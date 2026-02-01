English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • Budget 2026: சீனாவுக்கு ஆப்பு... தமிழ்நாடு உள்பட 4 மாநிலங்களில் வருகிறது முக்கிய திட்டம்!

Budget 2026: சீனாவுக்கு ஆப்பு... தமிழ்நாடு உள்பட 4 மாநிலங்களில் வருகிறது முக்கிய திட்டம்!

Budget 2026: அரிய பூமி தனிமங்களுக்கான பிரத்யேக வழித்தடம் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 4 மாநிலங்களில் அமைக்கப்படும் என மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இது ஏன் முக்கியம் என்பதை இங்கு காணலாம்

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 1, 2026, 01:39 PM IST
  • அரிய பூமி தனிமங்கள் துறையில் சீனா ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது.
  • இந்தியாவும் இதில் சீனாவையே அதிகம் சார்ந்துள்ளது.
  • எனவே, மத்திய பட்ஜெட்டில் இதற்கு கவனம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: முதலமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை: முதலமைச்சர் கொடுத்த முக்கிய அப்டேட்
2026 டி20 உலகக் கோப்பை: 20 அணிகளில் இடம் பெற்றிருக்கும் வீரர்கள் யார் யார்?
camera icon20
T20 World Cup 2026
2026 டி20 உலகக் கோப்பை: 20 அணிகளில் இடம் பெற்றிருக்கும் வீரர்கள் யார் யார்?
காலி நிலத்தில் 30 ஆண்டுகள் வருமானம் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
TN Government
காலி நிலத்தில் 30 ஆண்டுகள் வருமானம் பெற விண்ணப்பிப்பது எப்படி? தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அப்டேட்
Budget 2026: சாமானியர்கள், வரி செலுத்துவோர், நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் டாப் 10 எதிர்பார்ப்புகள்
camera icon10
Budget 2026
Budget 2026: சாமானியர்கள், வரி செலுத்துவோர், நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் டாப் 10 எதிர்பார்ப்புகள்
Budget 2026: சீனாவுக்கு ஆப்பு... தமிழ்நாடு உள்பட 4 மாநிலங்களில் வருகிறது முக்கிய திட்டம்!

Union Budget 2026, Rare Earth Elements Corridors: அரிய பூமி தனிமங்களை பெறுவதில் சீனாவையே நாம் அதிகம் சார்ந்திருக்கிறோம். இந்தியாவின் அரிய பூமி தனிமங்களை சீனாவில் இருந்துதான் அதிகமாக இறக்குமதி செய்கின்றன. இந்தச் சூழலில், இன்றைய மத்திய பட்ஜெட்டில், தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திர பிரதேசம், ஒடிசா உள்ளிட்ட நான்கு மாநிலங்களில் இந்த அரிய பூமி தனிமங்களுக்காக பிரத்யேக வழித்தடங்கள் அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Union Budget 2026: அரிய பூமி தனிமங்களுக்கான வழித்தடங்கள்

இதுகுறித்து மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவரது உரையில், "அரிய பூமி நிரந்தர காந்தங்களுக்கான திட்டம் கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் தொடங்கப்பட்டது. கனிம வளமிக்க ஒடிசா, கேரளா, ஆந்திர பிரதேசம், தமிழ்நாடு ஆகிய மாநிலங்களை முன்னேற்றம் வகையில் சுரங்கம், செயலாக்கம், ஆராய்ச்சி மற்றும் உற்பத்தி ஆகியவற்றை ஊக்குவிக்க அரிய பூமி தனிமங்களுக்கான வழித்தடங்களை நிறுவதற்கான திட்டத்தை இங்கு முன்மொழிகிறோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Union Budget 2026: ஆத்மநிர்பார் திட்டத்தில் ஒரு பகுதி...

2026-27 நிதியாண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டின் முக்கிய நோக்கங்களில் ஒன்று தன்னிறைவு பெற்ற நாடாக இந்தியாவை மாற்றுவதாகும். அதில் முக்கிய ஒரு பகுதியாக இந்த அறிவிப்பு உள்ளது. இதுமட்டுமின்றி 'இந்தியா செமிகண்டக்டர் மிஷன் 2.0' திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக செமிகண்டக்டர்களுக்கு ரூ.40 ஆயிரம் கோடி நிதியை ஒதுக்கீடு செய்து நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பை வெளியிட்டார்.

Union Budget 2026: ஏன் அரிய பூமி தனிமங்கள் மிக முக்கியம்

மின்னணு சாதனங்கள், ஸ்மார்ட்போன்கள், மின்சார வாகனங்கள் மற்றும் போர் விமானங்கள் வரை இவை அனைத்தின் தயாரிப்பிலும் அரிய பூமி தனிமங்களின் தேவை இருக்கிறது. அரிய பூமி தனிமங்கள் என்பது முக்கியமான 17 உலோகங்களின் குழுவாகும். இந்த துறையில் தற்போது சீனாவின் கையே ஓங்கியிருக்கிறது. மேலும் உலகளாவிய சுரங்க உற்பத்தியில் சுமார் 60 சதவீதமும், சுத்திகரிக்கப்பட்ட உற்பத்தி மற்றும் அரிய பூமி காந்த உற்பத்தியில் கிட்டத்தட்ட 90 சதவீதமும் சீனாவின் பங்களிப்பாகும்.

Union Budget 2026: சீனாவின் ஆதிக்கம்

உலக நாடுகள் அரிய பூமி தனிமங்களை பெற சீனாவையே அதிகம் சார்ந்துள்ளன. மேலும், சீனா அதன் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டுக் கொள்கைகளை மாற்றியமைக்கும்போது அதற்கு பற்றாக்குறையைச் சமாளிக்க வேண்டிய தேவையும் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு உள்ளது. மத்திய பட்ஜெட்டில் தற்போதைய அறிவிப்பின் மூலம் அரிய பூமி தனிமங்களின் உற்பத்தியை இந்தியாவில் அதிகரிக்கச் செய்யலாம். இதனால், சீனாவை சார்ந்திருப்பது ஓரளவு குறையும். 

நடப்பாண்டு ஏப்ரல், மே மாதங்களில் தமிழ்நாடு, கேரளா, அசாம், மேற்கு வங்கம், புதுச்சேரி மாநிலங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கின்றன. அந்த வகையில், அரிய பூமி தனிமங்களுக்கான வழித்தடங்கள் குறித்த இந்த அறிவிப்பு அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | Budget 2026: தமிழ்நாட்டில் 15 இடங்களில் நடக்கும் மாற்றும்.. மத்திய பட்ஜெட்டில் வெளியான செம அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் 2026 : பெண்களுக்கு குட் நியூஸ்! மாவட்டந்தோறும் விடுதி - தமிழ்நாடு திட்டத்தை காப்பி அடித்த மத்திய அரசு

மேலும் படிக்க | பட்ஜெட் 2026: சென்னையிலிருந்து பெங்களூரு, ஹைதராபாத்துக்கு சீக்கிரமே போகலாம்.. வருகிறது அதிவேக ரயில் திட்டம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Union Budget 2026Budget 2026NIRMALA SITHARAMANRare Earth Elements CorridorsRare Earth Elements

Trending News