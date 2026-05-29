/யூனியன் பேங்க் தேர்வு தேதி வந்தாச்சு - ஹால் டிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணீட்டிங்களா? உடனடியா இதை பாருங்க...

Union Bank Exam Date Announcement News: பொதுத் துறை வங்கிகளில் ஒன்றான யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கி அப்ரண்டிஸ் பயிற்சி பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பை தங்களது அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அந்த பணிகளுக்கான தேர்வு தேதி வெளியாகி உள்ளது.
Union Bank Exam Date Announcement News: யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்ரண்டிஸ் பணிக்கு விண்ணப்பித்த விண்ணப்பத்தாரர்களுக்கான ஆன்லைன் எழுத்துத் தேர்வு வரும் ஜூன் 7, 2026 அன்று நடத்தப்படும் என்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இதன் மூலம் இந்தியா முழுவதும் உள்ள யூனியன் வங்கியின் பல்வேறு கிளைகள் மற்றும் அலுவலகங்களில் காலியாக உள்ள மொத்தம் 1,865 அப்ரண்டிஸ் பணியிடங்களை நிரப்ப வங்கி நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளது.
யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்ரண்டிஸ் ஆட்சேர்ப்புக்கு விண்ணப்பித்த விண்ணப்பதாரர்களுக்கான தேர்வு தேதி குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இதற்கான அறிவிப்புகள் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வெளியாகி விண்ணப்பங்கள் ஏப்ரல் 29-ம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி மே, 19-ம் தேதியுடன் முடிவடைந்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஏற்கனவே பொதுத்துறை வங்கி அறிவிக்கப்பட்டிருந்த அறிவிப்பு படி ஜூன் 7-ம் தேதி தேர்வு நடைபெறும் என தெரிவித்திருந்தது. அதன்படி திட்டமிட்ட அதே ஜூன் மாதம் 7-ம் (ஞாயிற்றுக்கிழமை) தேதி தேர்வு நடத்தப்படும் என்று அறிவிப்பு வெளியாகி அதற்கான தேர்வு நுழைவு சீட்டுகள் (admit card) விண்ணப்பதாரர்களின் மெயிலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
தேர்வர்கள் தங்களது நுழைவுச் சீட்டை தேர்வு நடைபெறும் நாளுக்கு 7 நாட்கள் முதல் 10 நாட்களுக்குள் கிடைக்கும் எனவும், விண்ணப்பத்தாரர்கள் தங்களுக்கான பயனர் ஐடியை பயன்படுத்தி அதிகாரப்பூர்வ இணையத்தளத்தில் உள்நுழைந்து நுழைவுச் சீட்டை பதிவிறக்கம் செய்துக் கொள்ளலாம்.
யூனியன் வங்கி அப்ரண்டிஸ் ஹால் டிக்கெட்-ல் விண்ணப்பத்தாரர் பெயர், பதிவு எண், புகைப்படம், கையொப்பம், அஞ்சல் முகவரி, தேர்வு தேதி, தேர்வு இடம், தேர்வு மைய முகவரி, தேர்வுக்கான அட்டவணை மற்றும் தேர்வுக்கான வழிமுறைகள் ஆகிய முக்கிய விவரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கும். குறிப்பாக தேர்வு செல்லும் முன்பு தேர்வர்கள் அனைவரும் தங்களது ஹால் டிக்கெட்டில் உள்ள தங்களது விவரங்கள் அனைத்தும் சரியாக உள்ளதா என்பதை பார்த்துவிட்டு செல்லவும்.
யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்ரண்டிஸ் ஆட்சேர்ப்பு தேர்வு செயல்முறையில் ஆன்லைன் தேர்வு மற்றும் உள்ளூர் மொழியின் திறன் தேர்வு நடைபெறும். விண்ணப்பதாரர்கள் ஆன்லைன் பரீட்சைக்கு தகுதியுடையவர்கள் ஆன பிறகு, உள்ளூர் மொழி புலமைத் தேர்வு தொடர்பான அடுத்த கட்ட வழிமுறைகள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் அறிவிக்கப்படலாம்.
1.யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அப்ரண்டிஸ் தேர்வு 2026-க்கான தேதி என்ன?
கணினி வழித் தேர்வு 7, ஜூன் 2026-ல் நடத்தப்படும்.
2.அப்ரண்டிஸ் ஆட்சேர்ப்புக்கான காலிப்பணியிடங்கள் எத்தனை?
1865 காலிப்பணியிடங்கள்
3.தேர்வு எவ்வாறு நடைபெறும்?
இணையவழியில் தேர்வு நடைபெறும்.
4.தேர்வுக்கான கால அளவு?
60 நிமிடங்கள்
5.அப்ரண்டிஸ் பயிற்சியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித் தொகை எவ்வளவு?
மாதம் ரூ.15,000.