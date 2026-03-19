இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்பின்மை அதிகரிப்பு! அல்லல்படும் பட்டதாரிகள்..என்ன விவரம்?

Unemployment In India : நம் ஊரை பொறுத்தவரை ஒரு காலத்தில், இன்ஜினியரிங் மற்றும் டாக்டர் படிப்பதுதான் பலரது கனவாக இருந்தது. அப்படி படிப்பதைத்தான் கௌரவமாக பல மேல்தட்டு சமுதாயம் இப்போதும் கருதி வருகின்றன. ஆனால், இப்போது காலம் மாறி விட்டது. இன்ஜினியரிங்கை நோக்கி பலர் ஓடுவதால் அந்த துறையில் வேலை வாய்பின்மை அதிகரித்ததாக, அந்த பட்டப்படிப்பை முடித்த வேலை தேடும் இளைஞர்களே கூறுகின்றனர். இதன் தாக்கமாக, ‘வேலையில்லா பட்டதாரி’ என்கிற படம் கூட வெளியானது. இப்போது அதுவே ரியல் லைஃபிலும் நடக்க காத்துக்கொண்டிருக்கிறது.
வேலை வாய்ப்பின்மை:
இந்தியாவின் வேலைவாய்ப்பு நிலை குறித்து, பெங்களூரை சேர்ந்த அசிம் பிரேம்ஜி பல்கலக்கழகம் நடத்திய ஆய்வு முடிவில் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இதில் கூறியுள்ளதன் படி, இந்தியாவில் 20 முதல் 29 வயதுகுட்பட்டவர்களில் இருக்கும் 6.3 கோடி பட்டதாரிகளில், சுமார் 1.1 கோடி பேர் வேலையில்லாமல் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, 15 முதல் 25 வயது வரையில் இருக்கும் இளம் பட்டதாரிகள் மத்தியில், வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் 40 சதவீதமாக இந்த வேலைவாய்பின்மை இருக்கிறது. இதையடுத்து, 25 முதல் 29 வயது பிரிவினரிடையே, இது 20 சதவீதமாக இருக்கிறது.
இந்தியாவில், உயர்கல்வி படிப்பவர்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் பெருகிக்கொண்டே வருகிறது. ஆனால், அதற்கு தேவையான அளவிற்கு புது வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படவில்லை என்பது இந்த நிலைக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது.
2004-2005 முதல், 2023 வரையிலான காலத்தில், வருடந்தோறும் சராசரியாக 50 லட்சம் இளைஞர்கள் பட்டதாரிகளாக உருவாகியிருக்கின்றனர். இதில், வெறும் 28 லட்சம் பேருக்கு மட்டுமே வேலை கிடைத்ததாக இந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இடை நிற்றல்:
பலர், குடும்ப சூழல் காரணமாக படிப்பை பாதியிலேயே நிற்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர். 2017ஆம் ஆண்டில் 58 சதவீதமாக இருந்த இந்த நிலை, 2023ல் 72 சதவிதமாக உயர்ந்திருக்கிறது. தங்களது குடும்ப வருமானத்தை பெருக்குவதற்காக, இளைஞர்கள் உயர்கல்வி பயில்வதை தவிர்த்துவிட்டு, குறைவான ஊதியத்தில் தாங்கள் படித்ததற்கு சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு வேலையில் சேரும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றனர்.
ஊதியம்:
கல்க்வி கற்காதவர்களி விட, பட்டதாரிகளின் ஆரம்ப கால ஊதியமானது இரண்டு மடங்கு அதிகமாகவே இருக்கிறது. இருப்பினும், சில காலமாகத்தான் இளம் பட்டதாரிகளுக்கான ஊதிய உயர்வு வளர்ச்சியின் வேகம், குறைந்திருக்கிறது. அதே சமயத்தில், வேலை செய்யும் இடத்தில் ஆண் - பெண் பாகுபாடு (ஊதிய வகையில்) கணிசமாக குறைந்து வருவதாக தெரிகிறது. இது, நல்ல மாற்றமாக கருதப்படுகிறது.
முன்னேறிய இந்தியா..இப்போது?
நம் நாடு, சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு சமூக-பொருளாதார தடைகளைதாண்டி, கல்வி கற்பவர்களின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவதில் இந்தியா முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறது. இருப்பினும், கல்வி நிலையத்திலிருந்து பணியிடத்துக்கு மாறும் நடைமுறை என்பது சவாலாகவே உள்ளது. திறமை வாய்ந்த இளைஞர்களுக்கு, நிலையான மாற்றம் மற்றும் சிறந்த ஊதியத்துடன் கூடிய வேலை வாய்ப்புகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதே, அரசின் முதற்கடமையாக இருக்க வேண்டும் என்பது இளம் பட்டதாரிகளின் முக்கிய கோரிக்கையாக இருக்கிறது.
தொழிலாளர் படை பங்கேற்பு விகிதம்
தொழிலாளர் படையில், உள்ள மக்கள் தொகையின் சதவீதம், 55.9 சதவீதம் என்கிற அளவில் நிலையாக இருக்கிறது. கிராமப்புர LFPR 58.7% என்கிற அளவில் இருக்கிறது. அதே சமயத்தில், நகர்ப்புர சதவீதம் 50.3 சதவீதத்தில் இருந்து சற்றேஎ உயர்ந்து 50.4 சதவீதத்தை எட்டியிருக்கிறது. பெண்களை பொறுத்தவரை இந்த சதவீதம் ஜனவரியில் இருந்து 35.1 சதவீதத்தில் இருந்து 35.3 சதவீதத்தை அடைந்துள்ளது.
அகில இந்திய அளவிலான இந்த மாதாந்திர மதிப்பீடுகள், சுமார் 3.74 லட்சம் நபர்களிடம் நடத்தப்பட்ட கணக்கெடுப்பின் மூலம் கிடைக்கப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் இது அமைந்துள்ளன. இக்கணக்கெடுப்பில் கிராமப்புறங்களைச் சேர்ந்த 2.13 லட்சம் நபர்களும், நகர்ப்புறங்களைச் சேர்ந்த 1.61 லட்சம் நபர்களும் ஈடுபட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதிகம் கேட்கப்படும் கேள்விகள்:
கேள்வி : இந்தியாவில் பட்டதாரிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பின்மை ஏன் அதிகரிக்கிறது?
பதில்: பட்டதாரிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்தாலும், அதற்கேற்ற வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகாதது முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக இன்ஜினியரிங் போன்ற துறைகளில் அதிக போட்டி இருப்பதால் வேலை கிடைப்பது கடினமாகிறது.
கேள்வி : இளம் பட்டதாரிகளில் வேலைவாய்ப்பின்மை விகிதம் எவ்வளவு?
பதில்: 15–25 வயதுக்குள் உள்ளவர்களில் சுமார் 40% பேர் வேலை இல்லாமல் உள்ளனர். 25–29 வயது பிரிவில் சுமார் 20% ஆக உள்ளது.
கேள்வி : பட்டதாரிகள் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய சவால்கள் என்ன?
பதில்: குறைந்த ஊதியம், படிப்புடன் தொடர்பில்லாத வேலைகள் செய்வது, குடும்ப காரணங்களால் படிப்பை நிறுத்துவது போன்றவை முக்கிய சவால்களாக உள்ளன.
மேலும் படிக்க | PAN கார்டு வச்சிருக்கீங்களா? ஏப்ரல் 1 முதல் 5 மெகா மாற்றங்கள்!
மேலும் படிக்க | தேசத்துரோக வழக்கு... திடீர் வாபஸ்! மஹ்மூதாபாத் & சோனம் வாங்சுக் விவகாரத்தில் நடப்பது என்ன?
