16 வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்கள் இன்ஸ்டாகிராம் பயன்படுத்த தடை - முதல்வர் அதிரடி!

இந்தியாவில் கொரோனா காலகட்டத்திற்கு பிறகு சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்தும் மக்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக சிறுவர்கள் பலரும் சமூக வலைதளங்களை ஆக்கிரமித்து வருகின்றனர். தினசரி சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்துவது அவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதிக்கும் என்று பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வந்தது. இந்நிலையில் இந்தியாவில் முதல் முறையாக 16 வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுவர்கள், மாணவ, மாணவிகள் சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை கர்நாடக மாநில அரசு கொண்டு வந்துள்ளது. 2026 - 27ஆம் ஆண்டிற்கான மாநில பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த முதல்வர் சித்தராமையா இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். சமீப காலமாக பள்ளி சிறுவர்கள் மத்தியில் ஸ்மார்ட்போன் பயன்பாடு அதிகரித்து வரும் நிலையில், இதனை கட்டுப்படுத்த இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் போன்ற செயலிகளை 10 முதல் 15 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் தினசரி அதிக நேரம் பயன்படுத்துவதாக வெளியான அதிர்ச்சிகரமான தகவல்களை அடுத்து இந்த முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும் படிக்க - Khamenei Death | ஈரான் உச்ச தலைவர் அலி கமேனி கொலை: இந்திய வெளியுறவுச் செயலாளர் நேரில் இரங்கல்!
மாணவர்கள் பாதிப்பு
இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் போன்ற செயலிகளை தொடர்ந்து அதிகம் பயன்படுத்துவதால் மாணவர்களின் கல்வி பாதிக்கப்படுவது மட்டுமில்லாமல், திறன் குறைவது, தூக்கமின்மை, மன அழுத்தம், சைபர் குற்றங்களும் அதிகரிக்கும் என்றும், இதனால் உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகளும் ஏற்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது. பல்வேறு கல்வியாளர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களுடன் விரிவான ஆலோசனைகள் நடத்திய பின்பு குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில் கர்நாடக முதல்வர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது.
இது குறித்து பேசிய கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையா, "அல்காரிதம்களிடம் நமது குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை நாம் அடகு வைக்க முடியாது. சிறுவர்கள் நிஜ உலகத்தோடு தொடர்பை ஏற்படுத்திக்கொள்ள வேண்டிய நேரமிது. செல்போன் பயன்பாட்டால் ஏற்படும் பாதகமான விளைவுகளைத் தடுக்கவே இந்த தடை விதிக்கப்படுகிறது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Karnataka Government BANS SOCIAL MEDIA for children below the age of 16 years
CM Siddaramaiah made this announcement in his Budget Speech@CMofKarnataka @siddaramaiah #KarnatakaBudget2026 pic.twitter.com/sWxi2a2EPK
— Bar and Bench (@barandbench) March 6, 2026
நடைமுறையில் சாத்தியமா?
கர்நாடக அரசு இந்த அறிவிப்பை, வெறும் அறிவிப்போடு நிறுத்தாமல் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையுடன் இணைந்து கடுமையாக அமல்படுத்த உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சமூக வலைதள நிறுவனங்கள் கட்டாயமாக ஆதார் போன்ற ஆவணங்களின் மூலம் வயதை கண்டறிந்து 16 வயதிற்கு உட்பட்ட சமூக ஊடக கணக்குகளை முடிக்க வேண்டும் என்றும், அரசின் அனுமதியை மீறி 16 வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு சமூக வலைதளங்களை இயக்க அனுமதி தரும் நிறுவனங்களின் மீது அபராதம் விதிக்கவும் திட்டங்கள் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நல துறையின் கீழ் இந்த திட்டத்தை விரிவாக கண்காணிக்க சிறப்பு படை ஒன்றையும் உருவாக்க திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்காக பட்ஜெட்டில் நிதியும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் வேறு ஏதேனும் செயலிகள் மூலம் சிறுவர்கள் சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துகிறார்களா என்பதையும் தொடர்ந்து கண்காணிக்க உள்ளனர். பள்ளிகளிலும் மாணவர்களுக்கு இது தொடர்பாக அறிவுரை வழங்குவதற்காக சிறப்பு வகுப்புகளும் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
மொபைலை விடு, புத்தகத்தை பிடி
சமூக வலைதளங்களுக்கு தடை விதிப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், மாணவர்களை நல்வழிப்படுத்தும் விதமாக கர்நாடக அரசு விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தையும் கையில் எடுத்துள்ளது. "மொபைல் பிடி புஸ்தக ஹிடி" என்ற திட்டத்தின் மூலம் மாணவர்களை நூலகங்களை நோக்கி ஈர்க்கவும், விளையாட்டு மற்றும் வெளிப்புற செயல்பாடுகளில் ஈடுபட ஊக்குவிக்கவும் அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவை தொடர்ந்து கர்நாடகா!
சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலிய நாட்டு அரசு, 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்கள் சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்த தடை விதித்து உலக நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்தது. அதே பாணியில், தற்போது இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலமாக கர்நாடகா இந்த டிஜிட்டல் கொள்கையை அமல்படுத்தி சாதனை படைத்துள்ளது. கர்நாடக அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு கல்வியாளர்கள், மனநல மருத்துவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.
மேலும் படிக்க - 'தப்பு பண்ணிட்டியே சிங்காரம்' உச்சக்கட்ட வெறியில் ஈரான்... அமெரிக்காவுக்கு பெரிய வார்னிங்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ