச் செலவுடன் ஒப்பிடுகையில், பயனாளிகள் ஒரு சிலிண்டருக்கு ஏறக்குறைய ரூ. 1,000 மதிப்பிலான மானிய உதவியைப் பெறுகிறார்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
ஒரு சிலிண்டருக்கு ரூ. 29 என்ற சமீபத்திய சமையல் எரிவாயு (LPG) விலை உயர்வை நியாயப்படுத்திய அமைச்சர் கானூஜா, இந்த உயர்வு ஒரு நாளைக்கு சுமார் ரூ. 1-க்குச் சமம் என்று கூறினார். ஐந்து பேர் கொண்ட குடும்பத்தைப் பொறுத்தவரை, இந்த கூடுதல் சுமை ஒரு நபருக்கு ஒரு நாளைக்கு சுமார் 20 பைசா மட்டுமே என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
சர்வதேச அளவில் சமையல் எரிவாயு விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்த போதிலும், இந்தியக் குடும்பங்கள் உலகிலேயே மிகக் குறைந்த விலையிலேயே எரிவாயுவைப் பெற்று வருகின்றன என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார். பிப்ரவரி மாத இறுதியில் மேற்கு ஆசியாவில் போர் தொடங்கிய பிறகு விநியோகச் செலவுகள் அதிகரித்துள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
இந்தியாவின் சமையல் எரிவாயு இறக்குமதி விலைகள், அந்த எரிபொருளுக்கான உலகளாவிய அளவுகோலான 'சவுதி ஒப்பந்த விலை'யுடன் (Saudi Contract Price - CP) இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஹார்முஸ் நீரிணை (Strait of Hormuz) தொடர்பான இடையூறுகளால் வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து விநியோகம் குறைந்ததால், பிப்ரவரி முதல் இந்த அளவுகோல் விலை சுமார் 46 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக அமைச்சர் கானூஜா தெரிவித்தார்.
நுகர்வோருக்கு வழங்கப்படும் நிதி உதவியின் அளவைச் சுட்டிக்காட்டும் வகையில், 2022 முதல் சமையல் எரிவாயு மானியங்களுக்காக அரசு சுமார் ரூ. 52,000 கோடியைச் செலவிட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் கூறினார்.
சமீபத்திய விலை மாற்றங்கள் இருந்தபோதிலும், எண்ணெய் சந்தைப்படுத்தல் நிறுவனங்கள் உள்நாட்டு சமையல் எரிவாயு விற்பனையில் தொடர்ந்து இழப்பைச் சந்தித்து வருகின்றன. அந்த அதிகாரியின் கூற்றுப்படி, விற்கப்படும் ஒவ்வொரு 14.2 கிலோ சிலிண்டருக்கும் நிறுவனங்கள் சுமார் ரூ. 700 இழப்பைச் சந்திக்கின்றன.
போக்குவரத்துக்கான எரிபொருட்களிலும் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் செலவுக்கேற்ற வருவாயைப் பெற முடியாமல் (under-recovery) இழப்பைச் சந்தித்து வருவதாக அவர் மேலும் தெரிவித்தார். பெட்ரோல் விற்பனையில் லிட்டருக்கு சுமார் ரூ. 6 இழப்பு ஏற்படுகிறது. அதே சமயம் டீசல் விற்பனையில் லிட்டருக்கு சுமார் ரூ. 30 இழப்பு ஏற்படுகிறது.
சமீபத்திய எரிபொருள் விலை மாற்றங்களுக்குப் பின்னணியில் உள்ள நிதி நெருக்கடிகளைக் குறிப்பிடுகையில், "மொத்தத்தில், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் ரூ. 600-700 கோடி இழப்பைச் சந்திக்கின்றன" என்று அவர் கூறினார்.
சமையல் எரிவாயுவைத் தவிர, கடந்த மாதம் மேற்கொள்ளப்பட்ட நான்கு விலை மாற்றங்கள் மூலம் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலைகளை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் லிட்டருக்கு தலா சுமார் ரூ. 7.50 வரை உயர்த்தின. அழுத்தப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு (CNG) விலையும் கிலோவுக்கு ரூ. 6 உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.