/தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா... மாணவர்கள் போராட்டம் மாபெரும் வெற்றி

Education Minister Dharmendra Pradhan Resignation : 2026ஆம் ஆண்டுக்கான மருத்துவ இளநிலை படிப்புக்கான நுழைவுத்தேர்வு (NEET) வினாத்தாள் கசிவு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது. நாடு முழுவதும் மத்திய அரசு மறுத்தேர்வு நடத்தினாலும் கூட, மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தொடர்ச்சியாக பதவியில் இருந்தார்.
இதைத் தொடர்ந்து, இணையத்தில் காக்ரோச் ஜனதா கட்சி என்ற பெயரில் தன்னெழுச்சியாக இளைஞர்கள், மாணவர்கள் இயக்கம் தோன்றியது. இணையத்தில் கோடிக்கணக்கானோர் காக்ரோச் ஜனதா கட்சியின் சமூக வலைதளப் பக்கங்களை பின்தொடர்ந்தனர்.
தொடர்ந்து, சிஜேபி கட்சியின் நிறுவனரான அபிஜித் தீப்கே டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் நீட் முறைகேடுகளுக்கு எதிராக உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும்; எதிர்காலத்தில் தேர்வில் முறைகேடுகள் நடைபெறாமல் இருக்க உரிய வழிமுறைகளை அமைக்க வேண்டும்; நீட் வினாத்தாள் கசிவுக்கு பொறுப்பேற்ற மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டன.
இதை முன்னிட்டு கடந்த ஜூலை 20ஆம் தேதி அன்று சிஜேபி தலைமையில் மாணவர்கள், இளைஞர்கள் நாடாளுமன்றத்தை நோக்கி பேரணி நடத்தியது. அனுமதியின்றி பேரணி நடத்தியதாக கூறி மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மீது போலீசார் தடியடி தாக்குதல்களை நடத்தினர். கண்ணீர் வெடிகுண்டுகளை வீசியும் பேரணியை போலீசார் கலைத்தனர்.
இச்சம்பவம் மாணவர் போராட்டத்திற்கு ஆதரவை பெருக்கியது. சோனம் வாங்சுக் ஒருபக்கம் 26 நாள்கள் தொடர் உண்ணாவிரதமும் இருந்தார். இவர்களின் முக்கிய கோரிக்கையாக தர்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என்பது இருந்தது.
இந்நிலையில், தர்மேந்திர பிரதான் தனது மத்திய அமைச்சர் பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்ட கடிதத்தில், "கடந்த 10 நாட்களாக நடக்கும் சம்பவங்களை பார்த்து மனம் கலங்கிப் போயுள்ளேன். இளம் தலைமுறையின் கனவுகளை நனவாக்குவது நம் கடமை. அவர்களின் உணர்வுகளை மதிக்கிறேன். இளைஞர் சக்தியை சதிவலையில் சிக்க விடமாட்டோம்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigns.— ANI (@ANI) July 25, 2026
"...To ensure that anti-national elements are not benefitted by the situation at Jantar Mantar and across the country, that the nation remains united, students in India do not get tangled in legal complexities and focus on… https://t.co/sbtiMMhrgp pic.twitter.com/DPdZwn8q7i
இன்று மதியம் சிஜேபி - மத்திய அரசு இடையே மூன்றாம் கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த ராஜினாமா குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. டெல்லி ஜந்தர் மந்தரில் மட்டுமின்றி நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடத்தி வந்த மாணவர்கள், இளைஞர்கள் தங்களின் கொண்டாட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், தங்களின் மற்ற இரு கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் வரை காத்திருப்போம் என்றும் இதுதான் தொடக்கம் என்றும் சிஜேபி தரப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் போராட்டம் இப்போதைக்கு முடிவுக்கு வராது என்பதை புரிந்துகொள்ள முடிகிறது. கடந்த ஒரு மாதக்காலத்திற்கும் மேலாக நடந்த மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு பெருவெற்றி கிடைத்துள்ளது.