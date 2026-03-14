இனி இவர்களுக்கு LPG கிடையாது... வாங்கவோ, நிரப்பவோ முடியாது - மத்திய அரசு

Union Government Bars LPG for PNG Users: PNG (குழாய் வழியான இயற்கை எரிவாயு) இணைப்பு பெற்றவர்களால், தற்சமயம் புதிய LPG சிலிண்டர்களை பெற முடியாது என அரசு தெரிவித்துள்ளது.
மத்திய அரசு அறிவிப்பு
பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு துறை அமைச்சகம் இன்று வெளியிட்ட அறிவிப்பில், PNG இணைப்பு வைத்திருக்கும் நுகர்வோரால், இனி LPG சிலிண்டரை வாங்காவோ, அதை வைத்துக்கொள்ளவோ, காலி சிலிண்டரை நிரப்பவோ முடியாது. புதிய விநியோக ஆணை திருத்தத்தின் கீழ் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போதைய PNG நுகர்வோர் யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு, புதிய LPG இணைப்பை கொடுக்கவோ அல்லது பழைய காலி சிலிண்டரை நிரப்பவோ கூடாது என எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு தற்போது தடை விதித்து அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது. ஈரான் - இஸ்ரேல் போர் காரணமாக, மேற்காசிய நாடுகளில் இருந்து இந்தியா, LPG இறக்குமதி செய்வதில் பிரச்னை ஏற்ப்டடுள்ளது.
முடிந்தால் PNG இணைப்புக்கு மாறுங்கள்...
மேலும், தட்டுபாடு அச்சம் காரணமாக சிலிண்டர் புக்கிங்கும் எகிறிவிட்டது. எனவே, மக்கள் நிதானமாக இருக்க வேண்டும் என்றும் தேவையிருந்தால் மட்டும் புக் செய்தால் போதும் என்றும் அரசு நேற்று தெரிவித்திருந்தது. அதேநேரத்தில், வீட்டு உபயோக சிலிண்டரில் எவ்வித தட்டுபாடும் இல்லை என மத்திய அரசு தெளிவுப்படுத்தி உள்ளது.
அதேநேரத்தில், தற்போது LPG இணைப்பு வைத்திருக்கும் நுகர்வோர், PNG இணைப்புக்கு மாற இயலும் என்றாலும், இந்த நேரத்தில் மாறிக்கொள்ளலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 60 லட்சம் LPG பயனாளர்களால், தற்போது PNG இணைப்புக்கு மாற முடியும் என பெட்ரோலி அமைச்சகம் தெரிவித்திருந்தது.
LPG சிலிண்டர் மட்டுமின்றி பெட்ரோல், டீசல், சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்படும் எரிபொருள் ஆகியவை நாடு முழுவதும் போதிய அளவுக்கு இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளது. தற்சமயம் சுமார் 1.5 கோடி மக்கள் வீடுகளில் PNG இணைப்பில் சமையல் செய்யும் நிலையில், இன்னும் 60 லட்சம் பேர் இந்த PNG இணைப்பை பெற வாய்ப்புள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகரிக்கும் LPG புக்கிங்
பெட்ரோலியத்துறை இணை செயலாளர் சுஜாதா சர்மா செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது கூறியதாவது, "குறுகிய காலத்தில் LPG தட்டுபாடு ஏதும் ஏற்படாது. சர்வதேச அரசியல் சூழல் காரணமாக LPG விநியோகம் கவனிக்க வேண்டியதாக உள்ளது. இருப்பினும் எங்கும் முழுமையாக இருப்பு இல்லை என தெரிவிக்கப்படவில்லை" என்றார்.
மேலும் அதிகரித்துள்ள LPG புக்கிங் குறித்து பேசிய அவர், "பீதி அடைந்து முன்பதிவு செய்வது இன்னும் மிகப்பெரிய அளவில் நடக்கிறது. நேற்று முன்பதிவு எண்ணிக்கை சுமார் 75-76 லட்சம் அளவிற்கு இருந்ததாக தெரிவித்தோம். ஆனால், இது 88 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது. இது பீதி அடைந்து முன்பதிவு செய்வதை தவிர்த்து வேறொன்றுமில்லை" என்றார்.
பெட்ரோல், டீசலில் பிரச்னை இல்லை
"கச்சா எண்ணெய் மற்றும் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை பொறுத்தவரை, நம்மிடம் போதுமான அளவு கச்சா எண்ணெய் இருப்பு உள்ளது. மேலும், நமது சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் முழு திறனில் இயங்குகின்றன. சில்லறை விற்பனை நிலையங்களில் எந்த தட்டுபாடும் ஏற்பட்டதாக எந்த தகவலும் இல்லை. போதுமான அளவில் பெட்ரோல், டீசல் கிடைக்கிறது. நமது தேவைகளுக்கு ஏற்ப போதுமான அளவு பெட்டோல், டீசலை உற்பத்தி செய்கிறோம். எனவே, அவற்றை இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை" என நாட்டின் பெட்ரோல், டீசல் இருப்பு குறித்தும் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சகம் விளக்கம் அளித்தது.
