மத்திய பட்ஜெட் 2026: பிப். 1 அல்லது பிப். 2... எந்த தேதியில் தாக்கல் செய்யப்படும்?

Union Budget 2026: இந்திய பொது பட்ஜெட் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி அன்று மத்திய நிதி அமைச்சரால் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. 2017ஆம் ஆண்டில் இருந்து இந்த வழக்கம் தொடர்கிறது. அதற்கு முன் பிப்ரவரி மாதத்தின் கடைசி நாளில்தான் பொது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும்.
Union Budget 2026: பிப்ரவரி 1? அல்லது பிப்ரவரி 2?
இந்நிலையில் வரும் 2026ஆம் ஆண்டில் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வருகிறது இந்த முறை எப்போது பொது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் என்ற கேள்வி பலரிடத்திலும் எழுந்துள்ளது. இதனால் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதியே பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுமா அல்லது திங்கிட்கிழமையான பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுமா என்ற கேள்வியும் உள்ளது. அதற்கான விடையை இங்கு காணலாம்.
Union Budget 2026: மத்திய அமைச்சர் சொன்னது என்ன?
2026-27 நிதியாண்டுக்கான நாட்டின் பொது பட்ஜெட்டை மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்வார். நாடாளுமன்ற வழக்கத்தின்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டைப் போல பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி அன்றே நிர்மலா சீதாராமன் மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்வார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதுகுறித்து நாடாளுமன்ற விவகாரத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜூஜூவிடம் கேட்டதற்கு, நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் குறித்த அமைச்சரவைக் குழு உரிய நேரத்தில் இதுகுறித்த முடிவை எடுக்கும் என்றார்.
Union Budget 2026: எப்போது பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர்?
மத்திய அரசும் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி அன்றே மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய விரும்புவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. பட்ஜெட்டை பிப்ரவரி 1ஆம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்வதற்கான பணிகள் தற்போது முழுவீச்சில் நடைபெற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த 8 ஆண்டுகளாக பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி அன்று மத்திய பொது பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வந்த நிலையில், இந்தாண்டு பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வருவதால் பிப்ரவரி 2ஆம் தேதி பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படலாம் என அனுமானங்கள் எழுந்தன. இருப்பினும், நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரின் அதிகாரப்பூர்வ தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. அதன் பிறகே, பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படும் தேதியும் இறுதிசெய்யப்படும்.
Union Budget 2026: முந்தைய காலகட்டம்
முந்தைய காலகட்டங்களில் பொது பட்ஜெட் வார இறுதி நாள்களில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த 2025ஆம் ஆண்டில் சனிக்கிழமையில்தான் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்திருந்தார். மறைந்த மத்திய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜெட்லி 2015ஆம் ஆண்டில் பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி தாக்கல் செய்தார், அன்றைய தினம் சனிக்கிழமைதான். அடுத்து 2016ஆம் ஆண்டில் பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி அவர் பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார், அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆகும். அந்த வருடம் பிப்ரவரி 29ஆம் தேதி இருந்தும் கூட நாடாளுமன்ற வழக்கத்தின்படி அப்போது பிப்ரவரி 28ஆம் தேதியே பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
Union Budget 2026: 2017 முதல்...
2016ஆம் ஆண்டுதான் கடைசியாக பிப்ரவரி கடைசியில் பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. 2017ஆம் ஆண்டு முதல் பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி அன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. அப்போதைய நிதி அமைச்சர் அருண் ஜெட்லி இந்த செயல்முறையை தொடங்கினார். மார்ச் இறுதியில் புதிய நிதியாண்டு தொடங்குவதற்கு முன்பு, பட்ஜெட்டை நாடாளுமன்றம் அனுமதிக்க வேண்டும் என்பதே இதன் நோக்கமாக உள்ளது. பிப்ரவரி 1ஆம் தேதி தொடங்கி புதிய நிதியாண்டுக்கு 2 மாதங்கள் இருக்கும். எனவே ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி முதல் நிறைவேற்றப்பட்ட பட்ஜெட் செயல்பாட்டுக்கு வர ஏதுவாக இருக்கும்.
