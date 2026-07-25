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தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா... மாணவர்கள் போராட்டம் மாபெரும் வெற்றி

Dharmendra Pradhan Resignation : டெல்லியில் மாணவர்களின் தீவிரமான போராட்டத்தின் பலனாக, நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு பொறுப்பேற்று மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 25, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 06:28 PM IST
தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா... மாணவர்கள் போராட்டம் மாபெரும் வெற்றி
Image Credit: Dharmendra Pradhan Resignation | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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