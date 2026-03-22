LPG தட்டுபாட்டை போக்க... மத்திய அரசு புதிய நடவடிக்கை - யார் யாருக்கு முன்னுரிமை?

எல்பிஜி தட்டுபாடை போக்க புதிய நடவடிக்கை: இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா - ஈரான் போர் காரணமாக, மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் நிலவும பதற்றத்தால் இந்தியாவில் எரிவாயு தட்டுபாடு நிலவுகிறது.
தற்சமயம் வீட்டு உபயோக LPG விநியோகத்தில் எவ்வித தட்டுபாடோ, சிக்கலோ இல்லாத நிலையில், வணிக ரீதியான LPG சிலிண்டர் விநியோகத்தில்தான் கடும் தட்டுபாடு நிலவுகிறது. அந்த வகையில், நுகர்வோர் சிரமப்படாமல் இருக்கவும், தட்டுபாடை குறைக்கவும் மத்திய அரசு பல்வேறு முன்னெடுப்புகளையும், அறிவுறுத்தல்களையும் வழங்கி வருகிறது.
யார் யாருக்கு முன்னுரிமை?
அந்த வகையில், LPG சப்ளையை அதிகரிக்க, மாநிலங்களுக்கு வழக்கத்தை விட கூடுதலாக 20% எரிவாயுவை நாளை முதல் (மார்ச் 23) விநியோகிக்க உள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இந்த அறிவிப்பை அனைத்து மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு கடிதம் மூலம் பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு அமைச்சகத்தின் செயலாளர் நீரஜ் மிட்டல் தெரிவித்துள்ளார். உணவகங்கள், சாலையோர உணவகங்கள், தொழில்துறை கேன்டீன்கள், சமுதாய சமையலறைகள் ஆகியவைக்கு எரிவாயு விநியோகத்தில் முன்னுரிமை அளிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மக்களுக்கு பயனளிக்கும்
இந்த கூடுதல் எரிவாயு விநியோகம் என்பது, உணவு பதப்படுத்தும் ஆலைகள் மற்றும் பால்வளத்துறைக்கும் மிகுந்த பயனளிக்கும். மாநில அரசு அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் நடத்தப்படும் குறைந்த கட்டண உணவகங்கள் மற்றும் விற்பனை நிலையங்களும் இந்த முன்னெடுப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. ஏழை, எளிய மக்கள் தொடர்ந்து எளிதாக உணவை பெறுவதை உறுதிசெய்ய, சமுதாய சமையலறைகளுக்கும் முன்னுரிமை வழங்கப்படுகிறது.
உன்னிப்பாக கவனிக்கும் அரசு
மத்திய அரசின் இந்த புதிய ஏற்பாடு, நாளை முதல் அமலுக்கு வரும். மறு அறிவிப்பு வரும் வரை இது நடைமுறையில் இருக்கும். நாட்டில் தற்போது நிலவும் LPG பற்றாக்குறையைக் கருத்தில் கொண்டு, விநியோகத்தை 50% அதிகரிப்பது ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாகும். உரிய காலத்தில் விநியோகத்தை அதன் முந்தைய இயல்பான நிலைக்கு மீட்டெடுப்பதை உறுதிசெய்யும் பொருட்டு, சூழல்களை அரசு உன்னிப்பாக கண்காணிக்கிறது.
புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு முன்னுரிமை
அதுமட்டுமின்றி, புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு 5 கிலோ வர்த்தக எல்பிஜி (FTL) சிலிண்டர்களை வழங்குவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக எரிவாயு விநியோகத்தில் கள்ளச்சந்தை அல்லது அத்துமீறிய பயன்பாட்டை தடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
மத்திய கிழக்கில் நிலவும் பதற்றம்
மத்திய அரசு கூடுதலாக 20% எரிவாயுவை அளிப்பதன் மூலம், மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கப்படும் மொத்த விநயோகத்தில், நெருக்கடிக்கு முந்தைய அளவுகளில் இது 50% எட்டும். நெருக்கடிக்கு முந்தைய நிலை என்ற சொல்லாடல் எதை குறிக்கிறது என்றால், நாட்டில் எரிவாயு நெருக்கடி வெளிப்படத் தொடங்குவதற்கு முந்தைய காலகட்டத்தையாகும். அதுவரை மாநிலங்கள் குறைவான விநியோகத்தையே பெற்று வந்தன. இந்த ஒதுக்கீடு தற்போது முந்தைய டிமாண்ட் அளவுகளில் 50% ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது தாக்குதல் தொடுத்து வருவதும், ஈரான் இஸ்ரேல் மீதும், பல்வேறு மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் மீதும் தாக்குதல் தொடுத்து வருவதாலும், மத்திய கிழக்கில் இருந்து வரும் கச்சா எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு விநியோகம் ஏறத்தாழ நின்றுவிட்டது என்றே சொல்லலாம். இதனால், வீட்டு உபயோக சிலிண்டர்களின் விநியோகம் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதிசெய்யும் பொருட்டு, ஹோட்டல்கள் போன்ற வணிக நிறுவனங்களுக்கான LPG விநியோகம் தொடக்கத்தில் குறைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
